El análisis del mercado laboral asturiano: gana empleo y reduce paro, pero a un ritmo menor al del año anterior

Asturias generó 19.500 empleos durante el pasado año, pero la reducción del paro fue mucho menor, de 4.500 personas, según se extrae de los datos medios de los cuatro trimestres de 2025 de la Encuesta de Población Activa (EPA). La diferencia de cifras se debe al incremento de la población activa. Asturias ganó 15.000 personas en edad de trabajar, una tendencia que se está repitiendo en los últimos años y que crece vinculada a la atracción de población, principalmente de otros países.

Lo que no crece es el ritmo de generación de empleo y de reducción del paro. Los 19.500 nuevos ocupados están por debajo de los 20.500 del pasado año y el recorte de 4.500 desempleados es inferior al de 7.700 de 2024.

Desde el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA) siempre se destaca que las estimaciones de la EPA están sujetas a fuertes oscilaciones, en especial cuando las muestras estadísticas son pequeñas, como ocurre en Asturias al tratarse de una comunidad uniprovincial. Por esta razón, el SEPEPA aconseja tomar los datos trimestrales con precaución y analizar las medias anuales. Estas son las de 2025:

Los activos.

La EPA señala que Asturias contaba, en la media de los cuatro trimestres de 2025, con 475.100 personas en edad laboral que o bien trabajan en un puesto remunerado o lo están buscando. Son 15.000 activos más que en la media de 2024 y el mejor dato desde 2014. Este incremento está vinculado a la atracción de población que se está registrando en los últimos años y que ha permitido que Asturias no derribe el listón del millón de habitantes. No obstante, la tasa de actividad de la aún envejecida Asturias sigue siendo la más baja de España. El Principado cerró 2025 con una tasa de actividad del 52,47%, muy lejos de la media en España, situada en el 58,94%.

Los ocupados.

La ocupación media en Asturias en 2025 fue de 433.100 personas. Son 19.500 ocupados más que en 2024. El Gobierno del Principado destacó que el Principado ha sido la comunidad autónoma "con mejor evolución". Hay que retroceder hasta 2008, cuando se desencadenó la última gran crisis, para encontrar una cifra de ocupados mayor en Asturias. Sectores como el del turismo han registrado un fuerte incremento de empleo.

Los parados.

La EPA estima en una media de 42.000 las personas que se encontraban en paro en Asturias en 2025. La reducción es de 4.500 personas y es la cifra más baja desde 2007. La tasa de paro del Principado se sitúa en el 8,83%, frente al 10,12% del año pasado. Asturias está por debajo de la media nacional, pero sigue teniendo la tasa más alta del norte de España.

El último trimestre.

Al margen de las medias de todo el año, la EPA del último trimestre de 2025 registró 476.300 activos (2.500 más que el trimestre anterior y 8.900 más que en el último trimestre de 2024), 436.200 ocupados (5.200 más que el trimestre anterior y 6.600 más que hace un año) y 40.100 parados (2.700 parados menos que el trimestre anterior, pero 2.300 más que el pasado año). El paro bajó en comparativa anual entre los que buscan el primer empleo y en los servicios, mientras que se disparó el 68% en la industria (1.100 más) en un cierre de año marcado por las paradas en talleres ArcelorMittal (por la avería en uno de los hornos altos) que han recortado la actividad de la industria auxiliar. La tasa de paro se situó en el 8,42% y la de desempleo juvenil cayó al 22,35%.

Las valoraciones.

"Son datos positivos pero insuficientes para superar algunas de las diferencias históricas con el conjunto de España, como es en materia de ocupación y actividad", destacó Ignacio García, Director de Apoyo Corporativo de FADE. "Podemos decir que la recuperación del mercado laboral asturiano continúa, aunque a un ritmo más moderado", señaló por su parte María José Gutiérrez, de la Comisión Ejecutiva de CC OO de Asturias. "La recuperación del mercado laboral asturiano sigue asentándose sobre bases frágiles", apuntó Javier Campa Méndez, secretario de Empleo e Industria de UGT Asturias. n