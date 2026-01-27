Otra borrasca de "alto impacto" barrerá Asturias: la AEMET alerta de la llegada de "Kristin" y enciende todas las alarmas

Después de "Ingrid" y "Josehp" llega "Kristin". Otra borrasca de "alto impacto" barrerá durante las próximas horas Asturias y toda la Península Ibérica, según alerta la AEMET. La Agencia Estatal de Meteorología ha encendido todas las alarmas, a raíz de la entrada de un nuevo frente atlántico, que producirá rachas muy fuertes de viento, temporal marítimo, precipitaciones y nieve. De hecho, en algunos puntos del extremo sureste los vientos podrán ser "localmente huracanados", ocasionando "caídas de ramas o árboles, así como daños en bienes e infraestructuras".

Según el pronóstico de la AEMET, las precipitaciones continuarán siendo intensas, registrándose las mayores acumulaciones en la mitad sur peninsular. Por su parte, la cota de nieve se situará en torno a los 600-700 metros en puntos de la mitad norte peninsular, dando lugar a nevadas que podrán ser "significativas en zonas bajas de la meseta Norte y que, por tanto, podrán generar impacto sobre las principales vías de circulación". A todo esto, habrá que sumarle el temporal marítimo, que afectará a gran parte de nuestras costas, y que será especialmente significativo este miércoles en zonas del Mediterráneo, con probables daños en paseos marítimos y zonas litorales.

El pronóstico para este miércoles

Lo peor de la borrasca "Kristin" se producirá precisamente mañana, miércoles. Aunque en Asturias, sus efectos se notarán más el jueves. En concreto, en el Principado, la Agencia Estatal de Meteorología tiene activado en todo el litoral la alerta amarilla por fuerte oleaje. Asimismo, "no se descartan algunas rachas de viento muy fuertes".

Los cielos estarán nubosos, con apertura de claros durante las primeras horas de la tarde en la mitad oriental. Las lluvias serán más frecuentes e intensas en la Cordillera y tercio occidental durante la mañana, mientras que la cota de nieve subirá gradualmente desde 500-700 metros hasta más de 1.400 metros al final. Los termómetros estarán en descenso.

El tiempo para el jueves

El jueves continuará durante todo el día la alerta por oleaje. A ello se sumarán rachas muy fuertes de viento, no solo en la Cordillera sino también en algunos puntos del litoral. Las precipitaciones serán generalizadas a partir de la tarde y la cota de nieve bajará de los 2.000 a los 1.000-1.200 metros.

Y para el viernes

Para el viernes, ya sin alertas activas, la AEMET espera que continúe el mal tiempo con cielos nubosos, lluvias generalizadas y cota de nieve en los 800-900 metros. Las fuertes rachas de viento continuarán, siendo más intensas en el suroccidente y el litoral. Asimismo, las temperaturas bajarán.