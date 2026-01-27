¿Seguirán siendo gratis las cercanías en Asturias? Lo que se ha decidido en el Congreso

El pleno del Congreso aprobó esta tarde, con la abstención del PP, los votos en contra de Vox y el apoyo del resto de la cámara, la prórroga para 2026 de las bonificaciones en los títulos de transporte estatales, autonómicos y locales, y la creación del abono único nacional.

Esta aprobación implica que la gratuidad de las cercanías ferroviarias en Asturias, algo que existe desde 2023, a causa del escándalo del Fevemocho (los trenes que no cabían por los túneles), se mantendrá.

La gratuidad llegó a estar en el aire al no estar por seguro la mayoría parlamentaria que la avalase y en el Principado había cierta preocupación con perder esta ventaja. La abstención del PP ha sido clave para que el decreto saliese adelante. A diferencia de lo ocurrido con el real decreto-ley de revalorización de las pensiones (derogado por la mayoría que suman el PP, Vox y Junts per Catalunya), el de transportes ha recibido el apoyo de Junts, lo que ha permitido su aprobación con 179 votos a favor, 32 en contra y 137 abstenciones.

Los socios habituales del Gobierno han respaldado el decreto de transportes, aunque algunos, como EH Bildu, Compromís, CC y BNG, con la petición de que no haya más prórrogas temporales y las bonificaciones se conviertan en permanentes por ley.

Durante el debate, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, defendió que los datos avalan las políticas de impulso del transporte público del Gobierno, con más de 420 millones de usuarios al mes y un crecimiento "estructural" del 32 % gracias a los descuentos y bonificaciones que se aplican desde septiembre de 2022.

Bolaños recordó, además que, como novedad, esta prórroga no exige la cofinanciación a comunidades autónomas y entidades locales, a cuyos sistemas de transporte el Ejecutivo ha destinado 735 millones de euros en 2025.

Bolaños señaló que el Gobierno ha previsto 1.371 millones de euros para todo el sistema de bonificaciones que recoge el decreto y ha subrayado que el nuevo abono único nacional "respeta por completo el marco competencial de las comunidades autónomas, favoreciendo su incorporación voluntaria, sin adhesión obligatoria".

Estas son las medidas que se mantienen

- Gratuidad de las Cercanías para viajeros recurrentes en Asturias y Cantabria

- Abono nacional de transportes, que permite viajes ilimitados en autobuses estatales, trenes de Cercanías y de media distancia por 60 euros al mes (30 euros para menores de 26 años).

- Gratuidad hasta los 14 años en los autobuses estatales

- 40 % de descuento en el bono de diez viajes para autobuses estatales

- 50 % de descuento en el abono mensual de autobuses estatal y un 70 % para jóvenes de hasta 26 años

- Gratuidad hasta los 14 años en los transportes públicos de competencia autonómica y local

- Descuentos del 50 % para jóvenes hasta los 26 años y la bonificación del 20 % en el resto de abonos de transporte público de competencia autonómica y local

- Gratuidad del transporte público terrestre a los viajeros recurrentes en Canarias y Baleares

- Abono mensual de Renfe para Cercanías por 20 euros (10 euros para jóvenes) y gratuidad para menores de 14 años.

- Gratuidad para menores de 14 años en los trenes de media distancia y los Avant especiales

-Descuento del 40 % en los abonos mensuales y los bonos de 10 viajes en los trenes de media distancia y los Avant especiales

- Bonificación del 50 % en el bono de diez viajes de los Avant generales

- Nuevo abono trimestral "Pase Vía" para los servicios Avant, que aplica más descuentos (desde el 45 % al 72 %) a medida que se viaja más.

- Sistema Cronos para Cercanías, con descuentos del 40 % a partir del quinto viaje pagando con la tarjeta bancaria en el torno.

- Descuentos del 20 % en servicios de media distancia de la red de ancho métrico, que los iguala al resto de la red convencional