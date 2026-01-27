El Corte Inglés aporta 340.494 euros para investigar contra el cáncer de mama

El Corte Inglés ha entregado a la Asociación Española Contra el Cáncer un cheque por valor de 340.494 euros para el proyecto de investigación que está financiando actualmente. Se trata del ensayo clínico en fase I para un tratamiento de cáncer de mama HER2+, que lidera el doctor Julio Delgado del Hospital Clinic de Barcelona.

Esta cantidad procede de lo recaudado en la campaña que El Corte Inglés organizó el pasado otoño, con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, que se celebra cada 19 de octubre.

El Corte Inglés que, desde hace más de dos décadas, mantiene una estrecha colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer, ha financiado ya en su totalidad, otros cuatro proyectos realizados en diversos centros de investigación en España. El quinto estudio, que se está financiando actualmente y que es continuidad del anterior, tiene una duración estimada de cinco años. Se trata de un ensayo clínico en fase I de un tratamiento para el cáncer de mama HER2+. Se está desarrollando principalmente en el Hospital Clinic Barcelona-IDIBAPS y en coordinación con otras instituciones españolas.

El objetivo de este estudio es sentar las bases del desarrollo de una nueva opción terapéutica para las pacientes, lo que permitirá diseñar un nuevo medicamento de terapia celular personalizado que sea eficaz en las mujeres sin opciones de tratamiento.

Al acto de entrega de este cheque, que ha tenido lugar en Madrid, han asistido la directora corporativa de Socios y Desarrollo Económico de la Asociación Española Contra el Cáncer, María Laviña, y la directora de Comunicación de El Corte Inglés, Ester Uriol.

Este tipo de acciones se enmarcan en la política de compromiso con la sociedad que desarrolla El Corte Inglés y que le lleva a participar de manera responsable en diferentes actividades sociales, culturales, educativas y deportivas.