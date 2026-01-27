Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ley Propiedad HorizontalAlerta roja en AsturiasPagar por aparcar en AsturiasLoterías y Apuestas del EstadoAmbulancia Aeropuerto
instagramlinkedin

La plantilla de Ence inicia soete días de paro contra el ERE y prepara una manifestación en Navia

La compañía presenta la memoria económica del expediente de regulación, que prevé la supresión de 96 empleos y cambios en las condiciones laborales de otros 88 puestos

Fábrica de Ence en Navia. |

Fábrica de Ence en Navia. |

Pablo Castaño

Pablo Castaño

Oviedo

Los trabajadores de la planta de Ence en Navia están convocados desde hoy a un paro de siete días para protestar contra el expediente de regulación de empleo (ERE) que ha planteado la dirección de la compañía, que incluye la supresión de 96 puestos de trabajo y una reestructuración que afecta a otros 88 empleados, que sufrirán recolocaciones y cambios sustanciales de sus condiciones de trabajo. Las medidas afecta a cerca de un tercio de la plantilla.

La dirección de la fábrica de celulosa, que presentó ayer a los representantes de los trabajadores la memoria económica del ERE, vinculó las medidas con los procesos de automatización de la planta y la necesidad de garantizar su futuro.

El comité de empresa de Ence en Navia señaló que se trata de "un ERE de manual para recortar puestos de trabajo, no para salvar la empresa" y que tendrá un fuerte impacto en el occidente de Asturias. Las movilizaciones comienzan hoy, a partir de las seis de la mañana, con siete jornadas de paro y el comité de empresa esta preparando una manifestación para el próximo domingo por las calles de Navia.

Noticias relacionadas

La alcaldía de Coaña expresó ayer su "más firme y enérgico apoyo a los trabajadores de ENCE Navia en su lucha por defender sus puestos de trabajo y el futuro de la planta". En una declaración institucional, el Ayuntamiento de Coaña mostró su rechazo "a la situación de incertidumbre y preocupación que están viviendo los trabajadores y sus familias" e insta a la empresa a que "a través del diálogo con los representantes de los trabajadores encuentren una solución que garantice la viabilidad de la planta y el empleo de las familias de Coaña y de toda la comarca. Además, solicita al Gobierno del Principado que medie entre la empresa y los trabajadores para encontrar un acuerdo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
  2. Asturias, en alerta roja: estos son los 20 concejos que han recibido el aviso de protección civil en su móvil
  3. Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras
  4. Multado con 800 euros por no llevar el papel actualizado en el coche: la Guardia Civil vigila las clásicas carpetillas de la guanteras de los asturianos
  5. Nuevo incidente en el AVE: Los viajeros de un tren de Asturias a Madrid, obligados a cambiar de convoy y a retroceder en el viaje
  6. La borrasca "Harry" se deja notar en Asturias, pero lo peor llegará el jueves por la costa con un aviso de "peligro importante"
  7. Consecuencias de la borrasca Ingrid en Asturias: la DGT cierra el Huerna y Pajares al tráfico para camiones
  8. Ya está en Asturias la borrasca 'Ingrid': la Aemet alerta de que provocará 'daños en paseos marítimos' y nevadas 'a cotas bajas

El descarrilamiento en Asturias que encendió las alarmas años antes de la tragedia de Adamuz: un tren se salió al romper el carril y se pidió cambiar la vigilancia de las vías

El descarrilamiento en Asturias que encendió las alarmas años antes de la tragedia de Adamuz: un tren se salió al romper el carril y se pidió cambiar la vigilancia de las vías

Hablan científicos asturianos sobre el accidente de tren de Adamuz: la soldadura de dos aceros de calidades diferentes o un posible defecto en su ejecución, en el centro de las hipótesis

Hablan científicos asturianos sobre el accidente de tren de Adamuz: la soldadura de dos aceros de calidades diferentes o un posible defecto en su ejecución, en el centro de las hipótesis

Asturias ya ha captado más de 800 millones de fondos europeos para la descarbonización

Asturias ya ha captado más de 800 millones de fondos europeos para la descarbonización

La plantilla de Ence inicia soete días de paro contra el ERE y prepara una manifestación en Navia

La plantilla de Ence inicia soete días de paro contra el ERE y prepara una manifestación en Navia

Caja Rural de Asturias destaca el "buen cierre" del ejercicio y continuará en 2026 con su expansión

Agenda: qué hacer en Asturias hoy martes 27 de enero de 2026

Serrat, Dalí, García Márquez, Orson Welles... los protagonistes del Archivu Colita que van quedar pa siempre nel Niemeyer

Serrat, Dalí, García Márquez, Orson Welles... los protagonistes del Archivu Colita que van quedar pa siempre nel Niemeyer

Indra entama la contratación de 37 perfiles profesionales pa la so nueva fábrica en Xixón

Tracking Pixel Contents