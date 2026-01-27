Asturias ya ha captado más de 800 millones de fondos europeos para la descarbonización

Asturias ha conseguido captar 800 millones de euros de fondos europeos para descarbonizar su economía. Es el cálculo que hace el viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, que resalta la "repercusión" que tendrán estas ayudas.

Entre las partidas destacan los 52 millones de euros destinados a impulsar la industria relacionada con los componentes para las renovables (con destacadas ayudas a empresas como Windar New Structuresy Dacero Offshore; Dea Astúrica, filial de Daorje y perteneciente al Grupo Zima; Idesa Fabricación, y Asturfeito, todas con proyectos para el sector de la energía eólica); los 40 millones de euros para instalaciones de autoconsumo energético o los 30 millones de euros de movilidad.

No obstante, el grueso está vinculado a los PERTE de hidrógeno (con el proyecto del Valle del Hidrógeno de EDP, que está a la espera de concretar consumidores) y a los del PERTE de descarbonización industrial, donde están los 450 millones de la planta DRI de ArcelorMittal en Gijón (pendientes de aceptación) y los más de 84 millones de la línea de actuaciones integrales de descarbonización, donde están los proyectos de Fertiberia, Asturiana de Zinc, ArcelorMittal (para su acería eléctrica de Gijón), Iberdrola-Bayer, Ence, Siero Lam y Ditecpesa. En esa línea de ayudas también se habían concedido fondos al grupo Central Lechera Asturiana, a Industrias Lácteas Asturianas (Ilas), a ArcelorMittal (para reducción de emisiones) y a Verot, pero renunciaron a ellos por la falta de viabilidad de los proyecto en el actual contexto. n