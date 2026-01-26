Medio Rural pide cazar más de 15.000 jabalíes en Asturias para frenar la peste porcina
En 2024-2025 se abatieron 13.666 suidos , más de 4.000 en los concejos del centro de la región, donde el Principado pide eliminar un 20% más
La consejería de Medio Rural quiere reducir la población de jabalíes en Asturias, como estrategia para detener el avance de la peste porcina, según una resolución dictada el pasado 14 de enero. Si en la temporada de caza 2024-2025 se capturaron en toda Asturias un total de 13.666 jabalíes, para 2026-2027 se quiere incrementar esa cifra en más de 1.500, hasta superar los 15.000. Para cumplir ese objetivo, se incrementará el cupo de animales a cazar en distintos espacios cinegéticos de la región. Y para facilitarlo, se permitirá incluso la caza con visores térmicos y la habilitación de comederos con cereales para atraer a los animales y facilitar su captura. Además, se intensificarán las actuaciones de control de la población en los entornos urbanos en los que la modalidad convencional de caza no es posible, a través de la caza con arco, aguardos llevados a cabo por agentes medioambientales y, en su caso, capturas con jaulas trampa. Todo ellos con la correspondiente autorización.
Medio Rural resalta que "la densidad elevada de jabalíes es el principal factor de riesgo que hay que tener en cuenta para evaluar la posibilidad de transmisión, y condiciona la eficacia de las medidas de control una vez que la infección ha llegado a un territorio. Por ello, la adopción de medidas que permitan disminuir la población de jabalíes en aquellas zonas en las que se constate una excesiva densidad, debe considerarse prioritaria".
La mayor densidad de suidos se está registrando en los concejos del centro de la región: Llanera, Oviedo, Gijón, Las Regueras, Siero, Noreña, Sariego, Villaviciosa, Cabranes, Carreño, Riosa, Morcín, Santo Adriano, Ribera de Arriba, Oviedo, Muros del Nalón, Pravia y Soto del Barco. En esta área, de 161.646,5 hectáreas de superficie, se abatieron en la temporada 2024-2025 un total de 4.178, con 2,6 jabalíes cazados por cada 100 hectáreas. "Esta zona presenta el mayor grado de humanización de la región, lo que unido a la alta densidad de jabalíes, recomienda actuar disminuyendo el número de jabalíes", indica Medio Rural.
"El objetivo en esta zona 1 es aumentar las tasas de captura de jabalíes en un 20 por ciento respecto a la media obtenida en los últimos 3 años, en todos los terrenos cinegéticos incluidos en el área. La actuación debe ser aplicada en todo el conjunto del área, ya que, si no, los desplazamientos de ejemplares entre zonas limítrofes harían ineficaz la medida".
La llamada zona 2, con una superficie de 521.023 hectáreas, abarca, grosso modo, el Oriente de la región, las Cuencas, la franja costera del occidente, Cudillero y Grado. En esta zona se cazaron 7.494 jabalíes en la temporada 2024-2025, 1,4 jabalíes por cada 100 hectáreas. Para esta zona se pretende incrementar las capturas un 10 por ciento.
Finalmente, en la denominada zona 3, que abarca el Suroccidente, Somiedo, Teverga, Quirós, Lena, Aller y Ponga (en el eje de la Cordillera Cantábrica), con una superficie de 381.317 hectáreas, se capturaron 1.994 jabalíes, 0,5 por cada 100 hectáreas. El objetivo es el mantenimiento de las tasas de captura aplicadas en los últimos 3 años, en todos los terrenos cinegéticos incluidos en la zona 3, que se corresponde con el sur de Asturias.
Medio Rural considera suficiente mantener al nivel habitual la vigilancia sanitaria activa, mediante la cual se obtienen muestras de jabalíes abatidos en cacerías repartidas por todo el territorio. No obstante, se debe intensificar esta vigilancia sanitaria activa en zonas periurbanas, que son de especial interés, ya que la aparición de un foco vinculado a la alimentación de jabalíes con basuras es uno de los escenarios que deben contemplarse como posible origen de un foco.
La Consejería quiere poner el acento en la vigilancia pasiva, para lo que se diseñará un sistema que permita la detección de cadáveres, su recuperación y muestreo, para retirarlos de forma temprana y obtener información sobre la posible circulación del virus. Para ello, se confía en que los ciudadanos comuniquen a través del 112 la presencia de cadáveres de jabalí, transmitiendo la información precisa de su ubicación. Luego, el personal especializado lo retirará para su análisis y destrucción en COGERSA. Y las administraciones competentes en mantenimiento de las carreteras, en función de la titularidad de la vía, gestionarán la retirada de ejemplares atropellados en la red viaria asturiana.
Cataluña ya ha detectado 85 jabalíes con peste porcina
El Govern catalán confirmó este viernes la aparición de 21 jabalíes muertos afectados por peste porcina, con lo que ya son 85 los ejemplares con esta enfermedad desde que el pasado noviembre se declarase un brote en Cerdanyola y el parque de Collserola. El brote obligó a cerrar la zona en un radio de seis kilómetros, a levantar restricciones y a confinar las granjas de cerdos más cercanas. En ese radio de seis kilómetros se ha peinado cada centímetro en busca de suidos afectados. Incluso se investigó un laboratorio por si el brote se hubiese trasmitido desde allí.
Aún se están investigando las causas del brote barcelonés. Se mantienen restricciones en granjas en un radio mayor de 20 kilómetros. Sí se permitirá el acceso al medio natural de las actividades organizadas por los ciudadanos. También se permitirá la caza, que se ha incrementado con el fin de eliminar a los jabalíes como potenciales propagadores de la enfermedad.
La peste porcina es muy mortífera para cerdos y jabalíes, pero afortunadamente no se transmite a los humanos, aunque estos sean claves en la propagación del virus, que puede albergarse incluso en las suelas de los zapatos. Puede acabar con todos los cerdos de una granja en pocos días, y su propagación pone en riesgo al mercado cárnico nacional, en el que no se detectaban casos desde el año 1994.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
- Asturias, en alerta roja: estos son los 20 concejos que han recibido el aviso de protección civil en su móvil
- Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras
- Multado con 800 euros por no llevar el papel actualizado en el coche: la Guardia Civil vigila las clásicas carpetillas de la guanteras de los asturianos
- Nuevo incidente en el AVE: Los viajeros de un tren de Asturias a Madrid, obligados a cambiar de convoy y a retroceder en el viaje
- La borrasca "Harry" se deja notar en Asturias, pero lo peor llegará el jueves por la costa con un aviso de "peligro importante"
- Consecuencias de la borrasca Ingrid en Asturias: la DGT cierra el Huerna y Pajares al tráfico para camiones
- Ya está en Asturias la borrasca 'Ingrid': la Aemet alerta de que provocará 'daños en paseos marítimos' y nevadas 'a cotas bajas