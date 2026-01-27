La Guardia Civil pide a los asturianos evitar llevar bolsos con correa y caminar por el interior de las aceras

Camina por el interior de la acera y no lleves un bolso con correa. Esa es, resumida, la última petición que ha hecho la Guardia Civil a todos los asturianos, poniendo el foco en los mayores. ¿El motivo? Prevenir robos en la calle. Los cacos aprovechan la indefensión de las personas de avanzada edad para actuar, máxime cuando van solos. Ante ello, el Instituto Armado ha emitido un aviso especial para evitar hechos delictivos de este tipo.

Entre los consejos destacan tres. El primero, "caminar siempre por el interior de la acera y llevar el bolso del lado de la pared para una mayor seguridad". El segundo, optar por bolsos con asa o sin correa, ya que "así evitarás tirones inesperados". Es una buena forma de tener bien agarradas tus pertenencias personales, sin dejar casi margen para actuar a los ladrones. Y tercera, "evita la ostentación de joyas u objetos que puedan llamar la atención".

No obstante, la Guardia Civil recoge en su página web un gran número de consejos, que a continuación se reproducen. Si, por el contrario, ya es demasiado tarde y has sido víctima de un delito, los agentes aseguran que hay que tratar de mantener la calma y, si se puede, fijarse en detalles que puedan ayudar a identificar al ladrón. Asimismo, "llame a la Guardia Civil cuanto antes e informe de todos los datos que recuerde". "Si es víctima de un tirón, no oponga fuerte resistencia para evitar ser arrastrado. Si le han sustraído las llaves de su vivienda cambie cuanto antes la cerradura de la puerta", aconsejan.

En la vía pública

En la calle, camine por la parte interior de la acera, colocando el bolso en el lado de la pared. Utilice preferentemente bolsos de asa o que no lleven correa.

Evite hacer ostentación de joyas u otros objetos de valor y proteja su bolso o cartera en las grandes aglomeraciones.

No acepte ninguna propuesta que le ofrezcan por la calle, por ventajosa que le parezca. Normalmente será una estafa.

En su domicilio

No abra la puerta de su casa o el portero automático a personas desconocidas. Si no tiene mirilla, instálela.

Desconfíe siempre de quien llame a su puerta ofreciéndole la venta de cualquier cosa o que diga representar a un organismo público o asociación humanitaria. La delincuencia utilizará cualquier excusa para entrar en su casa.

Desconfíe de los servicios técnicos que no hayan sido solicitados por usted o por su familia.

Identifique a los empleados que, aún con su autorización, deban efectuar reparaciones, revisiones o cobros en su domicilio.

En el banco

Si tiene que utilizar un cajero automático, no lleve anotadas las claves de sus tarjetas, procure memorizarlas. Vigile siempre los alrededores y no saque grandes cantidades de dinero.

Si es posible, domicilie sus pagos mensuales para evitar salir a la calle con dinero.

Procure ir acompañado cuando tenga que firmar documentos, tenga que realizar cobros o pagos de cierta importancia.

En sus viajes

No olvide nunca su documentación personal.

Cuando viaje, intente llevar únicamente lo necesario.

Mantenga siempre vigilado su equipaje y pertenencias personales.

No confíe sus maletas a personas desconocidas o que no estén debidamente acreditadas. Nunca acepte llevar maletas de personas que no conozca.

En internet