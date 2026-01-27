Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero ignorar esta regla básica de seguridad durante la conducción: la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos

La obligatoriedad de la baliza v-16 para todos los conductores españoles es ya una realidad, pero aunque la lleves encima en el coche, puedes ser multado de igual manera con 200 euros por ignorar esta regla básica de seguridad durante la conducción. Y ojo, porque la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos.

Y es que, como dice la ley, el conductor siempre tiene que mantener una distancia de seguridad con el vehiculo de delante que le permita frenar sin colisión. Una distancia que debe ser mayor a más velocidad o con climatología adversa.

Un agente de la Guardia Civil. / .

Sin embargo, hay muchos conductores que parecen ignorar esta norma básica de seguridad y se pegan al coche de delante todo lo que pueden. Una práctica que ha hecho que incluso la DGT lance una campaña en redes sociales, denominando a estos coches como "coches chicle" por lo que se pegan.

Pero las cosas son mucho más serias, porque ignorar la distancia de seguridad es el causante directo de uno de cada seis accidentes. Porque lo importante no es llegar cuanto antes, sino que lo importante es llegar.

Sanción

Además, esta infracción por la que te puede dar el alto un agente de la Guardia Civil conlleva una sanción de 200 euros y la retirada de cuatro puntos del carné de conducir.