Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no prestar atención a esta señalización en la calzada: la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos / .

Todos saben ya sobre la obligatoriedad de llevar en el coche la baliza v-16 conectada a la DGT, pero contar con este dispositivo no nos exime de cumplir con el resto de normas viales, como la señalización en la calzada que podría suponernos una multa de 200 euros. Y atento, porque la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos.

Y es que el semáforo en rojo y la señal de STOP nos obligan a parar nuestro vehículo siempre. Y en el caso del STOP, esta obligación también afecta a las marcas viales pintadas en la calzada, aunque no exista la señal vertical.

Un agente de la Guardia Civil. / .

Esto guarda mucho sentido porque, según la DGT, "ignorar la prioridad de paso es uno de los factores con mayor presencia en la accidentalidad vial".

Multa

A consecuencia de este incumplimiento, nos enfrentamos a una multa de 200 euros y la retirada de 4 puntos en el carné de conducir.