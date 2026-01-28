Los alumnos asturianos no tendrán clase durante cinco días en febrero: así será el macropuente de Carnaval

Los alumnos y profesores asturianos tendrán el próximo mes de febrero un macropuente de cinco días, coincidiendo con Carnaval. El Principado es, junto a Cantabria, las dos únicas comunidades del país que tendrán estas "minivacaciones", que supondrán un nuevo reto para conciliar para las familias.

Tanto en una como en otra comunidad, los días no lectivos van desde el viernes día 13 hasta el martes día 17. Se trata del tercer gran parón del curso, tras el puente de Todos los Santos de noviembre y las vacaciones de Navidad.

Hay otras cuatro comunidades en las que los colegios e institutos se tomarán un respiro por Carnaval. Son Castilla La Mancha, Galicia, Castilla y León y Extremadura, aunque estas regiones tendrán un puente mucho más pequeño. Del 16 al 17 de febrero en el caso de Castilla La Mancha, Castilla y León y Extremadura, y del 16 al 18 en el caso de Galicia.

Asturias ha abogado en los últimos años por diseñar un calendario escolar con parones repartidos a lo largo de todo el curso. Tras el del Antroxu vendrá el Día de los Trabajadores (con unas "minivacaciones" del 1 al 4 de mayo) y las vacaciones de Semana Santa, que incluyen 9 días (del 28 de marzo al 5 de abril).

De esta forma, el calendario escolar asturiano consta de 177 días lectivos, distribuidos en períodos de 70, 54 y 53 para cada uno de los trimestres. A esta cifra, hay que descontar los dos festivos locales de cada concejo.