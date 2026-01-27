Adrián Barbón estalla contra los ataques al ministro de Transportes, tras la tragedia de Adamuz: "A algunos no les interesa saber la verdad, sino destruir al adversario, en este caso a Óscar Puente"

"A algunos está claro que no les interesa saber la verdad, sino destruir como sea al adversario, en este caso Óscar Puente". Con estas palabras el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha salido este martes en defensa del ministro de Transportes, en el centro del huracán, tras la tragedia ferroviaria de Adamuz, en la que fallecieron 44 personas. A falta de saber sus causas, la rotura del carril es la principal hipótesis que se maneja sobre el descarrilamiento del tren Iryo.

"¿Hacia dónde vamos? ¿Qué ejemplo estamos dando desde la política ante una tragedia como la de Adamuz?", ha escrito Barbón en sus redes sociales. "A algunos está claro que no les interesa saber la verdad, sino destruir como sea al adversario, en este caso Óscar Puente", continúa.

"Y no, no todo vale. En política ni todo vale, ni todos valen. El dolor de las personas nunca debe ser un arma en el debate político. Las familias de la tragedia de Adamuz requieren respeto, requieren consuelo y quieren saber la verdad. Estoy seguro que bajo ningún concepto, lo que desean, es que nadie les utilice para desgastar a un político, a un ministro o un Gobierno", defiende.

"Se equivoca la derecha con sus planteamientos. Y luego nos preguntamos el porqué de la antipolítica o los discursos del odio crecen. Conmigo, que nadie cuente para eso. Y no, no voy a callar, porque hay silencios que son cómplices. Así que, máximo respeto a las víctimas y dejar trabajar y permitir que avance la investigación, cuyos resultados, como estamos viendo, se están comunicando con total transparencia", remata.