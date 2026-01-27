Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tranquilizador mensaje de ArcelorMittal a su plantilla sobre el raíl que se fracturó en Adamuz: pide evitar "especulaciones que no ayudan a la investigación"

"Sabemos que este tipo de situaciones pueden suscitar interrogantes y sentimientos estresantes", traslada a sus trabajadores la multinacional, que recalca que "nuestros pensamientos están con las familias y allegados de los fallecidos y con todas las personas que resultaron heridas o se vieron afectadas"

Altos hornos de Arcelor Mittal.

Altos hornos de Arcelor Mittal. / Juan Plaza / LNE

P. T.

ArcelorMittal ha reaccionado con un comunicado interno dirigido a sus trabajadores en la planta siderúrgica asturiana tras las declaraciones del ministro Óscar Puente que apuntaron a un defecto de fábrica por su parte como causa de la fractura del carril que generó el terrible accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) en el que perecieron 45 personas. La multinacional ha querido trasladar tranquilidad y calma a su plantilla, mostrar empatía con las víctimas y afectados por el siniestro, y pedir que no se entre en "especulaciones" sobre lo sucedido.

"Nos dirigimos a vosotros a raíz del trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz. Como empresa colaboradora desde hace años con los ferrocarriles españoles, somos conscientes de que este suceso puede haber causado una profunda angustia, especialmente a aquellos que habéis intervenido en la producción de los carriles involucrados", comienza diciendo la empresa, que quiere dejar claro que sus "pensamientos están con las familias y allegados de los fallecidos y con todas las personas que resultaron heridas o se vieron afectadas por este terrible accidente".

Y prosigue el mensaje: "Sabemos que este tipo de situaciones pueden suscitar interrogantes y sentimientos estresantes. En este momento, es importante subrayar que no se ha alcanzado ninguna conclusión. Se está llevando a cabo una investigación independiente de este accidente ferroviario y ArcelorMittal está colaborando de manera plena y transparente con las autoridades para ayudar a esclarecer los hechos". La multinacional del acero explica a sus trabajadores en Asturias que "en accidentes de esta naturaleza son numerosas las causas posibles y todas ellas deben examinarse de manera cuidadosa y objetiva", y es entonces cuando lanza una petición a su plantilla.

Noticias relacionadas y más

"Las especulaciones, ya sea en el ámbito interno de la empresa o fuera de ella, no ayudan a las personas afectadas ni a la integridad de la investigación. Lo fundamental es que sigamos actuando con el máximo cuidado y rigor, respetándonos unos a otros y respetando el proceso, como lo hacéis cada día en vuestro trabajo. Nos sentimos orgullosos de la profesionalidad, la competencia y el compromiso con la calidad que aportáis a esta planta. Os mantendremos informados a medida que se produzcan avances en la investigación, trasladándoos cualquier novedad en cuanto se disponga de información contrastada", razona ArcelorMittal, que agradece a su plantilla su "continuada profesionalidad" y apoyo mutuo "en estas dolorosas circunstancias".

TEMAS

