Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Descarrilamiento en AsturiasCarrera ilegal GijónBrote sarna Hospital Valle del NalónMichael SchumacherAmbulancia AeropuertoLoterías y Apuestas del Estado
instagramlinkedin

Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener en cuenta este otro dispositivo: la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos

Además, supone la pérdida de 3 a 6 puntos del carné

Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener en cuenta este otro dispositivo: la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos

Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener en cuenta este otro dispositivo: la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos / .

Benito Domínguez

Desde el pasado 1 de enero, la baliza v-16 conectada a la DGT es obligatoria en todos los vehículos españoles. Pero ojo, no es el único dispositivo que hay que tener en cuenta cuando se está conduciendo, ya que podrías ganarte una multa de 200 euros, además de perder de 3 a 6 puntos del carné. Y antento, porque la Guardia Civil está vigilando a los conductores asturianos para que cumplan con la legalidad.

Y es que está prohibido usar el teléfono móvil sin manos libres, también leer o enviar mensajes e, incluso, utilizar auriculares, aunque solo llevemos puesto uno.

Una agente de la Guardia Civil en un control.

Una agente de la Guardia Civil en un control. / .

Lo mismo ocurre si conducimos sujetando el móvil con la mano o si usamos de forma manual los navegadores u otros dispositivos electrónicos cuando estamos conduciendo.

La multa por esto es de 200 euros y la pérdida de 3 a 6 puntos del carné de conducir. Desde la DGT señalan que la cuarta parte de los accidentes están causados por una conducción distrída o por falta de atención. A pesar de eso, es común ver algunos conductores utilizando el teléfono móvil mientras están conduciendo, a pesar de las graves consecuencias.

Noticias relacionadas y más

Baliza

Así que no solo tenemos que tener en cuenta la citada baliza v-16 conectada a la DGT que sustituye a los triángulos reglamentarios, sino que cuando cogemos el coche tenemos que estar al 100% y fijarnos en los pequeños detalles.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
  2. Asturias, en alerta roja: estos son los 20 concejos que han recibido el aviso de protección civil en su móvil
  3. Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras
  4. Julio Fernández, productor de miel asturiano: 'Cuando entren los argentinos no tendremos nada que hacer en precio
  5. Los primeros que dudaron del carril Ensidesa (mucho antes que el ministro Óscar Puente tras el accidente de tren de Adamuz)
  6. Nuevo incidente en el AVE: Los viajeros de un tren de Asturias a Madrid, obligados a cambiar de convoy y a retroceder en el viaje
  7. La borrasca "Harry" se deja notar en Asturias, pero lo peor llegará el jueves por la costa con un aviso de "peligro importante"
  8. Consecuencias de la borrasca Ingrid en Asturias: la DGT cierra el Huerna y Pajares al tráfico para camiones

El Principado celebra la regularización de inmigrantes del Gobierno de Sánchez: "Sabemos bien lo importantes que son para superar el reto demográfico"

El Principado celebra la regularización de inmigrantes del Gobierno de Sánchez: "Sabemos bien lo importantes que son para superar el reto demográfico"

Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero ignorar esta regla básica de seguridad durante la conducción: la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos

Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero ignorar esta regla básica de seguridad durante la conducción: la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos

"Tengo 100 personas por delante para alquilar el piso": el infierno de conseguir una vivienda en Asturias

"Tengo 100 personas por delante para alquilar el piso": el infierno de conseguir una vivienda en Asturias

Otra borrasca de "alto impacto" barrerá Asturias: la AEMET alerta de la llegada de "Kristin" y enciende todas las alarmas

Otra borrasca de "alto impacto" barrerá Asturias: la AEMET alerta de la llegada de "Kristin" y enciende todas las alarmas

¿Seguirán siendo gratis las cercanías en Asturias? Lo que se ha decidido en el Congreso

¿Seguirán siendo gratis las cercanías en Asturias? Lo que se ha decidido en el Congreso

El empresario minero Chus Mirantes no responde a las preguntas en la Junta sobre el accidente de Cerredo: “Es una tragedia que nos ha marcado”

El empresario minero Chus Mirantes no responde a las preguntas en la Junta sobre el accidente de Cerredo: “Es una tragedia que nos ha marcado”

Zaida llegó de Venezuela a Asturias "con una mano delante y otra detrás": "Decir a los inmigrantes que van a tener los papeles en cinco meses es engañarles"

Zaida llegó de Venezuela a Asturias "con una mano delante y otra detrás": "Decir a los inmigrantes que van a tener los papeles en cinco meses es engañarles"

Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener en cuenta este elemento de seguridad: la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos

Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener en cuenta este elemento de seguridad: la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos
Tracking Pixel Contents