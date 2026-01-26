El Principado de Asturias tiene una destacada posición dentro de España en el número de galerías de arte: "Abrir una galería implica mucho esfuerzo para sacarlo adelante"

La asociación de galerías de arte contemporáneo de Asturias afronta un año "complicado" pero conscientes de "todo el potencial" que el sector de las artes visuales supone en la región. Arancha Osoro, presidenta del colectivo, anuncia para este 2026 una línea de actividades que supondrá una continuación del camino que se empezó a recorrer el pasado, con un trabajo en equipo, actuando de forma coordinada y tratando de que todas las administraciones sean capaces de ver lo que las disciplinas visuales suponen en la región: la cuarta en toda España en número de galerías de arte.

El dato no es menor y Osoro hace hincapié en él. Según el estudio "El mercado español del arte en 2021", de Marta Pérez Ibáñez, en Asturias se concentra el 6,5% del total de galerías que hay España, "una cantidad muy alta, superior a Andalucía, por ejemplo". La autora destaca que la actividad en el sector es quí mayor que en otras regiones con más población: "Con ese porcentaje del 6,5% de galerías de toda España", detalla el estudio, "Asturias es la cuarta región con más galerías, sólo por detrás de Madrid (28%), Cataluña (22%) y Comunidad Valenciana (12%)".

Arancha Osoro ve en esos datos una evidencia para poder seguir colaborando con las administraciones y que las administraciones puedan ir aumentando su apoyo al sector.

La asociación de galerías de arte contemporáneo de Asturias llega a este curso con 13 socios, pero Osoro admite que el número podría crecer dentro de poco. "Hay varias peticiones cursadas y hay expectativa de que algunas nuevas se incorporen, pero son decisiones que se tomarán en próximas asambleas", detalla.

Frente a la sensación de pujanza, con ese volumen a nivel nacional y la sensación de que se abren nuevos espacios dedicados al arte contemporáneo en la región, Osoro también opone "el momento muy complicado" que viven. Las ferias internacionales, lugares privilegiados para su negocio, tienen cada vez condiciones más difíciles. El precio para acudir ha aumentado mucho, cada vez son más caras y necesitan, por tanto, más ayuda de las administraciones para poder acudir a estas citas.

En el lado bueno, está ese trabajo en equipo con el que Arancha Osoro quiere continuar este año. "Me empeñé mucho en que trabajásemos todas en equipo, con actividades planeadas de forma conjunta. Nos faltaba esa conexión y para este años nos interesa también mucho la conexión con la capitalidad europea de la cultura", explica.

Uno de los ejemplos concretos de esa colaboración fue la primera apertura conjunta celebrada el año pasado de todas las galerías, el programa "Territorio común".

Junto a estos programas de acción conjunta, con un presupuesto limitado pero con una muy buena respuesta de público, las galerías asturianas también han iniciado un programa con la consejería de Bienestar social para mejorar la accesibilidad de las galerías. El objetivo es doble, pues se pretende tanto que más gente acuda a las galerías como que las galerías se abran al encuentro de otros públicos y estén presentes en sus ciudades fuera de sus espacios habituales.

"Hacen falta nuevas ideas"

Osoro analiza también el cambio que se está operando en su sector con la proliferación de los nuevos "espacios multiculturales", que se alejan del modelo de galería clásica. "Abrir una galería implica mucho esfuerzo para sacarlo adelante, con una dedicación, no con muchas actividades y que una de ellas sea una galería. A mí estos nuevos espacios me encantan, pero tienen que apostar por todo bien, es una actividad que requiere mucho esfuerzo".

De cara a la Asociación de galerías de arte contemporáneo en Asturias, concede, son buenas noticias. "A mí me interesa que se crezca en gente nueva que piense, que venga con nuevas ideas, porque es un sector que está cambiando muchísimo y es importante que no solo esté representado el modelo tradicional".