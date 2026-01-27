Colegios, campings, residencias de mayores: estos son los 112 edificios de varios concejos de Asturias en zonas inundables, según un colectivo científico
La organización Rebelión Científica, de científicos que reclaman "acciones urgentes frente a la crisis climática", enumera instalaciones que, sostienen, necesitan de planes estratégicos para el futuro
Un total de 112 infraestructuras críticas de Asturias se encuentran en áreas con riesgo de inundación, según el informe Observatorio de Sostenibilidad, del colectivo Rebelión Científica, que analiza por concejos y por tipologías las instalaciones expuestas a episodios de crecida. El documento identifica como especialmente sensibles centros educativos, residencias de ancianos, hospitales, servicios de emergencia, depuradoras y grandes complejos industriales, muchos de ellos con un nivel de afección clasificado como “muy grave”.
Rebelión Científica es una organización formada por personas pertenecientes a la comunidad científica y académica que reclama acciones "ante la inacción política frente a la crisis climática y ecológica". "Durante décadas nuestros avisos no han sido escuchados, por lo que debemos pasar a la acción", aseguran para referirse a alguna de sus actuaciones públicas.
El grueso de las infraestructuras afectadas corresponde a centros educativos (45), seguidos por instalaciones industriales con emisiones potencialmente peligrosas (23), servicios de seguridad y emergencia (17) y residencias de mayores (10). A ello se suman ocho estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR), cuatro campings, dos hospitales, dos estaciones de transporte ferroviario y una central energética.
Colegios y centros educativos en zonas de alto riesgo
El informe sitúa 45 centros educativos en áreas inundables, la mayoría con clasificación de riesgo muy grave. Entre ellos figuran centros de referencia en grandes núcleos urbanos como el IES Río Trubia y el Colegio Público Narciso Sánchez en Oviedo; el IES Emilio Alarcos, el Colegio Público Jovellanos o el Colegio Público Clarín en Gijón; y el Colegio Público Teodoro Cuesta, el Santiago Apóstol o el colegio de La Salle de Turón en Mieres.
También aparecen en esta relación centros del valle del Nalón y del Caudal, como el IES Virgen de Covadonga y varios colegios públicos de San Martín del Rey Aurelio; el IES Alto Nalón y el Colegio Público Elena Sánchez Tamargo en Laviana; o una decena de colegios e institutos en Langreo, la mayoría en zona de riesgo muy grave. En el oriente, figuran el IES Infiesto (Piloña), el IES Avelina Cerra (Ribadesella) y el IESO El Sueve (Parres).
Colegios e institutos en zonas inundables en Asturias
- Escuela infantil Les Xanes (Mieres) – MUY GRAVE
- EEI La Toba (Avilés) – MUY GRAVE
- Instituto de Educación Secundaria Les César Rodríguez (Grado) – GRAVE
- Colegio Público Virgen del Fresno (Grado) – GRAVE
- IES Alto Nalón (Laviana) – LEVE
- Instituto de Educación Secundaria La Quintana (Langreo) – LEVE
- Colegio Público José Bernardo (Langreo) – LEVE
- Instituto de Educación Secundaria Río Trubia (Oviedo) – MUY GRAVE
- Colegio Público Teodoro Cuesta (Mieres) – MUY GRAVE
- Colegio Público Santiago Apóstol (Mieres) – MUY GRAVE
- Colegio de La Salle (Turón, Mieres) – MUY GRAVE
- Colegio de Educación Infantil y Primaria de Moreda (Aller) – MUY GRAVE
