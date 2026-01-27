Caja Rural de Asturias destaca el "buen cierre" del ejercicio y continuará en 2026 con su expansión

Caja Rural de Asturias celebró ayer en el hotel de la Reconquista de Oviedo su convención anual, a la que asistieron más de 500 empleados. El presidente de la cooperativa de crédito, Fernando Martínez, inauguró la jornada de trabajo, respaldó la estrategia de la dirección de la entidad financiera, destacó "el buen cierre de ejercicio" y agradeció el "compromiso y esfuerzo" de todos los equipos.

Antonio Romero, director general de Caja Rural de Asturias, lideró el encuentro y destacó el compromiso con el desarrollo de los territorios en los que opera la entidad. La convención contó también con la participación de ejecutivos y directores de área que presentaron las claves y contextualizaron los mensajes y objetivos que hay detrás de los presupuestos anuales.

Para el nuevo ejercicio se prevé el fortalecimiento de la expansión territorial de la Caja en Asturias, Cantabria y Madrid, que se ha acelerado en los últimos años; el crecimiento sostenido de la entidad; el mantenimiento de la cultura corporativa como eje principal de la estrategia de crecimiento, y el retorno a la sociedad, socios y empleados, un rasgo que desde Caja Rural de Asturias se destaca como "diferenciador frente al resto de entidades financieras".