Colegios, campings, residencias de mayores: estos son los 112 edificios de varios concejos de Asturias en zonas inundables, según un colectivo científico

Un total de 112 infraestructuras críticas de Asturias se encuentran en áreas con riesgo de inundación, según el informe Observatorio de Sostenibilidad, del colectivo Rebelión Científica, que analiza por concejos y por tipologías las instalaciones expuestas a episodios de crecida. El documento identifica como especialmente sensibles centros educativos, residencias de ancianos, hospitales, servicios de emergencia, depuradoras y grandes complejos industriales, muchos de ellos con un nivel de afección clasificado como “muy grave”.

Rebelión Científica es una organización formada por personas pertenecientes a la comunidad científica y académica que reclama acciones "ante la inacción política frente a la crisis climática y ecológica". "Durante décadas nuestros avisos no han sido escuchados, por lo que debemos pasar a la acción", aseguran para referirse a alguna de sus actuaciones públicas.

El grueso de las infraestructuras afectadas corresponde a centros educativos (45), seguidos por instalaciones industriales con emisiones potencialmente peligrosas (23), servicios de seguridad y emergencia (17) y residencias de mayores (10). A ello se suman ocho estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR), cuatro campings, dos hospitales, dos estaciones de transporte ferroviario y una central energética.

Colegios y centros educativos en zonas de alto riesgo

El informe sitúa 45 centros educativos en áreas inundables, la mayoría con clasificación de riesgo muy grave. Entre ellos figuran centros de referencia en grandes núcleos urbanos como el IES Río Trubia y el Colegio Público Narciso Sánchez en Oviedo; el IES Emilio Alarcos, el Colegio Público Jovellanos o el Colegio Público Clarín en Gijón; y el Colegio Público Teodoro Cuesta, el Santiago Apóstol o el colegio de La Salle de Turón en Mieres.

También aparecen en esta relación centros del valle del Nalón y del Caudal, como el IES Virgen de Covadonga y varios colegios públicos de San Martín del Rey Aurelio; el IES Alto Nalón y el Colegio Público Elena Sánchez Tamargo en Laviana; o una decena de colegios e institutos en Langreo, la mayoría en zona de riesgo muy grave. En el oriente, figuran el IES Infiesto (Piloña), el IES Avelina Cerra (Ribadesella) y el IESO El Sueve (Parres).

Colegios e institutos en zonas inundables en Asturias

Escuela infantil Les Xanes (Mieres) – MUY GRAVE

EEI La Toba (Avilés) – MUY GRAVE

Instituto de Educación Secundaria Les César Rodríguez (Grado) – GRAVE

Colegio Público Virgen del Fresno (Grado) – GRAVE

IES Alto Nalón (Laviana) – LEVE

Instituto de Educación Secundaria La Quintana (Langreo) – LEVE

Colegio Público José Bernardo (Langreo) – LEVE

Instituto de Educación Secundaria Río Trubia (Oviedo) – MUY GRAVE

Colegio Público Teodoro Cuesta (Mieres) – MUY GRAVE

Colegio Público Santiago Apóstol (Mieres) – MUY GRAVE

Colegio de La Salle (Turón, Mieres) – MUY GRAVE

Colegio de Educación Infantil y Primaria de Moreda (Aller) – MUY GRAVE

Colegio Público Narciso Sánchez (Oviedo) – MUY GRAVE

Colegio Público Elena Sánchez Tamargo (Laviana) – MUY GRAVE

Colegio Público El Parque (San Martín del Rey Aurelio) – MUY GRAVE

Colegio Público Rey Aurelio (San Martín del Rey Aurelio) – MUY GRAVE

Colegio San José en Sotrondio – Santo Domingo de Granada (San Martín del Rey Aurelio) – MUY GRAVE

