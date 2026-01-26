La reacción de Asturias ante una nueva bajada de impuestos de Ayuso: piden "armonización fiscal" entre comunidades y critican que "Madrid se beneficia del efecto capitalidad"

El consejero de Hacienda, Justicia y Fondos Europeos, Guillermo Peláez, justificó el hecho de que Asturias sea la única comunidad que se haya avenido a una reunión bilateral con el Ministerio de Hacienda para hablar del modelo de financiación. “Si la propuesta de financiación autonómica no se modifica, cuenta con el rechazo del Principado de Asturias, votaremos que no, pero no nos negamos a una reunión bilateral con el Gobierno de cara a explicar nuestra posición”, ha reiterado este lunes el consejero de Hacienda, Justicia y Fondos Europeos, Guillermo Peláez, tras el Consejo de Gobierno, y reiterando lo ya expresado por el Presidente de Asturias, Adrián Barbón, en FITUR el pasado viernes. La propuesta negociada por el Gobierno de Pedro Sánchez con Esquerra Republicana debe modificarse, añadió Peláez, para recoger los intereses de la región. Asturias considera que es necesaria una negociación multilateral con todas las comunidades en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero esa negociación “debe contemplar también las reuniones bilaterales en las que las comunidades autónomas pongamos de manifiesto al Ministerio cuál es nuestra posición concreta”.

“Nosotros esto lo hacemos con lealtad a Asturias para defender los intereses de Asturias y, evidentemente, si la propuesta no se modifica o no se modifica de forma que recoja los intereses de Asturias, el voto del Gobierno del Principado también será no en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera”, dijo Peláez.

Los consejeros Marta del Arco y Guillermo Peláez en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno del Principado. / Luis Vega

El consejero añadió que “la posición concreta del Gobierno del Principado de Asturias viene marcada por el acuerdo entre las fuerzas políticas de la Junta General del Principado y también por ese acuerdo entre otras siete comunidades autónomas de la Declaración de Santiago".

“El Ministerio hace una propuesta sobre la que nosotros fuimos críticos en cuanto a las formas. Es decir, nosotros criticamos la bilateralidad de que se negociara con Cataluña o con una comunidad autónoma en concreto y que se ofreciera el resto como un contrato de adhesión. Fuimos críticos y también somos críticos en cuanto a la propuesta que se presenta porque nosotros, tal y como está planteada, no la aceptamos”, añadió Pelaéz.

Otras federaciones socialistas

“Hoy conocíamos también que las federaciones socialistas del noroeste también están diciendo que esta propuesta es insuficiente. Pues yo creo que la obligación es negociar para que esa propuesta recoja los intereses de nuestras comunidades autónomas. Creemos que eso es lo responsable ante esta situación”, insistió.

Sí criticó que las comunidades gobernadas por el PP no hayan ofrecido un modelo alternativo, como habían indicado que harían en la Declaración de Santiago. Ese anuncio, dijo Peláez, "ha sido un bluf, no aparece ni una sola cifra, no aparece ni un solo dato, ni una sola propuesta. No deja de ser un batiburrillo nuevamente de ideas contrapuestas”.

En opinión de Peláez, eso demuestra cierta contradicción del Partido Popular, ya que “las comunidades autónomas del Mediterráneo son perfectamente conscientes de que este modelo les beneficia y, sin embargo, las comunidades autónomas del Noroeste son las que deberían iniciar ese diálogo para hacer valer sus derechos, pero ni siquiera ellos son capaces de poner negro sobre blanco esas diferencias, como ha hecho el Partido Socialista, para tratar de abordarlas en el marco de un diálogo constructivo. Ellos están en el no por el no, yo creo que defendiendo intereses partidistas de Génova".

Respecto a las nuevas rebajas del IRPF anunciadas por la Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el consejero Peláez indicó que “somos comunidades autónomas que tenemos una distinta estructura económica. La de Madrid la conocemos y deriva, en muchos casos, del efecto capitalidad; es decir, de la aportación que hacemos el resto de españoles y españolas desde el resto de España a la potencia económica de Madrid. El hecho de realizar rebajas fiscales en base a una capacidad económica que deriva del efecto capitalidad atenta un poco contra el modelo del Estado y la suficiencia de ingresos para el resto de comunidades autónomas. Desde el Principado de Asturias reivindicamos la necesidad de esa armonización fiscal”.