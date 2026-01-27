Un AVE asturiano... a 12 kilómetros por hora en un túnel
El convoy, que acabó llegando a su destino con un minuto de antelación, redujo su velocidad antes de llegar a Oviedo, para sorpresa de los viajeros
El AVE asturiano ha cambiado la movilidad de la región con el exterior. El viaje más corto en tren entre Oviedo y Madrid se hace en estos momentos en 3 horas y diez minutos y, el más largo, en alrededor de tres horas y media. Esto se consigue gracias a la apertura de la Variante de Pajares y a la llegada de los trenes de última generación de alta velocidad, que se estrenaron en mayo de 2024.
Asturias cuenta con seis convoyes por sentido con Madrid. Dos AVE (que superan los 300 kilómetros por hora), un Avlo (AVE de bajo coste) y tres Alvia (que pueden llegar a 250 kilómetros por hora). En total, hay unas 30.000 plazas de oferta semanales.
Alta velocidad solo hasta Pola de Lena
La línea de alta velocidad, sin embargo, no es tal entre Pola de Lena, donde acaba la alta velocidad propiamente dicha, y el resto de ciudades asturianas. La línea todavía no está adaptada y, como mucho, los trenes rondan los 90 kilómetros por hora, muy por debajo de la capacidad que tienen de velocidad.
El primer tren Alvia que hacía el servicio este martes entre Madrid y Asturias, de hecho, llamó la atención de varios pasajeros, ya que en el túnel del Caleyu, en el concejo de Ribera de Arriba, el convoy fue a una velocidad muy reducida. Llegó a circular a 12 kilómetros por hora tras reducir su velocidad e incluso pararse en el interior del túnel, justo antes de la estación de La Manjoya.
El convoy estuvo unos minutos parado, luego reanudó su marcha y, finalmente, llegó con antelación (un minuto) a la estación de Oviedo respecto al horario programado.
