Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no prestar atención a esta señalización en la calzada: la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos
Hay que tener mil ojos puestos en la carretera
Todos saben ya sobre la obligatoriedad de llevar en el coche la baliza v-16 conectada a la DGT, pero contar con este dispositivo no nos exime de cumplir con el resto de normas viales, como la señalización en la calzada que podría suponernos una multa de 200 euros. Y atento, porque la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos.
Y es que el semáforo en rojo y la señal de STOP nos obligan a parar nuestro vehículo siempre. Y en el caso del STOP, esta obligación también afecta a las marcas viales pintadas en la calzada, aunque no exista la señal vertical.
Esto guarda mucho sentido porque, según la DGT, "ignorar la prioridad de paso es uno de los factores con mayor presencia en la accidentalidad vial".
Multa
A consecuencia de este incumplimiento, nos enfrentamos a una multa de 200 euros y la retirada de 4 puntos en el carné de conducir.
