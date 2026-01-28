El aeropuerto va a más: paso clave para que lleguen a Asturias estos nuevos destinos aéreos

Paso clave para que lleguen a Asturias nuevas rutas aéreas. El Principado ya ha trasladado una propuesta de adjudicación en su nuevo concurso de promoción turística, que estaba destinado a mantener las rutas actuales y a incorporar alguna más: Oporto, Dublín y Venecia, Bolonia o Florencia. Las tres últimas ciudades citadas van en un lote conjunto; solo puede salir una y Bolonia o Florencia serían las novedades, puesto que no están en la parrilla actual.

Lo que ha quedado despejado ahora es qué compañía puede llevarse cada lote turístico. El Gobierno regional, en una estrategia calculada desde hace años, destinará un máximo de tres millones de euros anuales hasta 2028 para el mantenimiento o la captación de un total de diez rutas. Uno de los objetivos es compensar las frecuencias que se perderán tras la marcha de Ryanair, que son Roma, Düsseldorf y Bruselas.

Volotea, compañía con base en Asturias, ha sido propuesta para la adjudicación en siete de los diez lotes (Londres, París, Bruselas, Lisboa, Roma, Venecia, Ámsterdam, Dublín, Oporto y Milán).

El primero de ellos, el de Londres, se ha quedado vacío, aunque Asturias seguirá teniendo conexión con esta ciudad a través de la compañía Vueling. Volotea se lleva todos los demás salvo Dublín, que según la propuesta recae en Aer Lingus, y Ámsterdam, en KLM. Las compañías ya están ofreciendo billetes para estas rutas a partir de la primavera de 2026. Ahora, esta propuesta de adjudicación debe pasar los filtros pendientes.

Las características de las rutas

París. La operativa mínima para la temporada de verano de 2026 será de 90 frecuencias y en la de 2027 se elevará a 120. En el caso de las temporadas de invierno, se fija un mínimo de 66 frecuencias. Se valorará adicionalmente que las aerolíneas puedan conectar vuelos con origen o destino Asturias a través de los aeropuertos de Orly o Charles de Gaulle.

Bruselas. La operativa mínima se establece en 90 frecuencias durante la temporada de verano y en 44 en las de invierno. Se valorará adicionalmente que el aeropuerto de destino sea Bruselas Zaventem, el más cercano a la capital, y la posibilidad de conectar vuelos en un solo billete.

Lisboa. Se establecen un mínimo de 90 frecuencias en la temporada de verano y 66 en la de invierno. También se valora la conexión de vuelos a o desde terceros destinos.

Oporto. Se establece un mínimo de 60 frecuencias en temporada de verano y 44 en la de invierno.

Roma. La operativa mínima en temporada de verano será de 90 frecuencias y de 44 en la de invierno. Se valorará que el aeropuerto de destino sea Fiumicino y la posibilidad de conectar vuelos desde dicha terminal.

Milán. La operativa mínima se fija en 60 frecuencias en la temporada de verano y en 44 en la de invierno.

Florencia. Se deberá ofertar al menos uno de los tres destinos, con un mínimo de 12 frecuencias durante la temporada de verano de 2026, que pasarán a 60 en 2027. En las temporadas de invierno habrá al menos 44 frecuencias.

Dublín. Se contempla una operativa mínima de 40 frecuencias en la temporada de verano de 2026.

Ámsterdam. Se contempla una operativa mínima de 90 frecuencias en la temporada de verano de 2026. Se valorará que el aeropuerto de destino sea el de Ámsterdam Schiphol, frente al de Rotterdam, y la posibilidad de conectar vuelos desde el principal aeropuerto de la región.

Estas rutas deberán estar operativas en la temporada de verano de 2026 y se prolongarán, como mínimo, hasta el último domingo de marzo de 2028, coincidiendo con el final de la temporada de vuelos de invierno, explicó esta mañana el Principado.

El momento del aeropuerto

Asturias tendrá este año la mayor oferta de plazas aéreas de su historia: más de 1,6 millones de asientos que ya están a la venta para la temporada de verano, que va de abril a octubre.

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, y el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García, presentaron hoy en Fitur (Madrid) los objetivos de la Estrategia de Conectividad Aérea diseñada para una Asturias hiperconectada, que registra cifras récord de usuarios en el aeropuerto, la alta velocidad ferroviaria y el transporte público por carretera.

Respecto al aeropuerto, que vive "el mejor momento de su historia", con 30 rutas (19 nacionales y 11 internacionales), no se descartan nuevos destinos directos el año que viene, en 2027, según dijo Jorge García, que aseguró que la intención es "reforzar" la oferta en ese año.

En ese sentido, los nuevos destinos más probables estarían en Reino Unido, Alemania y Suiza. Manchester, Edimburgo, Berlín, Hamburgo, Ginebra y Zúrich son las ciudades que están en estudio en esos países. García no se aventuró a apostar por ninguna, pero sí dijo que en 2027 podría haber novedades en rutas de esos territorios.