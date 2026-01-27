Agenda: qué hacer en Asturias hoy martes 27 de enero de 2026

Oviedo

Conferencia sobre la ópera «Carmen»

La musicóloga María Encina Cortizo, catedrática de Historia de la Música e investigadora de la Universidad de Oviedo, ofrece hoy una conferencia sobre «Carmen», el título que cierra la Temporada de Ópera de Oviedo bajo la dirección escénica de Emilio Sagi, en un acto que se celebrará a las 19.00 horas en el Club LA NUEVA ESPAÑA y que contará con la presentación de Adolfo Domingo, responsable de publicaciones de Ópera de Oviedo.

Matadero Uno

La librería Matadero Uno acoge a las 19.00 horas, la presentación del libro «Versos libres», de Migjeni, en un acto que contará con la participación de Moisés Mori, Javier Ballina y María Roces y que se celebrará en el establecimiento situado en la plaza de Riego, en Oviedo.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 1 de marzo se puede visitar «In Arcadia», el nuevo proyecto de Alberto Ámez. Sigue también, hasta el 8 de febrero, la exposición antológica de Jaime Herrero «Desde el gran teatro de sombras». Completan el programa actual la colección dedicada a la producción de Matarranz entre 2020 y 2025. Además se puede visitar la exposición permanente del museo, que abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Gijón

Antiguo Instituto

A las 19.30 horas, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, habrá un encuentro con los músicos del «Cuarteto Iberia». Esta cita es una iniciativa compartida entre la Sociedad Filarmónica de Gijón y el Taller de Músicos de la FMCE y UP. Además, hasta el 15 de febrero se podrá visitar la exposición «13», de creadoras asturianas. Esta se ha configurado a partir de la creación del calendario y agenda de igualdad 2026 «Creadoras Contemporáneas en Asturias». Hasta el 29 de enero se podrá visitar «Asturies de l’A a la Z», de Eva Rami. También estará, hasta el 25 de enero, la muestra «Melquiades Álvarez. El Centro Reformista». Los horarios son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Y domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 horas.

Edificio Asturias

De 9.30 a 11.00 horas se celebrará en el edificio Asturias una jornada sobre el proyecto «Gijón en red», desarrollado por el Club Asturiano de Calidad y financiado por Gijón Impulsa. La apertura tendrá lugar a las 9.30 horas y, después, se presentarán los retos del proyecto.

Semana José Luis García Rúa

A las 19.00 horas dará comienzo la charla «Redes sociales virtuales. Crítica activista», con Alexis Puente Montiel. La conferencia está enmarcada en la XVIII Semana Popular José Luis García Rúa.

Centro Maker

De 12.00 a 14.00 horas, en el edificio Cristasa, habrá jornada de puertas abiertas en el centro Maker. La asistencia es gratuita y el aforo de la cita es limitado a 12 personas.

CMI La Arena

En la sala de exposiciones se inaugura la muestra «Una vida de creación», de Ramón Viguela que repasa diversas obras pictóricas, esculturas y otras actividades artísticas de los últimos 56 años. Estará abierta al público hasta el 6 de febrero en horario de lunes a viernes de 8:15 a 21:15 horas.

Museo Evaristo Valle

La muestra «Guzmán y alrededores», del fotógrafo Roberto Molinos, podrá visitarse hasta el 15 de febrero. Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Fundación Alvargonzález

Se puede visitar la muestra «Mala hierba nunca muere», de la fotógrafa Susan Romero, que expone por primera vez en la sala. Podrá verse hasta el 30 de enero. Los horarios son de lunes a viernes, de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Y sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 25 de mayo se podrá ver la muestra «Cajas-ambiente», de Juan Gomila. Los horarios son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 16 de febrero se podrá disfrutar de la exposición «Lo que queda de entonces. Memoria fotográfica de la Asturias franquista». Además, hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá ver las muestras «Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990». Hasta el 28 de febrero estará «Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)». Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Barjola

Se podrá visitar «Gas, óxido, sal», de Tania Blanco, el proyecto ganador del premio Museo Barjola. Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Laboral Centro de Arte

