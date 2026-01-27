Asentimientos, negativas, extrañeza: el empresario minero Chus Mirantes guardó silencio sobre Cerredo, pero hablaron sus gestos

El empresario minero Jesús Rodríguez Morán, conocido en el sector como Chus Mirantes, ha comparecido este martes ante la comisión parlamentaria de la Junta que investiga el grave accidente acaecido en Cerredo en marzo de 2025 y en el que fallecieron cinco mineros cuando, presuntamente, extraían carbón de manera ilegal.

Su comparecencia era una de las más esperadas de la comisión, aunque los parlamentarios ya daban por hecho que poco obtendrían de él. Con una instrucción judicial en marcha, sujeta al secreto de sumario, lo lógico es que para tener garantías jurídicas decidiese no responder a ninguna de las cuestiones.

Y así fue. Acompañado del abogado Luis Tuero, Chus Mirantes únicamente leyó un texto inicial en el que expresaba su “respeto” hacia la comisión y trasladaba el “más profundo dolor" a las familias de los fallecidos, que consideraba “amigos”. “Es una tragedia que nos ha marcado profundamente”, dijo, al tiempo que recalcó su compromiso por “esclarecer los hechos”.

Les dijo a los diputados que, una vez levantado el secreto de sumario estaría “a su disposición para aportar toda la información necesaria”.

Aunque no respondió a las preguntas, Chus Mirantes tuvo que escucharlas una a una por boca de los diputados. Incluso también hubo alguna valoración personal por parte de parlamentarios. Así, Xabel Vegas, de Convocatoria por Asturias, le calificó de "cobarde" y "mala persona". Gonzalo Centeno, de Vox, le vino a indicar que si había responsabilidad patrimonial de la Administración las víctimas cobrarían más indemnización que si el responsable se declara insolvente. Y le insistió: "Esto es para dilucidar responsabilidades políticas. ¿Usted no lo es, no?".

Pero Chus Mirantes guardó silencio, salvo en un momento en que, tras expresarle la presidenta de la comisión, Covadonga Tomé, que podía responder a las preguntas, llegó a decir: “Con ganas me quedo, pero no responderé a ninguna”.

No obstante, Mirantes no abrió la boca, pero hizo gala de un rico despliegue de gestos de expresión no verbal. Su rostro casi habló por él: asentimientos, negativas, gestos de extrañeza, miradas al techo… Los diputados cayeron en la cuenta y lo comentaron en un pequeño grupo a la salida de la comisión.

Rodríguez Moran consta como apoderado de Combayl, aunque en la empresa figura como administradora su esposa, Ana María Rodríguez García. Combayl adquirió los derechos mineros de la mina de Cerredo, que otrora fue de Victorino Alonso y luego de Rodolfo Cachero y que estaba sujeta al cierre establecido por Bruselas en 2018. Combayl obtuvo del Principado un permiso para retirar la chatarra y acopios de la antigua mina, pero en 2022 se produjo un accidente mortal en un camión cargado de carbón. Los inspectores del Principado establecieron que procedía de una extracción ilegal en el interior del piso sexto.

Tras aquel accidente, Combayl vendió la mina a otra empresa, Blue Solving, a nombre del hijo de Chus Mirantes, Adrián Rodríguez Rodríguez, que formaba parte del mismo entramado familiar. Blue Solving obtuvo otro permiso del Principado para retirar acopios y chatarra. También tramitó un Proyecto de Investigación Complementaria (PIC) que le permitía extraer 60.000 toneladas de carbón para una prueba industrial, pese a la orden de cierre. Ese PIC no llegó a activarse. En el piso tercero, donde Blue Solving solo tenía permiso para extraer chatarra, se produjo en la mañana del 31 de marzo de 2025 una fuerte explosión, presuntamente por gas grisú, que segó la vida de cinco trabajadores. Posteriormente, el Principado comprobó que los trabajadores también estaban extrayendo carbón de manera irregular, sin permiso alguno.

Los gestos del empresario

Esta es una enumeración de los gestos expresados por Rodríguez Morán, sin que su cita suponga una respuesta precisa a la pregunta. Un experto en comunicación no verbal quizás podría interpretarlos de algún modo; o no, dado que muchos parecieron reacciones precisas y calculadas a la pregunta.

¿Ejercía como “dueño de facto” de Combayl, Blue Solving y Carbones de la Vega? Mira al abogado con gesto de extrañeza.

¿Está vinculado a un establecimiento que vende carbón en León y solo admite pago en metálico? Alza una ceja.

¿Está imputado en alguna causa judicial por presuntos delitos de extracción ilegal d emineral, delitos medioambientales o tráfico de cocaína? Menea la cabeza con gesto de desaprobación.

¿Comió usted con el señor Óscar Ancares en Villablino? ¿Asistieron ustedes dos o había más personas? Niega con la cabeza.

¿Tenía contactos de alto nivel en Medio Ambiente? Frunce el ceño.

¿Qué relación tiene con el señor Victorino Alonso? Alza las cejas.

¿Se siente usted responsable moral de las seis víctimas mortales de Cerredo en 2022 y 2025? Mueve la cabeza con gesto de incomodidad.

