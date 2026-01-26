Multado con 500 euros un motorista por no llevar la pegatina actualizada: la Guardia Civil vigila a los motoristas asturianos

La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) es obligatoria en nuestro país para todos los vehículos, incluidas las motocicletas y los ciclomotores. De hecho, España es un país pionero en implantar la ITV para motocicletas y ciclomotores, puesto que las primeras se inspeccionan desde 1987 y los segundos desde 2007. El objetivo de dicha prueba técnica es garantizar el buen estado de los vehículos para reducir al máximo el número de accidentes de tráfico en nuestras carreteras.

Las motos deben pasar la ITV por primera vez a los cuatro años desde su primera matriculación. ¿Qué pasa si no tengo la ITV en regla? La respuesta es muy sencilla, ya que al igual que sucede con el resto de vehículos, no pasar la ITV o circular con dicho documento caducado supone una sanción económica y además, aumenta el riesgo de sufrir u ocasionar un accidente de tráfico.

Circular con una moto o ciclomotor con la ITV desfavorable o caducada supone una multa de 200 euros. Por su parte, circular con una moto o ciclomotor cuya ITV ha sido rechazada al tratar de pasarla y por lo tanto es negativa, supone una sanción económica de 500 euros.

Debes tener en cuenta que si las autoridades detectan que circulas con la ITV caducada te retirarán el permiso de circulación y te harán entrega de un permiso para circular hasta el taller o la estación de ITV más cercana en el plazo de diez días para cumplir con la ley y pasar la inspección técnica obligatoria. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Industria, las motos y ciclomotores registran sus mayores defectos en el alumbrado y la señalización (11,2%), las emisiones contaminantes (4,9%) y en los ejes, ruedas, neumáticos y suspensión (4,3%).Si tras pasar la ITV el resultado es favorable pero la moto o ciclomotor presenta algunos defectos leves, te verás obligado a solucionar dichos defectos, aunque no tendrás que volver a pasar la inspección técnica.

En Asturias, las multas en motoristas subieron, especialmente en denuncias como no llevar el casco. Pero una de las multas que más ha aumentado en la región es la de circular sin seguro. Una sanción que afecta tanto a los conductores de vehículos como a los motoristas. "En el caso de que la policía descubra que no tienes una póliza para tu moto, la multa mínima varía desde los 600 euros a los 3.000 euros en los casos más graves, y eso no es todo. Si te paran conduciendo, lo más probable es que inmovilicen tu moto al momento y la envíen al depósito. En este sentido, los costes por la retirada de la moto y el depósito correrán a tu cargo. El importe de estos dependerá del Ayuntamiento correspondiente y podrás comprobar si tu moto ha sido retirada de la vía pública por no tener seguro, puedes encontrarla de manera online. En el caso de que sufras un accidente y no tengas seguro y causes daños materiales o personales, tendrás que asumir todos los costes de tu bolsillo. Cuando existen heridos graves o fallecimientos el Consorcio de Compensación de Seguros podría hacerse cargo inicialmente de los pagos a las víctimas, pero te reclamará el dinero, además de poder enfrentarte a penas de prisión", explican desde la aseguradora Mapfre