Hasta el 2 de mayo de 2026 se podrá ver la exposición «Huele a parentesco», de Lea Luka Sikau y Denisa Pubalová. Hasta el 21 de marzo de 2026 estará la muestra «El Bosque», de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Museo Nicanor Piñole

A las 18.00 horas, habrá una visita guiada a la exposición permanente. Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres

Hasta el 31 de marzo se podrá visitar la exposición «Castros, novedades arqueológicas de Asturias» como parte de las actividades que se desarrollan en el marco de las I Jornadas Castreñas. El horario del museo es de 10.00 a 17.00 horas, de martes a domingo.

Galería Aurora Vigil-Escalera

La galería expone, hasta el 29 de enero, la colección «Thalasso», del artista Javier Torices. Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Llamazares

Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Se puede ver «Tramares», la nueva exposición de Kike Garcinuño y Kiko Miyares. Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Antigua Rula

El horario es miércoles, jueves y viernes de 17.00 a 20.00 horas. Sábados, domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Avilés y comarca

Cine de los martes: «La voz de Hind»

El auditorio de la Casa de Cultura acoge hoy a las 20.15 horas la película «La voz de Hind». Con 89 minutos de duración, trata sobre la historia de unos voluntarios de la Media Luna Roja que reciben una llamada el 29 de enero de 2024. Al otro lado de la línea se encuentra una niña de 6 años que esta atrapada en un coche bajo fuego en Gaza, que suplica ser rescatada. Las entradas se pueden adquirir en la taquilla de la Casa de Cultura y a través de Internet por 4 euros.

Concierto en el Conservatorio

Julián Orbón

El alumnado de violín y violonchelo del Conservatorio Municipal Profesional Julián Orbón ofrecerá un concierto en audidicíón bajo la dirección de los profesores Jorge Díaz y Alberto Gorrochategui. Será a las 19.00 horas y la entrada es libre hasta completar aforo.

Exposición «Mujer Ubuntu, Mujer Viajera», de Patricia Iglesias

En las Casa de las Mujeres, hasta el 6 de febrero se puede visitar la muestra que se compone de 25 fotos a color, tomadas por Patri X Libertad durante su último viaje a Tanzania en los meses de mayo y junio de 2025. En las fotografías se representa la vida diaria de las personas, tanto en las ciudades como en los pueblos, los animales salvajes y el proyecto solidario que la autora está desarrollando allí con la Fundación Tazana Msichana Imara, de la que es Embajadora en España. El proyecto tiene como objetivo reducir la pobreza menstrual, tema sobre el que la autora presentará los últimos resultados alcanzados. Abre de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas.

Gemma Palacio en la Ventana de La Factoría

El sexto ciclo de «La Ilustración y sus procesos» continúa en La Ventana de la Factoría Cultural con la obra de Gemma Palacio una ilustradora asturiana afincada en Austria. Tras trabajar varios años como diseñadora gráfica, decidió centrarse en la ilustración, su verdadera pasión, creando historias a través de pequeños momentos de la vida cotidiana. Ha publicado libros infantiles y juveniles en español, francés, alemán, italiano y, recientemente, chino. Entre sus reconocimientos se encuentra el premio austriaco al libro infantil 2024 y la condición de finalista en la exposición de ilustradores de la Feria del Libro Infantil de Bolonia 2024. Se puede ver hasta el 1 de febrero en horario de 17.00 a 20.00 horas.