¿Ese rumor que circula por Degaña de que igual le hicieron un sabotaje, va a algún lado o son rumores? Alza las manos.

¿Alguien le aconsejó solicitar el PIC? ¿Quién? Mira al techo.

¿Mezclaba usted carbones de distinta calidad para ocultar la extracción ilegal e incrementar sus ganancias? Menea la cabeza.

¿Habló usted alguna vez con Belarmina Díaz o con sus antecesores Enrique Fernández o Nieves Roqueñí? Niega con la cabeza.

¿Cómo llegó a esa figura del Proyecto de Investigación Complementaria que es tan complejo jurídicamente? Mira hacia arriba.

Todas las preguntas que escuchó el empresario Rodríguez Morán y a las que no respondió:

Esta es la relación de todas las preguntas formuladas por los diputados de la comisión de investigación parlamentaria sobre el accidente de Cerredo.

Xabel Vegas (Convocatoria por Asturies)

¿Es usted conocido bajo el alias de Chus Mirantes?

Más allá de la titularidad o de los cargos directivos que figuran en el BORME, ¿es o ha sido usted el dueño de facto de las empresas Combayl, Blue Solving y Carbones de la Vega?

¿Está usted vinculado al establecimiento de venta de carbón, biomasa y leña denominado Combustibles Garbosa que opera en León? En las reseñas públicas en Internet de los clientes de este establecimiento aparece recurrentemente una crítica acerca de la ausencia de métodos de pago electrónicos. Casi me da vergüenza formular esta pregunta porque hay preguntas que se responden solas, pero ¿nos puede explicar por qué sólo permitían el pago en metálico en este establecimiento?

¿Estuvo usted vinculado con la empresa Emergicar?

¿Está usted imputado en alguna causa judicial por presuntos delitos de extracción ilegal de mineral, delitos medioambientales o tráfico de cocaína?

¿Está usted o ha estado vinculado al tráfico de cocaína o ha hecho uso de transporte de carbón para transportar esta sustancia?

¿Se considera usted amigo del señor Óscar Ancares, alcalde de Degaña?

¿Comió usted con el señor Óscar Ancares en un establecimiento llamado Asador Marga en la localidad de Villablino? ¿Pagó usted aquella comida? ¿Asistieron únicamente ustedes dos o había otras personas presentes en aquella comida?

El señor Óscar Ancares reconoce haber recibido una cantidad de dinero suya como aportación para un concurso de Navidad que finalmente no se celebró o al menos no se pagaron los premios. El alcalde de Degaña afirma haberle devuelto ese dinero. ¿Es así? ¿Dispone usted de algún documento que lo acredite? ¿Le ha hecho pagos en metálico o por cualquier otro medio al señor Óscar Ancares? ¿Le pedía Óscar Ancares dinero? ¿Sobornó usted a Óscar Ancares?

¿Le ha entregado usted alguna dádiva, cantidad de dinero o regalo a algún funcionario o algún cargo político de las administraciones locales, de la administración autonómica o de la estatal?

¿Ordenó usted la extracción de carbón de la mina de Cerredo?

En un informe complementario al acta de inspección del día 3 de septiembre de 2024 elaborado por un guarda de medio natural en los pisos segundo y tercero de la explotación del Grupo Cerredo, el funcionario indica que se encuentra con usted y que le confirma que ha sido solicitada la ocupación de las plazas segunda y tercera y que van a ser utilizadas para explotar carbón. Y cita literalmente una frase suya en la que indica que “no se preocupe, que ya restaurará y que está en contacto a niveles altos y tiene contactos con medio ambiente”. Y concluye diciendo: “Somos todos paisanos y con voluntad todo se arregla”. ¿Reconoce usted estas frases como suyas? ¿Qué entiende usted por ser paisano?

¿Qué contactos tenía usted a niveles altos? ¿Qué contactos tenía con medio ambiente o con cualquier otra consejería del Principado de Asturias?

¿Alguien en la Consejería de Industria le sugirió que presentaran un Proyecto de Investigación Complementario si quería realizar actividad extractiva en la mina de Cerredo?

Usted fue propietario de Carbones de la Vega, la empresa que posee las concesiones mineras de la explotación conocida como Mina Miura en Tormaleo. En octubre del año pasado, usted vendió esta empresa a una sociedad vinculada al empresario Fernando Martínez Blanco, sin experiencia previa en el sector minero. Cuando usted vendió esta sociedad, adeudaba a los trabajadores alrededor de cinco nóminas mensuales. ¿Por qué no se abonaron a estas nóminas antes de la venta? ¿Carece usted de capital o de activos que le permitan saldar esta deuda?

¿Realizó usted alguna diligencia debida para asegurarse de que el comprador de Carbones de la Vega, el señor Fernando Martínez Blanco, tenía solvencia para pagar las nóminas atrasadas o la prioridad era simplemente deshacerse de la titularidad de la empresa a cualquier precio?

¿Siente alguna responsabilidad moral por haber dejado la mina en manos de una gestión que ha llevado a las familias de Tormaleo a esta situación de insolvencia mientras la propiedad cambiaba de manos?

