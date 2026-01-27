La plantilla de Ence inicia soete días de paro contra el ERE y prepara una manifestación en Navia

Los trabajadores de la planta de Ence en Navia están convocados desde hoy a un paro de siete días para protestar contra el expediente de regulación de empleo (ERE) que ha planteado la dirección de la compañía, que incluye la supresión de 96 puestos de trabajo y una reestructuración que afecta a otros 88 empleados, que sufrirán recolocaciones y cambios sustanciales de sus condiciones de trabajo. Las medidas afecta a cerca de un tercio de la plantilla.

La dirección de la fábrica de celulosa, que presentó ayer a los representantes de los trabajadores la memoria económica del ERE, vinculó las medidas con los procesos de automatización de la planta y la necesidad de garantizar su futuro.

El comité de empresa de Ence en Navia señaló que se trata de "un ERE de manual para recortar puestos de trabajo, no para salvar la empresa" y que tendrá un fuerte impacto en el occidente de Asturias. Las movilizaciones comienzan hoy, a partir de las seis de la mañana, con siete jornadas de paro y el comité de empresa esta preparando una manifestación para el próximo domingo por las calles de Navia.

La alcaldía de Coaña expresó ayer su "más firme y enérgico apoyo a los trabajadores de ENCE Navia en su lucha por defender sus puestos de trabajo y el futuro de la planta". En una declaración institucional, el Ayuntamiento de Coaña mostró su rechazo "a la situación de incertidumbre y preocupación que están viviendo los trabajadores y sus familias" e insta a la empresa a que "a través del diálogo con los representantes de los trabajadores encuentren una solución que garantice la viabilidad de la planta y el empleo de las familias de Coaña y de toda la comarca. Además, solicita al Gobierno del Principado que medie entre la empresa y los trabajadores para encontrar un acuerdo.