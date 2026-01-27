Un total de 118 asturianos esperan un órgano para un trasplante

Un total de 118 asturianos están a la espera de un órgano para un trasplante. La inmensa mayoría, 111, aguarda por un riñon; 5 por un corazón; y 2 por un hígado.

En el conjunto de España, son 4.895 los pacientes que necesitan un órgano sólido. De ellos, 4.438 esperan un riñón; 147, un corazón; y 310 un hígado.

Así lo han explicado esta mañana en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) los responsables de los equipos de trasplantes, encabezados por el médico intensivista Iván Astola, coordinador de trasplantes del complejo sanitario ovetense.

Una de las aportaciones de la comparecencia ante los medios ha sido anunciar las prioridades para 2026, tras los buenos resultados registrados en Asturias en 2025. La Consejería de Salud refuerza este año la estrategia de trasplantes del HUCA con el triple objetivo de mejorar la calidad de los resultados clínicos, aumentar la eficiencia de los procesos y garantizar la equidad en el acceso a este tipo de intervenciones de alta complejidad.

Asturias cerró el año pasado con excelentes indicadores: fue "la tercera comunidad española con más donantes", subrayó el doctor Astola. Además, el HUCA registró "el mayor número de donantes en muerte encefálica a nivel nacional y logró un aumento de la donación del 16% respecto a 2025".

Consolidar y avanzar

Para mantener o superar esta elevada actividad, Asturias afronta este año con una planificación orientada a consolidar los buenos resultados y avanzar en aquellas áreas con mayor margen de mejora, en un contexto de creciente complejidad clínica y demanda asistencial.

La estrategia plantea fortalecer la detección precoz de potenciales donantes en las áreas de críticos de la red asistencial del Servicio de Salud del Principado (Sespa), así como robustecer los circuitos de coordinación y la atención a las familias.

También se explorarán nuevas vías y criterios para incrementar la disponibilidad de órganos, tanto en las unidades de críticos como fuera. El objetivo pasa por reducir al mínimo la pérdida de donantes por causas organizativas, mediante procesos homogéneos, ágiles y de calidad en toda Asturias.

La donación en asistolia -es decir, la que se produce cuando la muerte se certifica por el cese irreversible de la función cardiorrespiratoria- tiene una importancia central en la planificación, sobre todo en el trasplante cardiaco. Esta modalidad permite ampliar el número de órganos disponibles y responder a las necesidades de pacientes en lista de espera.

El HUCA se centrará en optimizar los tiempos y la coordinación entre servicios, así como en la aplicación de técnicas avanzadas de preservación, siempre bajo criterios estrictos de seguridad y calidad.

Fomento del trasplante de donante vivo

El refuerzo del trasplante renal de donante vivo es otra de las prioridades. Esta opción ofrece resultados más positivos a largo plazo y mayor calidad de vida para las personas trasplantadas.

Salud apuesta por integrar esta alternativa de forma sistemática en la atención a las personas con enfermedad renal avanzada. Al mismo tiempo, fortalecerá la participación del HUCA en programas de trasplante cruzado y en cadena, en coordinación con la Organización Nacional de Trasplantes.

Trasplantes cardiacos

En programas como el trasplante cardiaco, uno de los más complejos, la estrategia pasa por mantener o incrementar la actividad sin comprometer los resultados clínicos, para lo que resultará preciso adaptarse a perfiles de donantes y receptores cada vez más complejos. La prioridad seguirá siendo garantizar resultados equiparables a los de los principales centros de referencia nacionales.

Donación en muerte encefálica

Aunque en estos momentos están en desarrollo nuevas modalidades de donación, la que se realiza en muerte encefálica sigue siendo un pilar fundamental del sistema de trasplantes. En este ámbito, el Principado intentará mantener tasas elevadas de donación y optimizar el manejo clínico de las personas donantes, con el objetivo de maximizar el número de órganos válidos.

Todos los programas contarán con indicadores de calidad, auditorías periódicas y sistemas de evaluación de resultados, que permitirán introducir ajustes continuos y fortalecer la seguridad. La formación continuada de los profesionales y la incorporación progresiva de innovación organizativa y tecnológica completan la estrategia.

“La sanidad pública cuenta con una sólida cultura de donación y profesionales altamente cualificados. Nuestro compromiso es responder a la generosidad de las familias con los mejores resultados posibles, reforzando un modelo de trasplantes basado en la calidad, la eficiencia y la equidad”, ha señalado Iván Astola, coordinador autonómico de trasplantes.