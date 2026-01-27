Del spa de langostas a la barra de oricios: el sofisticado y lujoso Club Metrópolis del matrimonio asturiano que reina en la hostelería de Madrid

"Un sofisticado oasis en el centro de Madrid diseñado para disfrutar del arte de la buena vida". Así definen los asturianos Sandro Silva y Marta Seco el Club Metrópolis, su último proyecto en el mundo de la hostelería, pero con el que van un paso más allá, al realizar su primera incursión en el sector del alojamiento y la cultura con algo hasta ahora poco (o nada) visto en España: el club privado.

Metrópolis, ubicado en el icónico edificio del mismo nombre en la capital de España, en plena esquina de las calles Gran Vía y Alcalá, y que todo el mundo reconoce por su gran cúpula coronada con la Victoria alada del escultor Federico Coullaut-Valera, ha afrontado una amplia reforma y puesta al día que ha ocupado cinco años al matrimonio ovetense, considerados unos de los "reyes" de la hostelería y el ocio madrileños con el Grupo Paraguas. Este jueves 29 de enero abrirá sus puertas con una singular y llamativa oferta.

Edificio Metrópolis, tras su reforma. / Grupo Paraguas

Metrópolis cuenta con más de 6.000 metros cuadrados distribuidos en seis plantas, aunque solo cuatro estarán abiertas al público en general, ya que dos se reservan para los socios del club -son 2.000 euros la cuota de inscripción y 3.500 la anual-, un total de 1.500 que hace tiempo que ya cubrieron todas las plazas. Y eso que entre los requisitos, a parte de los monetarios, hay exigencias como límites al uso de los tan inevitables teléfonos móviles hoy en día o cumplir con el código de vestimenta.

La langosta como protagonista

Pero el común de los mortales está de enhorabuena. Porque podrá disfrutar de uno de los espacios de Metrópolis más originales y, como poco, sorprendentes: su spa de langostas. Éste se ubicará en la planta menos uno, donde también habrá una zona de baile con DJ. Será un espacio de ocio nocturno en el que el denominado spa de langostas, abierto hasta la madrugada, será el protagonista. Estará por supuesto dedicado "al mejor producto vivo" del mar y así lo describen en el Grupo Paraguas: "El misterioso fondo del mar y el universo poético de Dante se unen en Spa de Langostas para elevar el disfrute compartido en esta zona de entretenimiento nocturno. Un santuario gastronómico donde la langosta es la gran protagonista de una cocina que sintetiza tradición y contemporaneidad. Este espacio es un santuario gastronómico y un centro de entretenimiento donde conviven excelencia culinaria y celebración. Música, performance, iluminación y una atmósfera marina envolvente invitan a vivir una experiencia multisensorial única".

Guiño asturiano

La planta a ras de suelo también estará abierta el público y aquí se ubicará otra zona para comer, la Tasca Fina con una barra de oricios, un toque sin duda muy asturiano que revela los orígenes del matrimonio, que empezó su andadura en Madrid con el restaurante El Paraguas de cocina asturiana y en ocasiones han hecho guiños a su tierra, como por ejemplo con Ultramarinos Quintín, que imita a los tradicionales bares tienda de toda la vida en los pueblos del Principado.

La barra de oricios de Metrópolis tendrá capacidad para 30 personas y será un "escaparate vivo del litoral que reivindica la honestidad del mar". No solo oricios, sino navajas, ostras y otros mariscos frescos se podrán comer en este restaurante.

Las plantas 1, 2, 5 y 6 serán las exclusivas para los socios, que podrán disfrutar del restaurante Victoria, salas privadas, gimnasio, sala cultural... También serán los afortunados de disfrutar de la terraza del edificio, llamada a ser el "rooftop" más exclusivo de Madrid con un restaurante en el entorno de la famosa cúpula del Metrópolis con su victoria alada. Las plantas abiertas al público se copletan con el hotel boutique, que tendrá 19 suites con vistas a Cibeles, Gran Vía, El Retiro y Alcalá.

La pareja, junto a la cúpula de Metrópolis. / Grupo Paraguas

En resumen, el Club Metrópolis será el "place to be" en Madrid. “Queríamos crear un lugar con alma, un espacio al que siempre quieras volver, donde la experiencia va más allá de lo gastronómico: tiene que ver con los sentidos, la luz, la belleza y el tiempo consciente y compartido. Creemos profundamente en lo español, en Madrid, en nuestra cultura y en nuestra manera de relacionarnos”, explica Marta Seco.

Y añade Sandro Silva: “Metrópolis es un viaje por Madrid, por su manera de vivir, de encontrarse, de disfrutar. Cada planta tiene su propia vida, su ritmo y su personalidad. Aquí pasan cosas diferentes en cada espacio".

Con este gran complejo el Grupo Paraguas da un paso más en su expansión. La pareja empezó con el citado El Paraguas, que sigue abierto más de 20 años después con gran éxito en pleno barrio de Salamanca de la capital, donde también regentan los populares Ten con Ten, Ultramarinos Quintín. Aarde, Amazónico –con réplicas en Londres, Dubai, Mónaco y Miami, a la espera de abrir en Riad (Arabia Saudí) – el italiano Numa Pompilio y la exclusiva vinoteca The Library. Y no olvidan su tierra, con un proyecto aún muy incipiente en el centro de Oviedo, en el antiguo edificio Logos.