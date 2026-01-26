Los Paradores de ensueño que esconde Asturias y que son ideales para San Valentín

Todo el mundo sabe que una de las cadenas hoteleras más valoradas en nuestro país y que cuenta con más solera esa es, sin duda, Paradores de Turismo. Se trata de unos hoteles de titularidad pública situados en espacios singulares como castillos o conventos abandonados. En el caso de Asturias hay tres alojamientos de este tipo que estos días tienen ofertas especiales y pueden ser una buena opción si te has olvidado del regalo de San Valentín ya que el día de los enamorados está a la vuelta de la esquina.

Parador de Gijón

Se trata del más urbano de los tres alojamientos que paradores tiene en Asturias. Se encuentra situado en el Parque Isabel la Católica de Gijón en donde se ubicaba un molino, de ahí que su nombre sea el de Parador del Molino Viejo.

Cuenta con todos los accesos a la ciudad a un paso y tiene muchas posibilidades de ocio sin apenas salir del entorno urbano. Una ciudad como Gijón es ideal para pasar un puente festivo.

Pero ¿qué dicen sus clientes? En Tripadvisor tiene una calificación de “bueno” con cuatro estrellas. La mayor parte de clientes (353 de un total de casi 1.000 opiniones) lo califican de “excelente” dándole la máxima puntuación al servicio y a la relación calidad precio ya que no es uno de los más caros de toda la red.

Parador de Gijón. / LNE

Parador de Corias

El de Cangas de Onís fue el último parador en unirse a la red de cuántos existen en Asturias. En este caso se encuentra al lado de una bodega y en un gran paraje natural con las montañas a un paso. Su atractivo se basa, además, en ser un alojamiento que está integrado en lo que antes era un Convento con una biblioteca espectacular.

En Tripadvisor, una de las webs más utilizadas para dejar opiniones sobre alojamientos hosteleros y hoteleros de todo el país, el Parador de Cangas de Onís obtiene una puntuación de 4,7 (la más alta de todos los asturianos) y la gente destaca sobre todo la amplitud y comodidad de sus habitaciones. Para no perderse: el servicio de spa que está en la bodega del antiguo convento.

Noticias relacionadas

Una de las habitaciones del Parador de Corias / Lne

Parador de Cangas de Onís

Uno de los más solicitados para bodas y uno de los más valorados por su ubicación cerca de sitios emblemáticos de la comunidad como la cueva de Covadonga o el puente de Cangas de Onís. El parador tiene un 4,6 en Tripadvisor y la gente destaca sobre todo, como no puede ser de otra manera, su excepcional ubicación.