Salud firma un preacuerdo con siete sindicatos sanitarios y llama a los médicos a ser "sensibles" sobre los efectos de otra huelga

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) y siete organizaciones integradas en el Frente Común Sindical (CC OO, CSI, CSIF, SATSE, SAE/USAE, Sicepa-Usipa y UGT) han suscrito esta mañana un preacuerdo que “establece mejoras retributivas y medidas organizativas y laborales para el personal del sistema sanitario público”, según subrayó la Administración sanitaria.

El documento implica “un compromiso con la mejora de la calidad asistencial y la continuidad de los cuidados que se prestan a la ciudadanía, a través de medidas que inciden directamente en la captación y fidelización de profesionales, la apuesta por la conciliación y la salud laboral y la homogeneización de criterios en toda la organización”, señaló la misma fuente.

Los sindicatos firmantes subrayaron que este preacuerdo “supone un hito histórico, ya que por primera vez las organizaciones sindicales presentes en la Mesa de Negociación —con la única excepción de una de ellas— hemos unido fuerzas y alcanzado un preacuerdo que permitirá avanzar en derechos laborales para todas las categorías profesionales, sin exclusiones”.

La excepción de los médicos

La “única excepción” a la que se refieren las organizaciones sindicales es el Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) que, pese a haber firmado un acuerdo con el Sespa hace menos de dos semanas, tiene programado apoyar una huelga de médicos de ámbito nacional de una semana al mes, a partir de febrero. La consejera de Salud del Principado, Conchita Saavedra, señaló que la huelga “es un derecho de los trabajadores”. Pero, acto seguido, les pidió “que tengan en cuenta la repercusión que puede tener, para los pacientes y para la organización, y por lo tanto que sean sensibles a ello”.

Mensaje a la Plataforma Médicos del Sespa

La Consejera también tuvo unas palabras para la Plataforma Médicos del Sespa, que agrupa de manera informal a unos 900 facultativos jóvenes de la región, y cuyos portavoces se reúnen a esta hora con la titular de Salud. La doctora Saavedra señaló que las medidas acordadas con el Frente Común Sindical “también mejoran las condiciones de los médicos más jóvenes”, razón por la cual “queremos que ellos vean con nosotros los acuerdos y llegar a un diálogo”.

Larga gestación

El preacuerdo firmado esta mañana es el resultado de "un largo proceso de negociación y del diálogo continuo con los sindicatos", según el Sespa.

Entre otras actuaciones, incluye la mejora progresiva del coeficiente de ponderación nocturna -que compensa el esfuerzo que supone trabajar de noche-, la actualización de las cantidades que se abonan en todas las categorías por el concepto de nocturnidad –la retribución del trabajo realizado entre las 22.00 y las 06.00 horas- y la revisión de otros complementos retributivos.

El texto recoge medidas largamente reivindicadas por las organizaciones sindicales, como el reconocimiento del solape de jornada –es decir, el tiempo que los profesionales dedican a transmitir información clínica relevante sobre pacientes a quienes les relevarán al finalizar su turno como tiempo de trabajo efectivo para garantizar la continuidad asistencial–, la compensación por manutención en atención primaria por necesidades del servicio y la habilitación de vehículos profesionales para la atención domiciliaria y la mejora del transporte en atención continuada.

Medidas en atención primaria

En el caso de atención primaria, se garantiza un tiempo diario para gestión clínica y organizativa, con el fin de reducir la burocracia en las consultas y aumentar el tiempo de asistencia.

Salud impulsará de forma prioritaria la tramitación administrativa, presupuestaria y normativa necesaria para dar cumplimiento al preacuerdo. Además, dictará instrucciones para su aplicación homogénea en todo el sistema sanitario público. Una comisión paritaria de seguimiento se encargará de resolver dudas de interpretación y verificar el grado de cumplimiento.

El Sespa y las organizaciones firmantes coinciden en que las medidas acordadas constituyen un instrumento para reforzar la organización de los recursos humanos y avanzar en un sistema público más accesible y eficiente, con mejores condiciones para profesionales y mayor calidad para la ciudadanía.