Exposición «El Víbora» en la Salade Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición «25 años de contracultura», sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16..00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

Exposición de la Colección BBVA en el Centro Niemeyer

La Cúpula del Centro Niemeyer acoge la exposición «Arte y espiritualidad. Imaginar lo extraordinario «en la Colección BBVA, organizada por el Centro Niemeyer y BBVA y comisariada por Alfonso de la Torre que recoge una cuidada selección de los fondos históricos y contemporáneos de la Colección BBVA en España. El proyecto se puede visitar hasta el 1 de marzo. Hay más de de cuarenta piezas distribuidas en cuatro secciones proponen un encuentro entre la colección de arte antiguo y la de los siglos XX y XXI, reflejando la riqueza y variedad de la Colección BBVA en diversos soportes y técnicas: pintura, escultura, fotografía e instalación; también alguna obra de videoarte, prestada por cortesía de otras colecciones. Se puede visitar de miércoles a domingo de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Además, el centro ofertará ocho «Rutas de Arte» a la exposición. Se desarrollarán los domingos 8 de febrero y 1 de marzo.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Homenaje a las víctimas del Holocausto nazi en Mieres

La Casa de Cultura de Mieres acoge esta tarde, desde las 19.00 horas, un homenaje a las víctimas del holocausto nazi. Participará Balbina Rebollar, del Amical de Neuengamme y del Grupo Deportados Asturias (es hija de un superviviente de campo de concentración). También estará el alcalde, Manuel Ángel Álvarez. Se leerán distintos textos y se proyectará el cortometraje que da título al acto, «Homenaje a las víctimas el holocausto nazi».

«La puerta del diablo», ciclo de cine clásico en Langreo

Prosigue el nuevo ciclo de cine clásico organizado por la tertulia Sala Oscura de Langreo. Hoy, desde las 19.00 horas, con entrada libre, puede verse la película «La puerta del diablo», dirigida por Anthony Mann en 1950. Seá en el Cine Felgueroso de Sama.

«Esclavos del carbón», exposición en las Escuelas Dorado de Sama

La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama alberga, hasta el 30 de enero, la exposición «Esclavos del carbón», sobre los destacamentos penales mineros en Orallo y Villaseca de Laciana, en León. Puede verse de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas.

Exposición de los socios de la Asociación AFAC en Laviana

La exposición fotográfica «Socios de AFAC» (Asociación Fotográfica a Contraluz) puede verse hasta el 7 de febrero en el Cidan de Pola de Laviana. Hay imágenes de todo tipo. El horario de visita es de 10.00 a 14.00, de lunes a viernes.

Exposición fotográfica «El arte de ser amigos» en Langreo

La pinacoteca de Langreo acoge, hasta el 3 de febrero, la exposición fotográfica «El arte de ser amigos», con imágenes de Natalia Ponikarova e Irina Moroz. Se trata de una selección de imágenes en la que las mascotas tienen gran protagonismo. La pinacoteca abre de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo se encuentra hasta finales de febrero en temporada baja. Está abierto los viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.30 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de «escape room» y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Centro

Pola de Siero muestra las obras del XXI Certamen «Casimiro Baragaña»

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Pola de Siero exhibe los cuadros premiados y finalistas del XXI Certamen Nacional de Pintura Contemporánea «Casimiro Baragaña». Pueden verse hasta el 31 de enero. Horario: de lunes a viernes, de 17.00 a 21.00 horas; y sábados, de 11.00 a 13.30 horas. En esta edición participaron 82 artistas y se exponen 28 obras, entre las galardonadas y las seleccionadas como finalistas, con técnicas y temáticas diversas.

Mercado en Pola de Siero

Los martes la Pola celebra el mercadillo de la Isla, en el que se realiza venta ambulante de productos multisectoriales (artículos textiles, artesanales y de ornato pequeño). Asimismo, se celebra en los aleros de la plaza de abastos el mercadillo de excedentes agrícolas, en el que los productores agrícolas del concejo venden sus productos de la huerta, y en la zona peatonal de Ildefonso Sánchez del Río, el mercadillo de la fruta y las flores.

Exposición «Entre huecos, construyendo espacios», de César Ripoll Doño, en Candás

El Centro de Escultura de Candás Museo Antón presenta la muestra «Entre huecos, construyendo espacios», de César Ripoll Doño, una propuesta en torno a la transformación de la materia. Puede visitarse hasta el 1 de marzo de 2026: de martes a viernes, entre las 17.30 y 19.30 horas; y los sábados y domingos, de 12.00a 14.00 t de 17.30 a 19.30 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) muestra de forma permanente una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Oriente

Talleres infantiles en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella programa todos los lunes, martes y jueves, de 16.30 a 17.30 horas, diferentes talleres infantiles para niños y niñas a partir de 4 años.