Colegio Público El Coto (San Martín del Rey Aurelio) – MUY GRAVE

IES Virgen de Covadonga (San Martín del Rey Aurelio) – MUY GRAVE

Colegio Público Plácido Beltrán (Langreo) – MUY GRAVE

Escuelas (Langreo) – MUY GRAVE

Instituto de Educación Secundaria Jerónimo González (Langreo) – MUY GRAVE

Colegio Público Gervasio Ramos (Langreo) – MUY GRAVE

Colegio Público Eulalia Álvarez Lorenzo (Langreo) – MUY GRAVE

Colegio Público Turiellos (Langreo) – MUY GRAVE

Fundación de Enseñanza Santo Domingo (Langreo) – MUY GRAVE

Laude Palacio de Granda (Siero) – MUY GRAVE

IES Noreña (Noreña) – MUY GRAVE

Colegio Público Versalles (Avilés) – MUY GRAVE

Colegio Público Marcos del Torniello (Avilés) – MUY GRAVE

IES Emilio Alarcos (Gijón) – MUY GRAVE

Colegio Público Jovellanos (Gijón) – MUY GRAVE

Colegio Concertado San Vicente de Paúl (Gijón) – MUY GRAVE

Colegio Público Clarín (Gijón) – MUY GRAVE

Centro Privado de Enseñanza San Rafael (Villaviciosa) – MUY GRAVE

Colegio Público Maliayo (Villaviciosa) – MUY GRAVE

IES Víctor García de la Concha (Villaviciosa) – MUY GRAVE

Instituto de Educación Secundaria Infiesto (Piloña) – MUY GRAVE

IESO El Sueve (Parres) – MUY GRAVE

Colegio Público Río Sella (Parres) – MUY GRAVE

Centro Público de Educación Básica Príncipe Felipe (Tineo) – MUY GRAVE

IES Avelina Cerra (Ribadesella) – MUY GRAVE

Colegio Público San Miguel (Valdés) – MUY GRAVE

Colegio Público Belmonte de Miranda (Belmonte de Miranda) – MUY GRAVE

Diez residencias de mayores en áreas inundables

El documento alerta también sobre la exposición de diez residencias de ancianos y centros geriátricos, todos ellos en áreas clasificadas como de riesgo muy grave. Entre ellos están la Residencia Imperial de Mieres, el Centro Social de Personas Mayores de La Tenderina en Oviedo, la Residencia Los Canapés de Avilés, la Clínica Geriátrica Amaranto y la residencia DomusVi La Sirena en Gijón, o la Residencia Geriátrica San Luis en Sobrescobio.

La lista se completa con centros de apoyo diurno y residencias en concejos como Aller, Morcín, Castrillón, Vegadeo y Avilés, lo que sitúa a población especialmente vulnerable en entornos expuestos a episodios extremos.

Residencias de mayores en zonas inundables en Asturias

Centro Rural de Apoyo Diurno de Argame (Morcín) – MUY GRAVE

Residencia Imperial (Mieres) – MUY GRAVE

Centro Social de Personas Mayores de Moreda (Aller) – MUY GRAVE

Centro Social de Personas Mayores La Tenderina (Oviedo) – MUY GRAVE

Residencia Los Canapés (Avilés) – MUY GRAVE

Clínica Geriátrica Amaranto (Gijón) – MUY GRAVE

DomusVi La Sirena (Gijón) – MUY GRAVE

Residencia Geriátrica San Luis (Sobrescobio) – MUY GRAVE

Centro Geriátrico Salinas (Castrillón) – MUY GRAVE

Residencia La Milagrosa (Vegadeo) – MUY GRAVE

Hospitales, cuarteles y parques de bomberos

Entre las infraestructuras sanitarias aparecen dos hospitales en zonas inundables con riesgo muy grave: la Fundación Sanatorio Privado Adaro en Langreo y el Hospital del Oriente Francisco Grande Covián en Parres.

