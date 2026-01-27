El Gobierno de Barbón tendrá que aclarar su postura en la Junta sobre las fricciones entre su servicio de emergencias y la Guardia Civil por el mando de los rastreos

El conflicto por la coordinación y el mando en los operativos de rastreo, búsqueda y rescate en Asturias entre el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) y la Guardia Civil llegará la próxima semana al Pleno de la Junta General. El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, anunció este martes que abordará en la Cámara la política general en materia de emergencias y, en concreto, los protocolos de emergencia vigentes en el Principado.

Según trasladó Foro tras la Junta de Portavoces, Pumares interpelará al Consejo de Gobierno el miércoles 4 de febrero para reclamar medidas que permitan “reforzar la coordinación entre administraciones” y evitar que los problemas de organización acaben trasladándose a las intervenciones sobre el terreno. En ese contexto, el portavoz forista recordó al consejero Alejandro Calvo que “el Estatuto de Autonomía atribuye al Principado de Asturias competencias claras en materia de protección civil y salvamento marítimo, lo que supone organizar los medios y dirigir los operativos”.

Adrián Pumares. / Luisma Murias / LNE

La iniciativa parlamentaria se produce después de que LA NUEVA ESPAÑA publicara recientemente que, aunque el asunto se ha evidenciado ahora, las fricciones por el liderazgo de estos dispositivos se vienen produciendo desde hace meses. Foro ha pedido que se “clarifiquen” los protocolos y se fijen “reglas claras de coordinación” para garantizar “la máxima eficacia” en búsquedas y rescates, en un debate que enfrenta la interpretación de las competencias autonómicas con las instrucciones del Ministerio del Interior que invoca la Guardia Civil.

Además, Foro avanzó que registrará el viernes 30 de enero la pregunta al presidente que Pumares formulará a Adrián Barbón en la sesión plenaria del miércoles 4 de febrero, jornada en la que el grupo también defenderá —junto a PP y Vox— una proposición para reclamar un suplemento de crédito destinado a abonar en 2025 ayudas pendientes para nuevos agricultores y ganaderos.