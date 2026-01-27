Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener en cuenta este elemento de seguridad: la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos

Debemos de probarlo siempre antes de coger nuestro vehículo

Benito Domínguez

Llevar la baliza v-16 conectada a la DGT es una obligación para todos los vehículos españoles desde que se inició el año, no tenerla podría suponer una multa de 80 euros. Pero incluso teniéndola, nos podemos enfrentar a una multa de 200 euros por no tener en cuenta este elemento de seguridad y la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos para que se cumpla.

Y es que el cinturón de seguridad es un elemento vital para nuestra seguridad, y tiene que poder utilizarse en todos los asientos, así que debemos de probarlo siempre antes de coger nuestro vehículo.

Un guardia civil en un control.

Por supuesto, una vez que iniciamos la conducción, todos los ocupantes del vehículo tienen que llevarlos correctamente abrochados, y no se pueden usar pinzas o sistemas que alteren o bloqueen su funcionamiento. Además, el conductor es responsable, con la correspondiente retirada de puntos si algún niño viaja en el coche sin el Sistema de Rentención Infantil (SRI).

Asegura la DGT que "uno de cada cinco adultos muertos en un accidente en vías interurbanas no utilizaba el cinturón de seguridad, y en la ciudad, el número de muertos aumenta a dos de cada cinco".

Esta infracción conlleva una multa de 200 euros y la retirada de cuatro puntos del carné de conducir.