Mercadillo en Llanes

Cada martes, entre las 8.00 y las 14.00 horas, en la plaza de las Barqueras se instalan puestos en los que se pueden encontrar productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera, así como los puestos de alimentación que se ubican en la plaza de abastos municipal.

Exposición «Esto es un agujero», de Paula Rubio Infante, en Llanes

La artista Paula Rubio Infante (Carabanchel-Madrid) presenta en Llanes la exposición «Esto es un agujero», con comisariado de Ainhoa Jani. Su trabajo se caracteriza por una mirada combativa y una crítica directa a lo dominante: piezas que interpelan al espectador y ponen el foco en las posiciones de poder, la violencia y los privilegios que atraviesan nuestra identidad. Multidisciplinar —del dibujo y la fotografía a la instalación—, Rubio Infante construye un discurso de fuerte apelación social y política, centrado en relatos marginales. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense, la autora fue reconocida con el Ojo Crítico de RNE (2015) y el Premio ARCO al Joven Artista (2011), y actualmente trabaja entre Madrid y Asturias. Se puede ver en días laborables en Espacio Llanes AC (planta baja de la Casa Municipal de Cultura)de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas; los sábados de 11.00 a 14:00 horas.

Exposición en Llanes: «Maestros de la pintura del siglo XX: artistas vinculados a Asturias»

Tras la muestra dedicada a Evaristo Valle y Nicanor Piñole, Llanes se fija en la obra de Orlando Pelayo, Antonio Suárez, Rubio Camín, Aurelio Suárez, Juan Barjola, Eduardo Arroyo y Vaquero Palacios, pintores que tienen en común haber alcanzado su plenitud artística en la segunda mitad del siglo XX y que sin duda son algunos de los grandes pintores vinculados a Asturias (por ser asturianos, haber vivido en Asturias o por la cercanía geográfica), de dicho período. La muestra se exhibe en la Casa Municipal de Cultura de Llanes, en horario de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 horas; los domingos y lunes, cerrado.

Exposición en Llanes: «Indumentaria tradicional del Oriente de Asturias... Por la pinta son de Llanes»

La exposición de indumentaria tradicional titulada «Indumentaria tradicional del Oriente de Asturias… Por la pinta son de Llanes», se puede visitar de martes a sábado en la Casa Municipal de Llanes, en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas. La misma, surge fruto de la colaboración entre la Asociación de Amigos de la Indumentaria Tradicional, la colección Javier Emperador y el Ayuntamiento de Llanes. La exposición cuenta con varios apartados sobre distintos tipos de indumentaria: trajes para el ramu, trajes de uso cotidiano, trajes de cristianar, trajes de labor, complementos y piezas de joyería, etcétera, así como material gráfico, fotografías en su mayor parte. La mayoría de las piezas en exposición son trajes de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX.

Occidente

Mercado en Salas

La capital de Salas acoge su mercado semanal este martes en la plaza del Ayuntamiento, de 8.00 a 14.00 horas.

Vegadeo exhibe arte asturiano en repulsa por el genocidio palestino

La exposición itinerante «Arte asturiano contra el genocidio palestino» ha recalado en la Casa de Cultura de Vegadeo, donde estará hasta el 4 de febrero en horario de 15.00 a 21.00 horas (días laborables). La muestra reúne obras de más de una treintena de artistas a iniciativa de Cultura Asturiana con Palestina. Llega a Vegadeo de la mano de la Casa Azul, con apoyo del Gobierno del Principado de Asturias y la Federación Asturiana de Concejos y en colaboración con Amnistía Internacional y la Coordinadora Asturiana de ONGD (Codopa).

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.

Museo del Vino de Cangas del Narcea

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver elfuncionamiento de una prensa de viga.

Museo del Oro de Navelgas

Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado para obtener el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas (los martes solo en horario de mañana); los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.