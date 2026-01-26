Últimos días para matricularse en el curso de asturiano para adultos B1-B2
El plazo de inscripción para la formación impartida por la Academia de la Llingua en Oviedo, desde el 10 de febrero hasta el 28 de mayo, finaliza el 30 de enero
El viernes 30 de enero finaliza el plazo de matrícula para el curso de asturiano para adultos de nivel B1-B2, dirigido a personas interesadas en alcanzar un nivel medio del idioma.
Las clases serán presenciales y se impartirán los martes y jueves, en horario de 17:00 a 19:00 horas, desde el 10 de febrero hasta el 28 de mayo.
El curso se desarrollará en el local social de la Academia, situado en la calle Águila, número 10, en Oviedo.
El precio de la matrícula es de 150 euros e incluye el material didáctico y una prueba final de nivel. El periodo de inscripción está abierto desde hoy y se cerrará el próximo 30 de enero.
Las personas interesadas pueden consultar toda la información y realizar la matrícula a través del siguiente enlace: https://alladixital.org/programa-noyos/
