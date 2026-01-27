Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Descarrilamiento en Asturias
Carril, balasto, soldadura, desvío...Guía para no perderse entre los términos ferroviarios tras el accidente de Adamuz

La investigación del suceso apunta a un fallo en la soldadura entre dos carriles

Una locomotora de Adif remolca por la vía los cinco vagones del tren Iryo que están en mejores condiciones.

Una locomotora de Adif remolca por la vía los cinco vagones del tren Iryo que están en mejores condiciones. / GUILLERMOS MORALES-EUROPA PRESS

Xuan Fernández

Xuan Fernández

El accidente de Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron 45 personas tras el descarrilamiento de un tren Iryo, que chocó con otro convoy Alvia, ha puesto todos los focos sobre el servicio ferroviario.

El carril de la vía se rompió, causando el descarrilamiento, según la principal hipótesis de la investigación. Los técnicos intentan averiguar el motivo de esta rotura, que unía un carril nuevo, fabricado en 2023 por Arcelor, con otro más antiguo, de 1989. Parte de la atención está puesta en la soldadura correspondiente. A continuación, una guía de términos ferroviarios para no perderse entre tanto detalle.

Carril

Es una barra de acero sobre la que ruedan las ruedas del tren. Dos carriles paralelos forman la vía ferroviario. Su rotura, deformación o defecto estructural puede provocar un descarrilamiento, como sucedió en Adamuz.

Raíl

Término coloquial y periodístico para referirse al carril. No existe diferencia técnica entre ambos conceptos, pero los ferroviarios prefieren utilizar el término carril.

Vía férrea

Conjunto formado por carriles, traviesas, balasto y sistemas de sujeción. Es la infraestructura completa por la que circulan los trenes.

Traviesa

Elemento transversal, que suele ser de hormigón, que mantiene los carriles a la distancia correcta.

Balasto

Capa de piedra triturada sobre la que se apoyan las traviesas. Absorbe vibraciones, permite el drenaje del agua y da estabilidad a la vía.

Cupón de carril

Tramo corto de carril, de varios metros de longitud (unos dos) utilizado en reparaciones o sustituciones parciales. Al implicar más uniones y soldaduras, puede convertirse en un punto crítico si no está correctamente instalado o mantenido. Fue lo que rompió en Adamuz.

Soldadura del carril

Unión entre dos tramos de carril.

Fractura del carril

Rotura total o parcial del carril. Es una de las causas de accidentes ferroviarios, ya que puede provocar un descarrilamiento inmediato, como sucedió en Adamuz.

Bogui o bogie

Es la parte mecánica situada bajo cada coche del tren que integra dos o más ejes, suspensión y sistemas de guiado. Permite tomar curvas y absorber irregularidades de la vía. La salida de un bogui de los carriles suele ser determinante en un descarrilamiento.

Descarrilamiento

Salida de uno o varios ejes del tren fuera de los carriles. Puede producirse por defectos en la vía, fallos mecánicos o factores combinados.

Coche del tren

Unidad destinada al transporte de viajeros dentro de una composición ferroviaria. Cada coche se apoya normalmente sobre dos boguis y está unido a los demás mediante sistemas de enganche.

Vagón

Unidad destinada al transporte de mercancías. En lenguaje coloquial se usa a veces para referirse a coches de pasajeros, aunque técnicamente no es correcto.

Iryo

Operador ferroviario privado de alta velocidad en España. Explota trenes de última generación. Uno de sus trenes estuvo implicado en el accidente de Adamuz: fue el que descarriló.

Alvia

Servicio ferroviario de larga distancia de Renfe que combina tramos de alta velocidad con líneas convencionales. Otro tren Alvia circulaba en sentido contrario en el momento del siniestro.

TEMAS

Tracking Pixel Contents