¿Compró usted la mina de Tormaleo y la de Cerredo con la intención de conseguir autorizaciones administrativas para la explotación de carbón y poder realizar una operación especulativa con ellas?

¿Les dio alguna indicación a los directores facultativos de Cerredo, acerca de las medidas de seguridad laboral de la explotación de Zarreu? ¿Le trasladaron estos señores alguna preocupación acerca de las condiciones de seguridad de la mina?

¿Nos puede indicar cuál es el motivo por el que, siendo usted el dueño de facto de las empresas Combayl y Bluesolving, estaban estas a nombre de su mujer y de su hijo respectivamente?

¿Qué relación tiene usted con el señor Vitorino Alonso?

¿Conoce las denuncias que presentó la empresa Promining, vinculada a Vitorino Alonso, sobre la explotación de Cerredo y la de Tormaleo?

¿Se siente usted responsable moral de las seis víctimas mortales que se produjeron en la mina de Cerredo entre el año 2022 y el 2025?

¿Se considera usted buena persona tras lo ocurrido en el piso tercero de la mina de Zarreu el pasado 31 de marzo?

Gonzalo Centeno (Vox)

El objetivo de esta comisión es tratar de ventilar responsabilidades políticas, y usted no tiene ninguna responsabilidad política, porque no es usted político, ¿verdad?

Ese rumor que anda circulando por ahí, por Degaña, de que igual le hicieron un sabotaje, de que el gas era una cuestión que no era suya, ¿eso va a algún lado o eso son rumores?

¿Y ese otro rumor que circula por ahí, de que usted contrató a la esposa del fallecido en 2022 y que le lleva abonando, vamos a decirlo así, un estipendio hasta agosto del 25, ¿eso también es un rumor o anda circulando por ahí? ¿No tiene constancia de ello?

¿Sabía usted que en un procedimiento penal, en el que independientemente de las causas que su señoría tenga bien y de las sanciones penales que tenga bien imponer, hay una cuestión que se llama responsabilidad civil subsidiaria? ¿Y que si recae sobre personas insolventes, las familias de las víctimas cobrarían ridíciulas cantidades a cargo del Fondo de Garantía Salarial? ¿Lo conoce?

Rafael Alonso (PP)

Cuando usted decide comprar las concesiones de Cerredo en el proceso concursal de la Compañía Minera Asturleonesa, ¿se puso en contacto previo con alguien de la Consejería de Industria y Empleo y Promoción Económica de entonces para preguntar qué posibles usos podrían autorizarle y cómo hacerlo? Y si fue así, ¿quién o quiénes eran esas personas?

¿Desde aquel primer momento, su voluntad era hacer extracción de carbón en la mina subterránea de Cerredo?

¿Le comentó usted a algún funcionario o algún alto cargo de la consejería que el capital de las sociedades Combayl y Blue Solving estaba en sus manos y eran todos los mismos? ¿Se lo comentó a alguien?

¿Alguien le indicó que debía usted de respetar y colaborar en el proceso de restauración del cielo abierto de Cerredo para no tener problemas? Y si fue así, ¿quién lo hizo?

Cuando usted contrata al señor José Antonio Fernández Casillas como director facultativo, ¿lo hizo por sus buenas relaciones y contactos con personal y altos cargos de la Dirección de Minas?

¿Le instruyó a usted o al señor Fernández Casillas algún funcionario de la Dirección de Minas sobre la posibilidad de solicitar un proyecto de investigación complementario y cómo hacerlo? Si fue así, ¿quién hizo ese asesoramiento?

¿Mantuvo usted alguna reunión con altos cargos o funcionarios del Servicio de Minas para impulsar la aprobación de ese proyecto de investigación complementaria?

Ustedes también solicitaron ayudas al Instituto de Transición Justa. ¿Esa solicitud en la convocatoria de 2023 era una estrategia para lograr la autorización del PIC de Cerredo? ¿Alguien se lo aconsejó? Y si hay alguien que se lo aconsejara, ¿quién se lo aconsejó?

¿Era usted públicamente conocido en Degaña y en el sector del carbón como el dueño de las empresas y quien en realidad tomaba las decisiones de todo tipo en relación con el funcionamiento de esas mercantiles?

¿Era públicamente conocido en Degaña que había una extracción de carbón ilegal?

¿Cuántos días pasaba el señor Fernández Casillas por la explotación de Cerredo?

¿Era usted quien daba las instrucciones al personal o las órdenes de trabajo o, dicho coloquialmente, destinaba al personal al servicio diario?

Cuando recibían la notificación de una inspección por parte de Minas, ¿era usted quien instruía u ordenaba a sus empleados que disimularan su actividad o incluso se ocultaran para que no los vieran?

¿Cuántas reuniones de todo tipo, comidas incluidas, tuvo con miembros de la dirección de Minas o con funcionarios de la dirección de Minas y qué asuntos trataron en esas reuniones?

¿Mezclaba usted carbones de distinta calidad para ocultar la extracción ilegal e incrementar sus ganancias?

René Suárez (PSOE)

No formula ninguna pregunta

