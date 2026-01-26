El Principado se posiciona sobre el estado de la red ferroviaria asturiana: "Defendemos una inversión estable que garantice un mantenimiento preventivo suficiente"

"Es necesaria una inversión estable que garantice un mantenimiento preventivo suficiente y la consideración del ferrocarril como un elemento estructural dentro de la movilidad sostenible", ha indicado este lunes el consejero de Hacienda, Justicia y Fondos Europeos del Principado de Asturias, Guillermo Peláez, al hilo de las denuncias de los maquinistas de Renfe de fallos en la red ferroviaria, tras el accidente registrado en Olloniego el pasado jueves. No obstante, indicó que el Principado se mueve en el marco de los pactos de La Castellana sobre la inversión en la red de Cercanías firmados con el Gobierno central en febrero de 2023, que "se están materializando".

En concreto, Gobierno y Principado acordaron "la renovación de la flota, un plan de cercanías con 1.700 millones de euros de inversión y también la gratuidad de las cercanías en Asturias". "Es lo que nosotros queremos que el Ministerio lleve adelante y podemos comprobar que esas inversiones se están materializando. Nosotros defendemos inversiones estables que garanticen el mantenimiento preventivo y el cumplimiento de los acuerdos de la Castellana con todas esas inversiones comprometidas", remachó.

En cuanto a la culpabilización de Arcelor por el supuesto mal estado del rail del accidente ferroviario de Adamuz, fabricado en la planta siderúrgica asturiana, Peláez rechazó hacer alguna valoración sobre los informes provisionales, sin conocer la causa, "por respeto a las víctimas, a sus familias, a sus amistades".

Peláez indicó que "el propio Ministro (Óscar Puente) dijo claramente que es una empresa puntera y es una empresa con un prestigio consolidado. La propia empresa se ha mostrado voluntaria para colaborar en todo lo necesario con la investigación".

Fue el propio Puente el que apuntó a un "defecto de fábrica" de la pieza de la vía como posible causa del siniestro en el que murieron 45 personas, dirigiendo así las miradas hacia la multinacional del acero y su planta asturiana.