- Colegio Público Narciso Sánchez (Oviedo) – MUY GRAVE
- Colegio Público Elena Sánchez Tamargo (Laviana) – MUY GRAVE
- Colegio Público El Parque (San Martín del Rey Aurelio) – MUY GRAVE
- Colegio Público Rey Aurelio (San Martín del Rey Aurelio) – MUY GRAVE
- Colegio San José en Sotrondio – Santo Domingo de Granada (San Martín del Rey Aurelio) – MUY GRAVE
- Colegio Público El Coto (San Martín del Rey Aurelio) – MUY GRAVE
- IES Virgen de Covadonga (San Martín del Rey Aurelio) – MUY GRAVE
- Colegio Público Plácido Beltrán (Langreo) – MUY GRAVE
- Escuelas (Langreo) – MUY GRAVE
- Instituto de Educación Secundaria Jerónimo González (Langreo) – MUY GRAVE
- Colegio Público Gervasio Ramos (Langreo) – MUY GRAVE
- Colegio Público Eulalia Álvarez Lorenzo (Langreo) – MUY GRAVE
- Colegio Público Turiellos (Langreo) – MUY GRAVE
- Fundación de Enseñanza Santo Domingo (Langreo) – MUY GRAVE
- Laude Palacio de Granda (Siero) – MUY GRAVE
- IES Noreña (Noreña) – MUY GRAVE
- Colegio Público Versalles (Avilés) – MUY GRAVE
- Colegio Público Marcos del Torniello (Avilés) – MUY GRAVE
- IES Emilio Alarcos (Gijón) – MUY GRAVE
- Colegio Público Jovellanos (Gijón) – MUY GRAVE
- Colegio Concertado San Vicente de Paúl (Gijón) – MUY GRAVE
- Colegio Público Clarín (Gijón) – MUY GRAVE
- Centro Privado de Enseñanza San Rafael (Villaviciosa) – MUY GRAVE
- Colegio Público Maliayo (Villaviciosa) – MUY GRAVE
- IES Víctor García de la Concha (Villaviciosa) – MUY GRAVE
- Instituto de Educación Secundaria Infiesto (Piloña) – MUY GRAVE
- IESO El Sueve (Parres) – MUY GRAVE
- Colegio Público Río Sella (Parres) – MUY GRAVE
- Centro Público de Educación Básica Príncipe Felipe (Tineo) – MUY GRAVE
- IES Avelina Cerra (Ribadesella) – MUY GRAVE
- Colegio Público San Miguel (Valdés) – MUY GRAVE
- Colegio Público Belmonte de Miranda (Belmonte de Miranda) – MUY GRAVE
Diez residencias de mayores en áreas inundables
El documento alerta también sobre la exposición de diez residencias de ancianos y centros geriátricos, todos ellos en áreas clasificadas como de riesgo muy grave. Entre ellos están la Residencia Imperial de Mieres, el Centro Social de Personas Mayores de La Tenderina en Oviedo, la Residencia Los Canapés de Avilés, la Clínica Geriátrica Amaranto y la residencia DomusVi La Sirena en Gijón, o la Residencia Geriátrica San Luis en Sobrescobio.
La lista se completa con centros de apoyo diurno y residencias en concejos como Aller, Morcín, Castrillón, Vegadeo y Avilés, lo que sitúa a población especialmente vulnerable en entornos expuestos a episodios extremos.
Residencias de mayores en zonas inundables en Asturias
- Centro Rural de Apoyo Diurno de Argame (Morcín) – MUY GRAVE
- Residencia Imperial (Mieres) – MUY GRAVE
- Centro Social de Personas Mayores de Moreda (Aller) – MUY GRAVE
- Centro Social de Personas Mayores La Tenderina (Oviedo) – MUY GRAVE
- Residencia Los Canapés (Avilés) – MUY GRAVE
- Clínica Geriátrica Amaranto (Gijón) – MUY GRAVE
- DomusVi La Sirena (Gijón) – MUY GRAVE
- Residencia Geriátrica San Luis (Sobrescobio) – MUY GRAVE
- Centro Geriátrico Salinas (Castrillón) – MUY GRAVE
- Residencia La Milagrosa (Vegadeo) – MUY GRAVE
Hospitales, cuarteles y parques de bomberos
Entre las infraestructuras sanitarias aparecen dos hospitales en zonas inundables con riesgo muy grave: la Fundación Sanatorio Privado Adaro en Langreo y el Hospital del Oriente Francisco Grande Covián en Parres.
