Una conocida empresa asturiana ayuda a la conservación de tiburones en el Cantábrico gracias a la donación de botellas vacías

Asturias refuerza su papel estratégico en el ámbito de la ciencia marina gracias al proyecto The.SHARK-RAY.map, liderado por la Universidad de Oviedo, que ha sido determinante para la declaración de Áreas de Importancia para Tiburones y Rayas (ISRAs) en el mar Cantábrico. Se trata de un avance para la conservación de estas especies, muchas de ellas amenazadas, y un reconocimiento al trabajo colaborativo entre la comunidad científica, entidades sociales, ciudadanía y empresas comprometidas con el territorio.

En concreto, las zonas de Avilés-Colunga y Bermeo han sido identificadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como espacios esenciales para la reproducción, alimentación y refugio de diversas especies de tiburones y rayas. Esta designación subraya el valor ecológico de estos enclaves y la necesidad de implementar medidas específicas para su protección y gestión sostenible.

El proyecto The.SHARK-RAY.map, iniciado en 2024, ha contado desde sus primeros pasos con la colaboración de Fuensanta, una empresa asturiana que ha participado de forma activa en las tareas de muestreo científico. Su aportación se ha materializado en la cesión de botellas vacías, un recurso sencillo pero fundamental para la recogida y conservación de muestras utilizadas en los estudios de campo.

Según explica Laura Miralles, investigadora de la Universidad de Oviedo, este tipo de materiales resulta clave para garantizar la correcta preservación de las muestras que permiten analizar la presencia y distribución de estas especies en el Cantábrico. Una contribución práctica que, desde el equipo investigador, se valora como un ejemplo de cooperación eficaz entre ciencia y empresa.

Desde la dirección del proyecto destacan la importancia de este tipo de alianzas, que facilitan el avance de investigaciones con un alto impacto ambiental y social, y ponen de relieve el papel que puede desempeñar el tejido empresarial regional en el impulso de la ciencia aplicada y la conservación marina.

Noticias relacionadas

Con esta iniciativa, Fuensanta refuerza su vinculación con Asturias y su compromiso con la sostenibilidad, la investigación y la protección del entorno natural, alineándose con proyectos científicos que trabajan por la preservación de la biodiversidad del Cantábrico y evidenciando que la colaboración entre el ámbito académico y el empresarial es un factor clave para avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible.