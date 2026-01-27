¿Fin de la gratuidad de los trenes de cercanías en Asturias? Lo que se vota hoy en el Congreso

Las cercanías en Asturias pueden de ser gratuitas esta tarde. El Gobierno lleva hoy al Congreso el decreto ómnibus, que son una serie de medidas que afectan a las pensiones, al transporte y al llamado escudo social. En ese decreto también se incluye la gratuidad de las cercanías ferroviarias que está vigente de 2023 tras el el escándalo del Fevemocho (los trenes mal construidos, que no cabían por los túneles).

PP, Vox, Junts y UPN han confirmado este martes durante sus intervenciones este martes en el Pleno del Congreso que rechazarán la convalidación del real decreto ley que sube las pensiones y prorroga el escudo social, lo que hará decaer estas medidas.

El año pasado también tuvo lugar la derogación del decreto que tenía que validar la gratuidad de las cercanías, también por el rechazo de esos grupos. Renfe dejó de ofrecer la gratuidad. Sin embargo, poco después el Ejecutivo llevó al Parlamento las medidas separada, lo que permitió su convalidación.

Esta medida fue adoptada por el Ministerio de Transportes tras la presión ejercida por los gobiernos de Asturias y Cantabria por esa situación y demorarse la entrega de las unidades prometidas para actualizar la maltrecha flota de las cercanías de ancho métrico en la región. El acuerdo firmado en la sede ministerial del paseo de La Castellana, también tuvo como consecuencia la salida de la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera y el presidente de Renfe, Isaías Táboas.

La Delegación del Gobierno en Asturias informó entonces que la derogación supone para Asturias dejar de beneficiarse de 28,1 millones de euros destinados a bonificar el transporte en la comunidad autónoma. También de los más de 681 millones de euros que cubrían la gratuidad y descuentos de Renfe y autobuses estatales en toda la península Ibérica.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, confirmó entonces que, con la derogación del decreto ley omnibús dejará de haber descuentos al transportes público y los usuarios tendrán que comprar los billetes de tren, metro y autobús a su precio original. “Qué irresponsabilidad”, se lamentó. Después la situación se arregló.