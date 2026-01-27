¿Por qué hay cifras divergentes de empleo en Asturias? La región generó 19.500 puestos de trabajo en 2025, pero la lista del paro se redujo en 4.500 personas

Asturias generó 19.500 empleos durante el pasado año, pero la reducción del paro fue mucho menor, de 4.500 personas, según se extrae de los datos medios de los cuatro trimestres de 2025 de la Encuesta de Población Activa (EPA). La diferencia de cifras se debe al incremento de la población activa. Asturias ganó 15.000 personas en edad de trabajar, una tendencia que se está repitiendo en los últimos años vinculada a la atracción de población, pero ese incremento de activos no ha sido totalmente absorbido por el mercado laboral de la región.

Desde el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA) siempre se destaca que las estimaciones de la EPA están sujetas a fuertes oscilaciones, en especial cuando las muestras estadísticas son pequeñas, como ocurre en Asturias al tratarse de una comunidad uniprovincial. Por esta razón, el SEPEPA aconseja tomar los datos trimestrales con precaución y analizar las medias anuales. Estos son los resultados medios:

Los activos. La EPA señala que Asturias contaba, en la media de los cuatro trimestres de 2025, con 475.100 personas en edad laboral que o bien trabajan en un empleo remunerado o lo están buscando. Son 15.000 activos más que en la media de 2024 y el mejor dato desde 2014. Este incremento está vinculado a la atracción de población que se está registrando en los últimos años y que ha permitido que Asturias no derribe el listón del millón de habitantes. No obstante, la tasa de actividad de la aún envejecida Asturias sigue siendo la más baja de España. El Principado cerró 2025 con una tasa de actividad del 52,47%, muy lejos de la media en España, situada en el 58,94%.

Los ocupados. La ocupación media en Asturias en 2025 fue de 433.100 personas. Son 19.500 ocupados más que en 2024. El Gobierno del Principado destacó que el Principado ha sido la comunidad "con mejor evolución". Hay que retroceder hasta 2008, cuando se desencadenó la última gran crisis, para encontrar una cifra de ocupados mayor. Sectores como el del turismo ha registrado un fuerte incremento de empleo.

Los parados. La EPA estima en una media de 42.000 las personas que se encontraban en paro en Asturias en 2025. Es la cifra más baja desde 2007, según ha destacado el Gobierno regional. La tasa de paro del Principado se sitúa en el 8,83%, frente al 10,12% del año pasado. Asturias se sitúa por debajo de la media nacional, pero sigue teniendo la tasa más alta del norte de España.