Hospitales en zonas inundables en Asturias
- Fundación Sanatorio Privado Adaro (Langreo) – MUY GRAVE
- Hospital del Oriente de Asturias Francisco Grande Covián (Parres) – MUY GRAVE
También figuran en el informe cinco parques de bomberos, entre ellos los de Avilés, Pravia, Valdés, Villaviciosa y Grado, así como cinco puestos de la Guardia Civil y siete instalaciones policiales, incluida la Comisaría de Policía y la Dirección General de la Policía en Gijón. En todos estos casos, el nivel de afección es igualmente muy grave, lo que plantea problemas de operatividad en situaciones de emergencia.
Parques de bomberos en zonas inundables en Asturias
- Bomberos de Asturias (Pravia) – MUY GRAVE
- Bomberos de Asturias (Valdés) – MUY GRAVE
- Bomberos de Asturias (Avilés) – MUY GRAVE
- Bomberos de Villaviciosa (Villaviciosa) – MUY GRAVE
- Parque de Bomberos de Grado (Grado) – MUY GRAVE
Puestos de la Guardia Civil en zonas inundables en Asturias
- Puesto de la Guardia Civil de Anieves (Oviedo) – MUY GRAVE
- Guardia Civil de Langreo (Langreo) – MUY GRAVE
- Guardia Civil Puesto de Villaviciosa (Villaviciosa) – MUY GRAVE
- Puesto de la Guardia Civil de Ribadesella (Ribadesella) – MUY GRAVE
- Guardia Civil (Navia) – MUY GRAVE
Instalaciones policiales en zonas inundables en Asturias
- Puesto de Policía de Belmonte de Miranda (Belmonte de Miranda) – MUY GRAVE
- Guardia Civil Puesto de Trubia (Oviedo) – MUY GRAVE
- Puesto de la Guardia Civil de Pola de Laviana (Laviana) – MUY GRAVE
- Policía Local de Langreo (Langreo) – MUY GRAVE
- Comisaría de Policía (Gijón) – MUY GRAVE
- Dirección General de la Policía (Gijón) – MUY GRAVE
- Policía Local de Luarca (Valdés) – MUY GRAVE
Depuradoras y riesgo ambiental
El informe identifica ocho estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) en áreas inundables. Destacan varias en Oviedo —San Claudio, Olloniego y Villapérez— además de las de Frieres (Langreo), Luarca (Valdés), Belmonte de Miranda, Grado y Navia. Salvo la EDAR de San Claudio, clasificada con riesgo leve, todas presentan afección muy grave, lo que incrementa el riesgo de vertidos contaminantes durante episodios de crecida.
Depuradoras (EDAR) en zonas inundables en Asturias
- EDAR de San Claudio (Oviedo) – LEVE
- EDAR de Olloniego (Oviedo) – MUY GRAVE
- EDAR de Villapérez (Oviedo) – MUY GRAVE
- EDAR de Frieres (Langreo) – MUY GRAVE
- EDAR de Luarca (Valdés) – MUY GRAVE
- EDAR de Belmonte (Belmonte de Miranda) – MUY GRAVE
- EDAR de Grado (Cubia) (Grado) – MUY GRAVE
- EDAR (sin nombre especificado) (Navia) – MUY GRAVE
Grandes industrias en zonas de crecida
Uno de los bloques más sensibles del informe es el de las 23 instalaciones industriales con emisiones potencialmente peligrosas situadas en áreas inundables. Entre ellas figuran complejos estratégicos como la Fábrica de Armas de Trubia, Expal Metallurgy y Tudela Veguín en Oviedo; las centrales térmicas de Soto de Ribera, La Pereda (Mieres) y Lada (Langreo); la Planta siderúrgica de ArcelorMittal en Avilés; la Asturiana de Zinc en Castrillón; y varias industrias químicas y metalúrgicas en Langreo y Gijón.
También aparecen la Central térmica del Narcea en Tineo, instalaciones de reciclaje siderúrgico como FERROSADI en Gijón y plantas de biodiésel, aluminio y productos químicos, todas ellas con clasificación de riesgo muy grave. No obstante, algunas instalaciones como las térmicas de Lada y Narcea ya han sido desmanteladas.
