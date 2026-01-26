Medio Rural pide cazar más de 15.000 jabalíes en Asturias para frenar la peste porcina

La consejería de Medio Rural quiere reducir la población de jabalíes en Asturias, como estrategia para detener el avance de la peste porcina, según una resolución dictada el pasado 14 de enero. Si en la temporada de caza 2024-2025 se capturaron en toda Asturias un total de 13.666 jabalíes, para 2026-2027 se quiere incrementar esa cifra en más de 1.500, hasta superar los 15.000. Para cumplir ese objetivo, se incrementará el cupo de animales a cazar en distintos espacios cinegéticos de la región. Y para facilitarlo, se permitirá incluso la caza con visores térmicos y la habilitación de comederos con cereales para atraer a los animales y facilitar su captura. Además, se intensificarán las actuaciones de control de la población en los entornos urbanos en los que la modalidad convencional de caza no es posible, a través de la caza con arco, aguardos llevados a cabo por agentes medioambientales y, en su caso, capturas con jaulas trampa. Todo ellos con la correspondiente autorización.

Medio Rural resalta que "la densidad elevada de jabalíes es el principal factor de riesgo que hay que tener en cuenta para evaluar la posibilidad de transmisión, y condiciona la eficacia de las medidas de control una vez que la infección ha llegado a un territorio. Por ello, la adopción de medidas que permitan disminuir la población de jabalíes en aquellas zonas en las que se constate una excesiva densidad, debe considerarse prioritaria".

La mayor densidad de suidos se está registrando en los concejos del centro de la región: Llanera, Oviedo, Gijón, Las Regueras, Siero, Noreña, Sariego, Villaviciosa, Cabranes, Carreño, Riosa, Morcín, Santo Adriano, Ribera de Arriba, Oviedo, Muros del Nalón, Pravia y Soto del Barco. En esta área, de 161.646,5 hectáreas de superficie, se abatieron en la temporada 2024-2025 un total de 4.178, con 2,6 jabalíes cazados por cada 100 hectáreas. "Esta zona presenta el mayor grado de humanización de la región, lo que unido a la alta densidad de jabalíes, recomienda actuar disminuyendo el número de jabalíes", indica Medio Rural.

"El objetivo en esta zona 1 es aumentar las tasas de captura de jabalíes en un 20 por ciento respecto a la media obtenida en los últimos 3 años, en todos los terrenos cinegéticos incluidos en el área. La actuación debe ser aplicada en todo el conjunto del área, ya que, si no, los desplazamientos de ejemplares entre zonas limítrofes harían ineficaz la medida".

La llamada zona 2, con una superficie de 521.023 hectáreas, abarca, grosso modo, el Oriente de la región, las Cuencas, la franja costera del occidente, Cudillero y Grado. En esta zona se cazaron 7.494 jabalíes en la temporada 2024-2025, 1,4 jabalíes por cada 100 hectáreas. Para esta zona se pretende incrementar las capturas un 10 por ciento.

Finalmente, en la denominada zona 3, que abarca el Suroccidente, Somiedo, Teverga, Quirós, Lena, Aller y Ponga (en el eje de la Cordillera Cantábrica), con una superficie de 381.317 hectáreas, se capturaron 1.994 jabalíes, 0,5 por cada 100 hectáreas. El objetivo es el mantenimiento de las tasas de captura aplicadas en los últimos 3 años, en todos los terrenos cinegéticos incluidos en la zona 3, que se corresponde con el sur de Asturias.

Medio Rural considera suficiente mantener al nivel habitual la vigilancia sanitaria activa, mediante la cual se obtienen muestras de jabalíes abatidos en cacerías repartidas por todo el territorio. No obstante, se debe intensificar esta vigilancia sanitaria activa en zonas periurbanas, que son de especial interés, ya que la aparición de un foco vinculado a la alimentación de jabalíes con basuras es uno de los escenarios que deben contemplarse como posible origen de un foco.

La Consejería quiere poner el acento en la vigilancia pasiva, para lo que se diseñará un sistema que permita la detección de cadáveres, su recuperación y muestreo, para retirarlos de forma temprana y obtener información sobre la posible circulación del virus. Para ello, se confía en que los ciudadanos comuniquen a través del 112 la presencia de cadáveres de jabalí, transmitiendo la información precisa de su ubicación. Luego, el personal especializado lo retirará para su análisis y destrucción en COGERSA. Y las administraciones competentes en mantenimiento de las carreteras, en función de la titularidad de la vía, gestionarán la retirada de ejemplares atropellados en la red viaria asturiana.