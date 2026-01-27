FADE reclama "una apuesta decidida por el despliegue de las autopistas ferroviarias" después de que Asturias quedase sin salir en un mapa oficial

Cumbre de regiones del Noroeste con el coordinador europeo del Corredor Atlántico, François Bausch, para avanzar en el desarrollo de esa red de infraestructuras que la Unión Europea considera prioritarias para vertebrar el territorio, y también avanzar en el desarrollo de las autopistas ferroviarias.

María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), mantuvo este martes una reunión con Bausch, en la que también participaron Juan Manuel Vietes, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), y Juan María Vallejo, presidente de la Federación Leonesa de Empresarios (FELE) y vicepresidente de CEOE Castilla y León. Todos ellos han mantenido una reunión telemática con el coordinador europeo del Corredor Atlántico, François Bausch.

En la reunión, los representantes empresariales reivindicaron “el despliegue de las infraestructuras necesarias que permitan una correcta conexión del Noroeste con el resto de España y con Europa”, según el comunicado conjunto de las tres organizaciones. La FADE trasladó directamente la importancia que para Asturias tiene “la necesidad de descender de la planificación general a la ejecución de las inversiones”.

Zalia y autopistas ferroviarias, claves para Asturias

Calvo incidió en la reunión en lo necesario de la “plena operatividad de la Zalia (el espacio intermodal de Gijón, que todavía no está en funcionamiento) y su conexión eficiente con los puertos, garantizando una intermodalidad real que hoy es deficitaria”. Calvo, además, reclamó también “una apuesta decidida por el despliegue de las autopistas ferroviarias”, que son los sistemas de transporte que permiten aprovechar el tren para mover carga a larga distancia, reduciendo costes.

La presidenta de la FADE ha realizado esta petición días después de que LA NUEVA ESPAÑA desvelase que Asturias se quedó fuera del gran mapa de autopistas ferroviarias diseñado por el Ministerio de Transportes, un documento que recoge los principales proyectos en marcha de este tipo de infraestructuras estratégicas. Galicia adelantó al Principado en ese apartado. El Principado, en cualquier caso, considera que el proyecto de la autopista ferroviaria, que lidera el propio Gobierno regional, está activo pese a no aparecer en el mapa oficial. "Estamos plenamente integrados", alegan desde el Ejecutivo.

Según la FADE, el Noroeste ha perdido “tracción económica”, por lo que María Calvo, en su reclamación de la Zalia, argumentó que “solo a través de una red conectada y moderna será posible sostener el peso de nuestra industria en el PIB, asegurando que las empresas asturianas compitan en igualdad de condiciones”. En la cita telemática también estuvo presente Alberto González, director general de FADE.

Las organizaciones empresariales de las tres comunidades, que representan el 12 por ciento del PIB español, reclamaron una “planificación equilibrada y simultánea en el desarrollo del Corredor”, destacaron “la necesidad de acelerar inversiones” e insistieron en la importancia del respaldo del ejecutivo comunitario para la cohesión y vertebración territoriales en el Noroeste.

Los tres organismos creen además que “las regiones del Noroeste no han sido priorizadas a la hora de la planificación de las infraestructuras, no solo de transporte sino en general”, e hicieron una comparación con el Corredor Mediterráneo, que, según ellos, va por delante en la ejecución del Atlántico. “La logística y el transporte pueden ser uno de los sectores más estratégicos para el Noroeste por su conexión con todo el tejido empresarial”, indicaron. Según trasladaron, lo más urgente pasa por “el desarrollo de una infraestructura ferroviaria competitiva, especialmente para el transporte de mercancías; y el desarrollo de infraestructuras que permitan la intermodalidad de los puertos de las regiones del Noroeste con el ferrocarril”.

CEG, FADE y FELE consideraron “esencial” la incorporación efectiva del Noroeste en el mapa de autopistas ferroviarias diseñadas por el Gobierno de España y, en particular, a la iniciativa “Mercancías 30”, al mismo ritmo que el resto del territorio.

Las organizaciones, además, insistieron en que es “indispensable contar con el documento del plan con todas las actuaciones e inversiones previstas, así como constituir la comprometida comisión de seguimiento que permita articular esta imprescindible cooperación público-privada”. Según lamentaron, “no conocen el detalle del plan director (del Corredor), ni las previsiones de ejecución ni los términos específicos de las actuaciones”.