Grandes industrias en zonas inundables en Asturias
- Asturiana de fertilizantes / CHEMASTUR (Castrillón) – GRAVE
- Refractaria, S.A. (Siero) – LEVE
- Fábrica de armas de Trubia (Oviedo) – MUY GRAVE
- Expal Metallurgy, S.L. (Oviedo) – MUY GRAVE
- CTCC Soto de Ribera (Ribera de Arriba) – MUY GRAVE
- Central térmica de Soto de Ribera (Ribera de Arriba) – MUY GRAVE
- Central térmica de La Pereda (Mieres) – MUY GRAVE
- Lavadero Batán (Mieres) – MUY GRAVE
- Tudela Veguín – Fábrica de cales y cementos de Tudela (Oviedo) – MUY GRAVE
- Pozo María Luisa (Langreo) – MUY GRAVE
- Duro Felguera Rail, S.A.U. (Langreo) – MUY GRAVE
- Bayer Hispania, S.L. (Langreo) – MUY GRAVE
- Arcillas y Chamotas Asturianas, S.L. – ARCICHAMOTAS (Llanera) – MUY GRAVE
- Centro de reciclaje de residuos siderúrgicos FERROSADI (Gijón) – MUY GRAVE
- Central térmica del Narcea – Soto de la Barca (Tineo) – MUY GRAVE
- Industrial Química Nalón, S.A. (Langreo) – MUY GRAVE
- Central térmica de Lada – Iberdrola Generación, S.A.U. (Langreo) – MUY GRAVE
- Hierros y Aplanaciones, S.A. (Corvera de Asturias) – MUY GRAVE
- Sociedad Anónima de Investigaciones Metalúrgicas – SAD (Gijón) – MUY GRAVE
- Alusigma, S.A. – Planta de refusión de aluminio (Fundiastur) (Gijón) – MUY GRAVE
- Planta de producción de biodiésel – Asthor Biodiésel (Gijón) – MUY GRAVE
- Asturiana de Zinc, S.A. – Xstrata Zinc (Castrillón) – MUY GRAVE
- ArcelorMittal España – Planta siderúrgica de Avilés (Avilés) – MUY GRAVE
Transporte y campings
El informe incluye además dos infraestructuras de transporte: la estación de tren de Grado y el apeadero de Peñaflor, ambas en zonas inundables con riesgo muy grave.
En cuanto a alojamientos turísticos, figuran cuatro campings en áreas de alto riesgo: Camping El Molino (Gozón), Camping Covadonga y Camping Sella (Cangas de Onís) y Camping Playa Sauces (Ribadesella).
Infraestructuras de transporte en zonas inundables en Asturias
- Estación de tren de Grado (Grado) – MUY GRAVE
- Estación Peñaflor / Apeadero (Grado) – MUY GRAVE
Campings en zonas inundables en Asturias
- Camping El Molino (Gozón) – MUY GRAVE
- Camping Sella Camping en Asturias (Cangas de Onís) – MUY GRAVE
- Camping Covadonga (Cangas de Onís) – MUY GRAVE
- Camping Playa Sauces (Ribadesella) – MUY GRAVE
Langreo, Gijón y Oviedo concentran más puntos críticos
Por distribución territorial, el concejo con mayor número de infraestructuras críticas afectadas es Langreo (18), seguido de Gijón (12), Oviedo (11), Mieres (8), Avilés (6) y Grado (6). También destacan Villaviciosa y San Martín del Rey Aurelio (cinco cada uno) y Valdés (cuatro).
Un problema estructural ante el aumento de episodios extremos
El informe subraya que la localización histórica de muchos equipamientos en vegas fluviales, combinada con la mayor frecuencia e intensidad de episodios de lluvia extrema, convierte estas zonas en puntos críticos para la seguridad ciudadana, la protección ambiental y la continuidad de servicios esenciales.
La exposición simultánea de colegios, hospitales, residencias, cuarteles, depuradoras e industrias pesadas plantea, según los autores, la necesidad de planes de adaptación, relocalización progresiva y refuerzo de defensas hidráulicas, así como de protocolos específicos para la evacuación y protección de instalaciones estratégicas en caso de inundación.
