Las ventas de gasolina marcan récord a las puertas del "impuestazo" al diésel, superando las 105.000 toneladas en Asturias

La gasolina 95 y el diésel tienen una fiscalidad distinta en España en cuanto a la aplicación del Impuesto Especial de los Hidrocarburos (IEH): el primer carburante está gravado con poco más de 0,47 euros por litro, mientras que el segundo acaricia los 0,38 euros. Este trato de favor respecto a los vehículos impulsados por gasóleo no ha impedido su derrumbe en el conjunto de las nuevas matriculaciones, cercados por las restricciones en el acceso a grandes núcleos de población o la proliferación de los modelos híbridos enchufables. A cierre de 2025, por ejemplo, solo el 27,3 por ciento de los vehículos matriculados en Asturias fueron diésel, de acuerdo a los datos oficiales de la DGT.

Aunque el grueso de los coches dedicados al transporte y la logística utilizan gasóleo –singularmente, los camiones de gran tonelaje– y que el parque móvil en la comunidad esté envejecido y también dependa en su mayoría de este tipo de carburante, el avance de la gasolina de 95 octanos es imparable. En el periodo computado entre enero y noviembre y según las cifras de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), el consumo de gasolina en Asturias superó las 105.0000 toneladas, una cifra nunca vista en toda la serie histórica disponible, que arranca en el año 1997. Equivale a un crecimiento interanual del 5,4%, casi cuatro veces superior al del gasóleo (1,5%).

Este acelerón de la gasolina se produce en paralelo a la próxima entrada en vigor de la subida de los impuestos al diésel, ya comprometida con la Comisión Europea. Será un tasazo sin paliativos porque se ejecutará una equiparación en el IEH, de modo que los gravámenes de ambos tipos de carburante sean los mismos. En números: el litro de gasóleo subirá en 0,09369 euros (9,3 céntimos) por litro, a lo que hay que aplicar el IVA del 21%. El resultado será un alza, en definitiva, de más de 11 céntimos. Para un depósito de 55 litros, su recarga completa en una estación de servicio supondrá un coste adicional de 6,15 euros.

Ejecución

Todavía no hay fecha para la aplicación del recargo fiscal al diésel, aunque el Gobierno está decidido a hacerlo. "La subida del tipo impositivo del gasóleo en el Impuesto sobre Hidrocarburos se encuentra dentro de las prioridades y objetivos perseguidos en materia medioambiental, siendo uno de los hitos del Plan de Recuperación de la Unión Europea", ha explicado el Ejecutivo en una respuesta por escrito a diputados populares. Ahora bien, el Gobierno necesita de una mayoría parlamentaria para llevarlo a cabo y de la que en absoluto puede presumir; el Parlamento ya tumbó esta medida en una ocasión.

El litro de gasóleo se situaba ayer de media en las estaciones de servicio de Asturias en los 1,42 euros , frente a los 1,48 euros el litro de la gasolina de 95 octanos.