Hospitales en zonas inundables en Asturias

Fundación Sanatorio Privado Adaro (Langreo) – MUY GRAVE

Hospital del Oriente de Asturias Francisco Grande Covián (Parres) – MUY GRAVE

También figuran en el informe cinco parques de bomberos, entre ellos los de Avilés, Pravia, Valdés, Villaviciosa y Grado, así como cinco puestos de la Guardia Civil y siete instalaciones policiales, incluida la Comisaría de Policía y la Dirección General de la Policía en Gijón. En todos estos casos, el nivel de afección es igualmente muy grave, lo que plantea problemas de operatividad en situaciones de emergencia.

Parques de bomberos en zonas inundables en Asturias

Bomberos de Asturias (Pravia) – MUY GRAVE

Bomberos de Asturias (Valdés) – MUY GRAVE

Bomberos de Asturias (Avilés) – MUY GRAVE

Bomberos de Villaviciosa (Villaviciosa) – MUY GRAVE

Parque de Bomberos de Grado (Grado) – MUY GRAVE

Puestos de la Guardia Civil en zonas inundables en Asturias

Puesto de la Guardia Civil de Anieves (Oviedo) – MUY GRAVE

Guardia Civil de Langreo (Langreo) – MUY GRAVE

Guardia Civil Puesto de Villaviciosa (Villaviciosa) – MUY GRAVE

Puesto de la Guardia Civil de Ribadesella (Ribadesella) – MUY GRAVE

Guardia Civil (Navia) – MUY GRAVE

Instalaciones policiales en zonas inundables en Asturias

Puesto de Policía de Belmonte de Miranda (Belmonte de Miranda) – MUY GRAVE

Guardia Civil Puesto de Trubia (Oviedo) – MUY GRAVE

Puesto de la Guardia Civil de Pola de Laviana (Laviana) – MUY GRAVE

Policía Local de Langreo (Langreo) – MUY GRAVE

Comisaría de Policía (Gijón) – MUY GRAVE

Dirección General de la Policía (Gijón) – MUY GRAVE

Policía Local de Luarca (Valdés) – MUY GRAVE

Depuradoras y riesgo ambiental

El informe identifica ocho estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) en áreas inundables. Destacan varias en Oviedo —San Claudio, Olloniego y Villapérez— además de las de Frieres (Langreo), Luarca (Valdés), Belmonte de Miranda, Grado y Navia. Salvo la EDAR de San Claudio, clasificada con riesgo leve, todas presentan afección muy grave, lo que incrementa el riesgo de vertidos contaminantes durante episodios de crecida.

Depuradoras (EDAR) en zonas inundables en Asturias

EDAR de San Claudio (Oviedo) – LEVE

EDAR de Olloniego (Oviedo) – MUY GRAVE

EDAR de Villapérez (Oviedo) – MUY GRAVE

EDAR de Frieres (Langreo) – MUY GRAVE

EDAR de Luarca (Valdés) – MUY GRAVE

EDAR de Belmonte (Belmonte de Miranda) – MUY GRAVE

EDAR de Grado (Cubia) (Grado) – MUY GRAVE

EDAR (sin nombre especificado) (Navia) – MUY GRAVE

Grandes industrias en zonas de crecida

Uno de los bloques más sensibles del informe es el de las 23 instalaciones industriales con emisiones potencialmente peligrosas situadas en áreas inundables. Entre ellas figuran complejos estratégicos como la Fábrica de Armas de Trubia, Expal Metallurgy y Tudela Veguín en Oviedo; las centrales térmicas de Soto de Ribera, La Pereda (Mieres) y Lada (Langreo); la Planta siderúrgica de ArcelorMittal en Avilés; la Asturiana de Zinc en Castrillón; y varias industrias químicas y metalúrgicas en Langreo y Gijón.

También aparecen la Central térmica del Narcea en Tineo, instalaciones de reciclaje siderúrgico como FERROSADI en Gijón y plantas de biodiésel, aluminio y productos químicos, todas ellas con clasificación de riesgo muy grave. No obstante, algunas instalaciones como las térmicas de Lada y Narcea ya han sido desmanteladas.

