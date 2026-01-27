"Tengo 100 personas por delante para alquilar el piso": el infierno de conseguir una vivienda en Asturias

La estadística no engaña. Y los rostros que hay detrás de los números tampoco. Alquilar un piso en Asturias se ha convertido en una operación de riesgo para la que ya no sirve con tener un contrato indefinido. Según los datos que ha publicado hoy un conocido portal inmobiliario el número de interesados por cada vivienda que se pone en alquiler en el Principado ha aumentado en el último año. A finales del pasado año (el último período del que hay datos) por cada piso que se ofrecía había 22 interesados. Y el número puede ser incluso mayor si se busca un inmueble en zonas como Oviedo o Gijón. “En una inmobiliaria me llegaron a decir que en cada anuncio podían tener 100 personas esperando cuando fui a pedir información”. Lo cuenta una joven de 27 años que quiere mudarse a Oviedo.

Que te “llegue el turno” no garantiza ni tan siquiera que vayas a conseguir algo estable. “Están ofreciendo contratos de alquiler de menos de un año, de 11 meses, que pueden no renovar para así subir el precio dentro de un año”, relata esta misma joven. Lo cierto es que la lucha contra el alquiler de temporada (aquel que intenta dejar libres los pisos en verano para ofrecerlos como vivienda turística), es una de las “lacras” del mercado inmobiliario en el que se han fijado administraciones como la asturiana. El pasado mes de diciembre la vicepresidenta del gobierno de Asturias, Llamedo, anunciaba que será el próximo mes de febrero cuando el ejecutivo regional prevé aprobar en Consejo de Gobierno el nuevo decreto que regula las viviendas de uso turístico. Se trata de una modificación del texto de 20216 que incorpora nuevos requisitos y “refuerza el papel de los ayuntamientos”, los más cercanos a la realidad de cada municipio, bien distinta entre los grandes núcleos poblacionales como Gijón y Oviedo y la “Asturias vaciada”.

Mientras se van configurando otros núcleos que atraen población en Asturias. Desde La Fresneda, en donde ha aumentado considerablemente el número de extranjeros residentes, hasta Villaviciosa, en donde según se pudo ver en la última actualización del padrón las parroquias costeras más cercanas a Gijón tiran con fuerza del número de vecinos. En el año 2025 la estadística creció por octavo año consecutivo y alcanzó los 15.783 habitantes (la mejor cifra en casi medio siglo) destacando la buena salud de captación de vecinos de parroquias como Argüeru, Arroes, Castiellu, Oles, Quintes o Quintueles. A ello se une en parroquias como Avilés el auge del alquiler de habitaciones. A falta de piso…

“Venimos del oriente y tuvimos que venir a Oviedo a estudiar. Nos han subido el alquiler un 50 por ciento y hemos tenido que irnos. La mayoría te piden que te vayas en verano y gente con unos sueldos o unos ingresos normales no lo podemos asumir”, señala el ovetense Daniel Ruisánchez.

La situación, similar en otras capitales

Según la estadística que acaba de hacer pública Idealista el fenómeno no es exclusivo, ni mucho menos, de Asturias. En el conjunto del país, los anuncios de viviendas en alquiler publicados en 2025 en el citado portal inmobiliario recibieron una media de 34 contactos antes de darse de baja, una cifra que es un 14 % más elevada que la registrada en el mismo periodo de 2024, cuando recibían de media 30 contactos. De esta forma, el volumen de familias que se postulan por cada anuncio ha crecido durante los últimos 12 meses en la mayoría de capitales españolas y, entre las grandes ciudades, el mayor incremento de esta competencia se registra en Barcelona, Málaga, Bilbao o San Sebastián.

"Tengo 23 años, estoy estudiando y haciendo una beca los fines de semana. Estoy en un piso de alquiler y me quiero cambiar pero entre la ausencia de contrato y que estoy intentando traer a mi perra es imposible", señala Lucía Bastos, madrileña, haciendo hincapié en que ahora "me tocará ir a la periferia".