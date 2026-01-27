Del choque por el peaje del Huerna al apoyo por Adamuz: Barbón defiende a Óscar Puente tras meses de diferencias

Adrián Barbón, presidente del Principado, salió esta mañana en las redes sociales en lo que pareció una defensa de Óscar Puente, ministro de Transportes, que está gestionando las consecuencias de la tragedia ferroviaria de Adamuz (45 víctimas mortales). La derecha, así como Esquerra Republicana, aunque en este caso por lo que está sucediendo en Rodalies (Cataluña) y no por el accidente de Adamuz, reclaman la dimisión del ministro.

“¿Hacia dónde vamos? ¿Qué ejemplo estamos dando desde la política ante una tragedia como la de Adamuz? A algunos está claro que no les interesa saber la verdad, sino destruir como sea al adversario, en este caso Óscar Puente”, aseguró Barbón. Puente ha tenido en los últimos años, desde su llegada al Ministerio en 2023, sonadas diferencias con el Gobierno asturiano, de su mismo color político, el PSOE.

El choque político de mayor envergadura se produjo debido al peaje del Huerna, cuya anulación pide el Principado, basándose en un dictamen de la Comisión Europea que considera irregular la ampliación de la infraestructura, en vigor hasta 2050. El peaje, que cuesta 16,20 euros, está privatizado a Aucalsa por el Ministerio de Transportes, que se niega a liberarlo por el enorme impacto económico que tendría un rescate.

Por ese motivo, el Principado ha mantenido fuertes discrepancias con Puente, que llegó a decir que los políticos asturianos tenían la “agenda desenfocada” al convocar una manifestación pidiendo el fin del peaje. Barbón llegó a contestar, poniendo sobre la mesa su victoria electoral en 2023, en contraste con el batacazo socialista en otras comunidades. En Transportes, además, criticaron duramente a Alejandro Calvo, consejero de Movilidad.

"No todo vale", clama Barbón

“Y no, no todo vale. En política ni todo vale, ni todos valen. El dolor de las personas nunca debe ser un arma en el debate político. Las familias de la tragedia de Adamuz requieren respeto, requieren consuelo y quieren saber la verdad. Estoy seguro de que bajo ningún concepto lo que desean es que nadie les utilice para desgastar a un político, a un ministro o a un Gobierno”, indicó el presidente del Principado.

“Se equivoca la derecha con sus planteamientos. Y luego nos preguntamos el porqué de la antipolítica o de que crezcan los discursos de odio. Conmigo, que nadie cuente para eso. Y no, no voy a callar, porque hay silencios que son cómplices. Así que, máximo respeto a las víctimas y dejar trabajar y permitir que avance la investigación, cuyos resultados, como estamos viendo, se están comunicando con total transparencia”, finalizó, sin entrar al detalle en la gestión de Puente, como hizo Pedro Sánchez, que destacó sus comparecencias “dando la cara tras una tragedia”.