Veolia reafirma su compromiso con la educación ambiental para construir una Asturias más sostenible
L. L.
El Día Mundial de la Educación Ambiental se celebra cada 26 de enero con el objetivo de concienciar sobre la importancia de proteger y conservar el medioambiente. Veolia, líder mundial en transformación ecológica con servicios de agua, residuos y energía y que gestiona el ciclo integral del agua en más de 40 municipios de Asturias, reafirma su compromiso con la educación ambiental como pilar fundamental para construir un futuro sostenible.
Por ello, y teniendo en cuenta que la transformación ecológica sólo es posible cuando la sociedad valora y comprende la importancia de preservar el medioambiente, Veolia desarrolla desde hace años un programa educativo en Asturias para promover la concienciación sobre la gestión sostenible del agua. Se trata de Aqualogía, un programa dirigido específicamente a escolares de Educación Primaria que tiene como objetivos enseñarles el ciclo urbano de agua así como el uso responsable de los recursos naturales.
La directora de Sostenibilidad, Laura de Vega, ha indicado que la vocación de Aqualogía es que sea “un programa vivo que ayude a sensibilizar a los jóvenes sobre los grandes desafíos actuales como es el cambio climático y su impacto en el agua y los haga partícipes de la solución, nombrándolos Vigilantes de Agua”. La iniciativa incluye “contenidos, visitas a las instalaciones para conocer el ciclo del agua y experimentos vinculados a estos retos”.
