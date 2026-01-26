¿Hasta cuando lloverá en Asturias? La AEMET lo confirma: llega la borrasca Joseph y trae una semana de chubascos
La región está en alerta amarilla por oleaje y viento y se prepara para la llegada de un tren de frentes atlánticos
Tiempo 100% invernal en Asturias. Una nueva borrasca, de nombre Joseph, trae agua y temporal marítimo. Este frente será el primero de un tren de borrascas atlánticas que dejarán abundantes precipitaciones para cerrar el mes de enero.
La lluvia ya preocupa en algunas comunidades. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa el aviso rojo -peligro extraordinario- por lluvias torrenciales en el interior de Pontevedra. Aunque Asturias aún no está en alerta por precipitaciones, lloverá y mucho.
La previsión meteorológica de la Aemet, con datos hasta el jueves, lo confirma: se esperan "chubascos generalizados", más intensos en la Cordillera y en la zona occidental. "El paso de borrascas atlánticas va a dar lugar a una semana muy lluviosa en buena parte de la península", explica Rubén del Campo, portavoz de la Aemet.
Del Campo explica que este tren de borrascas va traer inestabilidad: "Las temperaturas experimentarán variaciones importantes, provocando, asimismo, la fluctuación de la cota de nieve".
En Asturias, la cota de nieve sufrirá una caída significativa el martes de los 2000 a los 900 metros para subir de nuevo el miércoles.
Las temperaturas también bailarán. El martes se empezará a notar un descenso de las máximas y la mínimas para situarse el miércoles en los valores más bajos de toda la semana. Oviedo, por ejemplo, tendrá 3 grados de mínima y 11 de máxima; Avilés y Gijón oscilan entre los 5 y los 13 grados.
Sigue la alerta por viento
Asturias se encuentra este lunes en alerta amarilla (peligro bajo) por olas de hasta cinco metros de altura y por rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora.
El aviso por fenómenos costeros afectará a todo el litoral asturiano hasta las 12:00 horas, mientras que la alerta por viento, para la suroccidental, la Cordillera y los Picos de Europa, comenzará a las 18:00 horas.
Asturias volverá a estar el martes en aviso amarillo por rachas de viento y oleaje, en tanto que el miércoles solo lo estará por fenómenos costeros.