Grandes industrias en zonas inundables en Asturias

Asturiana de fertilizantes / CHEMASTUR (Castrillón) – GRAVE

Refractaria, S.A. (Siero) – LEVE

Fábrica de armas de Trubia (Oviedo) – MUY GRAVE

Expal Metallurgy, S.L. (Oviedo) – MUY GRAVE

CTCC Soto de Ribera (Ribera de Arriba) – MUY GRAVE

Central térmica de Soto de Ribera (Ribera de Arriba) – MUY GRAVE

Central térmica de La Pereda (Mieres) – MUY GRAVE

Lavadero Batán (Mieres) – MUY GRAVE

Tudela Veguín – Fábrica de cales y cementos de Tudela (Oviedo) – MUY GRAVE

Pozo María Luisa (Langreo) – MUY GRAVE

Duro Felguera Rail, S.A.U. (Langreo) – MUY GRAVE

Bayer Hispania, S.L. (Langreo) – MUY GRAVE

Arcillas y Chamotas Asturianas, S.L. – ARCICHAMOTAS (Llanera) – MUY GRAVE

Centro de reciclaje de residuos siderúrgicos FERROSADI (Gijón) – MUY GRAVE

Central térmica del Narcea – Soto de la Barca (Tineo) – MUY GRAVE

Industrial Química Nalón, S.A. (Langreo) – MUY GRAVE

Central térmica de Lada – Iberdrola Generación, S.A.U. (Langreo) – MUY GRAVE

Hierros y Aplanaciones, S.A. (Corvera de Asturias) – MUY GRAVE

Sociedad Anónima de Investigaciones Metalúrgicas – SAD (Gijón) – MUY GRAVE

Alusigma, S.A. – Planta de refusión de aluminio (Fundiastur) (Gijón) – MUY GRAVE

Planta de producción de biodiésel – Asthor Biodiésel (Gijón) – MUY GRAVE

Asturiana de Zinc, S.A. – Xstrata Zinc (Castrillón) – MUY GRAVE

ArcelorMittal España – Planta siderúrgica de Avilés (Avilés) – MUY GRAVE

Transporte y campings

El informe incluye además dos infraestructuras de transporte: la estación de tren de Grado y el apeadero de Peñaflor, ambas en zonas inundables con riesgo muy grave.

En cuanto a alojamientos turísticos, figuran cuatro campings en áreas de alto riesgo: Camping El Molino (Gozón), Camping Covadonga y Camping Sella (Cangas de Onís) y Camping Playa Sauces (Ribadesella).

Infraestructuras de transporte en zonas inundables en Asturias

Estación de tren de Grado (Grado) – MUY GRAVE

Estación Peñaflor / Apeadero (Grado) – MUY GRAVE

Campings en zonas inundables en Asturias

Camping El Molino (Gozón) – MUY GRAVE

Camping Sella Camping en Asturias (Cangas de Onís) – MUY GRAVE

Camping Covadonga (Cangas de Onís) – MUY GRAVE

Camping Playa Sauces (Ribadesella) – MUY GRAVE

Langreo, Gijón y Oviedo concentran más puntos críticos

Por distribución territorial, el concejo con mayor número de infraestructuras críticas afectadas es Langreo (18), seguido de Gijón (12), Oviedo (11), Mieres (8), Avilés (6) y Grado (6). También destacan Villaviciosa y San Martín del Rey Aurelio (cinco cada uno) y Valdés (cuatro).

Un problema estructural ante el aumento de episodios extremos

El informe subraya que la localización histórica de muchos equipamientos en vegas fluviales, combinada con la mayor frecuencia e intensidad de episodios de lluvia extrema, convierte estas zonas en puntos críticos para la seguridad ciudadana, la protección ambiental y la continuidad de servicios esenciales.

Noticias relacionadas

La exposición simultánea de colegios, hospitales, residencias, cuarteles, depuradoras e industrias pesadas plantea, según los autores, la necesidad de planes de adaptación, relocalización progresiva y refuerzo de defensas hidráulicas, así como de protocolos específicos para la evacuación y protección de instalaciones estratégicas en caso de inundación.