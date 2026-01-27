Buenas noticias para los profesores asturianos: los refuerzos de apoyo llegarán el lunes a las aulas, antes de lo previsto

Fue una de las principales reivindicaciones de la huelga docente que paralizó las aulas asturianas a finales del pasado curso escolar: el refuerzo de las plantillas con más maestros de apoyo. La demanda cristalizó en un acuerdo entre cuatro de los cinco sindicatos y la Consejería de Educación, el denominado pacto “Asturias Educa”, que contempla la incorporación de 300 docentes especialistas en Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL).

El plan establece un reparto progresivo de esos refuerzos a lo largo de tres cursos académicos: 120 incorporaciones en el curso 2025-2026, otras 100 en el 2026-2027 y 80 más en el 2027-2028. La primera remesa de profesores estaba inicialmente prevista para el mes de abril, ya avanzado el tercer trimestre. Sin embargo, la Consejería de Educación ha decidido adelantar los plazos, de modo que los nuevos refuerzos se incorporarán a las aulas el próximo 2 de febrero.

Para hacerlo posible, el departamento que dirige Eva Ledo abrió este martes una primera convocatoria extraordinaria de adjudicación de plazas y prevé lanzar una segunda este viernes 30, con el objetivo de que los 120 maestros comprometidos estén ya trabajando en los centros educativos el próximo lunes.

Además, el Principado iniciará en febrero la tramitación normativa del nuevo Decreto de Equidad, un texto clave que fijará el número mínimo estructural de profesionales de PT y AL que debe tener cada centro educativo en función de sus características y necesidades. Estos puestos pasarán a integrarse en la plantilla orgánica de los centros a partir del mes de abril, lo que supone un paso decisivo hacia la consolidación de estos refuerzos más allá de medidas coyunturales.

Noticias relacionadas

Por otro lado, Educación ha reconocido un error en las nóminas del mes de enero que impidió a los docentes percibir íntegramente los 100 euros brutos mensuales pactados en el acuerdo sindical. En lugar de esa cantidad, los profesores recibieron alrededor de 15 euros menos. Desde la Consejería aseguran que ya se está trabajando para subsanar el fallo y que la diferencia será abonada en próximas nóminas con carácter retroactivo.