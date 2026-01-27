Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener en cuenta este otro dispositivo: la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos
Además, supone la pérdida de 3 a 6 puntos del carné
Desde el pasado 1 de enero, la baliza v-16 conectada a la DGT es obligatoria en todos los vehículos españoles. Pero ojo, no es el único dispositivo que hay que tener en cuenta cuando se está conduciendo, ya que podrías ganarte una multa de 200 euros, además de perder de 3 a 6 puntos del carné. Y antento, porque la Guardia Civil está vigilando a los conductores asturianos para que cumplan con la legalidad.
Y es que está prohibido usar el teléfono móvil sin manos libres, también leer o enviar mensajes e, incluso, utilizar auriculares, aunque solo llevemos puesto uno.
Lo mismo ocurre si conducimos sujetando el móvil con la mano o si usamos de forma manual los navegadores u otros dispositivos electrónicos cuando estamos conduciendo.
La multa por esto es de 200 euros y la pérdida de 3 a 6 puntos del carné de conducir. Desde la DGT señalan que la cuarta parte de los accidentes están causados por una conducción distrída o por falta de atención. A pesar de eso, es común ver algunos conductores utilizando el teléfono móvil mientras están conduciendo, a pesar de las graves consecuencias.
Baliza
Así que no solo tenemos que tener en cuenta la citada baliza v-16 conectada a la DGT que sustituye a los triángulos reglamentarios, sino que cuando cogemos el coche tenemos que estar al 100% y fijarnos en los pequeños detalles.
