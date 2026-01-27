Asturias planta a las comunidades del PP y a los vascos para hablar del lobo: "Pudo haberse convocado antes la reunión"
El Consejero de Medio Rural no acudirá el viernes a Santander al considerar que la reunión coincide con procesos electorales en marcha a los que puede afectar: "Hubo tiempo antes desde el verano"
Consejeros de la Comunidad de Madrid, La Rioja, Castilla y León, Galicia y País Vasco se reunirán este viernes, 30 de enero, a las 9.30 horas en el Palacio de Festivales de Santander en un encuentro sobre el lobo ibérico. Pero en el mismo no estará el asturiano Marcelino Marcos Líndez. El Consejero de Medio Rural ha declinado la invitación -así se lo ha hecho saber a su homólogo castellano leonés, según fuentes de la Consejería- al considerar que la convocatoria es poco oportuna al coincidir con varios procesos electorales en marcha que afectan a las comunidades, como la vecina Castilla y León.
"El Principado no estará porque no nos parece bien la reunión en medio de procesos electorales en marcha", explicaron en el departamento regional. "Se pudo haber puesto como excusa que hay pleno, al que el consejero deberá asistir, pero no es así. Hemos dicho que no estamos conformes con la fecha. Ha habido mucho tiempo desde el verano para convocar este encuentro".
La cita fue anunciada este martes por la titular de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, en una rueda de prensa sobre la actualización de datos del Plan de Gestión del Lobo en Cantabria. Según ha indicado, la reunión prevé reunir a "la mayor parte" de los consejeros del país responsables de esta materia, afectados por la presencia del lobo en sus territorios. Ha detallado que, hasta el momento, han confirmado su asistencia Madrid, La Rioja, Castilla y León, Galicia y País Vasco. Navarra, gobernada por la socialista María Chivite, tampoco asistirá, pese a que en un momento se incluyó entre las asistentes.
En la Consejería de Medio Rural aseguran, no obstante, que el frente común que han liderado en los últimos años las comunidades cantábricas para poder hacer controles poblacionales del lobo sigue en pie y no hay problemas entre las comunidades. "Solo es que no nos parece oportuna la fecha", insisten.
Ministra sin confirmar
También ha sido invitada al encuentro la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, si bien no ha confirmado hasta el momento su asistencia. Susinos ha explicado que en el encuentro se tratarán diferentes cuestiones como las extracciones del lobo para su control poblacional, los informes sexenales que el Gobierno central "no ha emitido a Bruselas en tiempo y forma", así como la nueva estrategia a poner en marcha.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
- Asturias, en alerta roja: estos son los 20 concejos que han recibido el aviso de protección civil en su móvil
- Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras
- Julio Fernández, productor de miel asturiano: 'Cuando entren los argentinos no tendremos nada que hacer en precio
- Los primeros que dudaron del carril Ensidesa (mucho antes que el ministro Óscar Puente tras el accidente de tren de Adamuz)
- Nuevo incidente en el AVE: Los viajeros de un tren de Asturias a Madrid, obligados a cambiar de convoy y a retroceder en el viaje
- La borrasca "Harry" se deja notar en Asturias, pero lo peor llegará el jueves por la costa con un aviso de "peligro importante"
- Consecuencias de la borrasca Ingrid en Asturias: la DGT cierra el Huerna y Pajares al tráfico para camiones