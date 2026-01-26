El Rector no teme un cambio de Gobierno en Asturias en 2027: "Estoy seguro de que no dañará a la Universidad”

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, no teme un cambio de Gobierno en Asturias en las elecciones autonómicas de 2027. “Si hay un cambio de Gobierno, imagino que tendremos las relaciones tan estupendas que hemos tenido siempre aquí en Asturias con gobiernos que han cambiado de signo y que han cambiado de composición”, ha señalado el profesor Villaverde en los prolegómenos del acto académico con motivo de la festividad de Santo Tomás de Aquino.

Según el máximo responsable de la Universidad de Oviedo, “no tienen por qué tener todos los gobiernos la misma sensibilidad, pero estoy seguro de que (los que vengan) no dañarán a la institución pública”.

Villaverde ha indicado que, a su juicio, “todo el arco parlamentario, menos aquellos que nos califican de estercolero (en referencia a unas declaraciones de Vox), está muy orgulloso de esta Universidad, de la universidad pública”. Y ha precisado que “la inmensa mayoría” de los diputados de la Junta “son graduados y graduadas de esta Universidad, la conocen bien, y al menos para mí no hay motivo de preocupación”.

Privilegiar el doctorado

En el acto académico celebrado hoy se han entregado los Premios Extraordinarios de Doctorado 2023-2024, un curso que ha registrado 222 nuevos doctores. Ignacio Villaverde ha aprovechado para reclamar a todos los sectores empresariales, “públicos y privados”, que en su búsqueda de trabajadores otorguen un mayor valor a los candidatos que están en posesión de un doctorado. “Igual que en otros países el ser doctor o doctora es un valor añadido que los hace muy atractivos para el mundo profesional o el mundo empresarial, aquí en España, y en Asturias no es un caso distinto al conjunto del país, no se percibe la importancia que tiene que los cuadros de una empresa o un sector profesional hayan alcanzado el grado de doctor”, ha indicado el Rector.

Según Villaverde, la Universidad “está trabajando codo con codo con las empresas y con los distintos sectores para que pongan en valor esa condición del grado de doctor”.

Los motivos de esta reivindicación de las titulaciones doctorales son varios, según la máxima autoridad de la Universidad de Oviedo. Por una parte, porque la consecución de un doctorado presupone “que esa persona tiene un conocimiento muy profundo, muy especializado de un tema; probablemente sea la persona que más sabe sobre ese tema en el mundo”.

Por otra parte, ha indicado Ignacio Villaverde, el desarrollo de una tesis implica “un aprendizaje personal de disciplina, de cómo enfocar los problemas, de cómo abordarlos con método”.

En consecuencia, “lo que estamos tratando de hacer ver al conjunto de las empresas es que valoren el doctorado, que no es solo algo que se hace para seguir carrera académica, sino que puede añadir mucho valor tanto al sector público como al privado”.