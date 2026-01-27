Multado con 100 euros por llevar la baliza V-16, pero no tener el distintivo obligatorio V-19: la Guardia Civil vigila los parabrisas de los coches asturianos

Desde el 1 de enero, un nuevo dispositivo de advertencia para casos de avería o accidente es obligatorio para todos los conductores españoles. Se trata de la ya famosa y polémica baliza V-16. No llevarla en el vehículo o tener una que no esté homologada acarreará una sanción considerada leve de 80 euros, misma cantidad que la establecida para el que no llevara los triángulos de preseñalización. La Guardia Civil está extremando la vigilancia en los coches asturianos.

Pero ojo, no es la única multa que puedes recibir si tu coche queda averiado en la carretera. Según la DGT, hay que llevar también el chaleco reflectante. El Reglamento General de Circulación es bastante claro en el punto tercero del su artículo 118: "Los conductores de turismos, de autobuses, de automóviles destinados al transporte de mercancías, de vehículos mixtos, de conjuntos de vehículos no agrícolas, así como los conductores y personal auxiliar de los vehículos piloto de protección y acompañamiento deberán utilizar un chaleco reflectante de alta visibilidad, certificado según el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual, que figura entre la dotación obligatoria del vehículo, cuando salgan de éste y ocupen la calzada o el arcén de las vías interurbanas".

Una conductora pone la baliza / LNE

Por ello, carecer de chaleco en el momento de un problema en el vehículo puede suponer una sanción de entre 80 y 200 euros.

Documentos obligatorios

Pero ahí no acaba todo. También es imprescindible llevar una rueda de repuesto y la documentación en regla. Según la DGT, hay tres documentos que todo conductor debe llevar, y estar en vigor, obligatoriamente para todo tipo de trayectos: el permiso de conducir, el permiso de circulación y la tarjeta de Inspección Técnica del Vehículo (ITV). "Lleva estos 3 documentos, originales o compulsados, siempre que conduzcas, ya que será lo primero que te pida un agente si te para o te ves involucrado en un incidente. Recuerda que desde 2008 no es obligatorio llevar en el coche la póliza del seguro ni el recibo del último pago", dice Tráfico.

No llevar el permiso de circulación conlleva una multa de 10 euros, pero no tener la autorización para circular acarrea una sanción de hasta 500 euros. Algo parecido pasa con la tarjeta de ITV. No llevarla se multa con 10 euros, pero tenerla caducada se traduce en una sanción de 200 euros.

Distintivo V-19

Aún hay más. Es obligatorio para todos los coches, según la DGT, llevar en el parabrisas el distintivo V-19. No es otra cosa que la pegatina de la ITV. La Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos AECA-ITV aclaran que el uso de la pegatina sigue siendo obligatoria y que no llevarla en el vehículo se considera una infracción leve, por lo que el conductor podrá ser sancionado con una multa de 100 euros.

Circulas sin la pegatina de la ITV: Cuidado porque esta puede ser la multa / LNE

“No es un simple adhesivo. Tiene la misma relevancia que el resto de documentos oficiales del vehículo”, agrega Guillermo Magaz, director gerente de AECA-ITV. Según recoge la normativa, esta pegatina debe colocarse en un lugar visible. En el ángulo superior derecho por su cara interior en los vehículos que tengan parabrisas, y en algún lugar que se vea de las motocicletas.

La pegatina de la ITV puede ser amarilla, roja o verde. Su color indica el año en el que vence el plazo de la ITV, así las autoridades podrán ver, de forma rápida, si la inspección está vigente o caducada.