ArcelorMittal y Asturiana de Zinc, obligadas a frenar actividad: un desajuste de energía por el temporal

Las factorías de ArcelorMittal y Asturiana de Zinc (Azsa) en el Principado se han visto obligadas esta mañana a frenar su actividad para que no se produzca, debido a los efectos del temporal, un desajuste en el sistema eléctrico que eleve los riesgos de apagón.

Red Eléctrica ha activado este miércoles durante dos horas (de 8.00 a 10.00 horas) el servicio de respuesta activa de la demanda para amortiguar el efecto que el temporal desencadenado en Portugal y la caída de la producción eólica prevista (algunos parques eólicos han parado por un exceso de viento) pudieran tener sobre el sistema eléctrico peninsular. En cualquier caso, la continuidad del suministro "no se ha visto en ningún momento comprometida", según ha explicado el operador del sistema eléctrico español, que ha aclarado que el objetivo ha sido garantizar los niveles de reserva en respuesta a una "situación puntual" en la que se han visto reducidos los recursos disponibles.

De acuerdo con los datos proporcionados por Red Eléctrica, el sistema eléctrico peninsular cuenta con 1.725 megavatios (MW) de potencia de respuesta activa de la demanda para el primer semestre de 2026, y esta mañana ha habido dos activaciones de 865 y 860 MW, respectivamente. En la subasta del pasado 28 de noviembre (para el periodo del 1 de enero al 30 de junio de este año) las factorías asturianas de ArcelorMittal y Azsa obtuvieron potencia interrumpible. Fuentes de ArcelorMittal señalaron que esta mañana "hemos dado el servicio de respuesta activa a la demanda y no ha habido afectaciones importantes a las instalaciones".

Este servicio, voluntario y retribuido, permite a ciertos consumidores, entre ellos la industria, proporcionar su capacidad de bajar el consumo cuando el operador del sistema eléctrico lo necesita para garantizar la seguridad del suministro.

Así, los adjudicatarios de potencia en las subastas se comprometen a reducir su consumo con una duración máxima de tres horas consecutivas al día por proveedor y con un preaviso de, al menos, quince minutos.

Pueden participar consumidores con una demanda de, al menos, 1 MW, de modo que no se aplica ni a usuarios domésticos ni a pequeñas empresas. El servicio de respuesta activa de la demanda está previsto en el real decreto ley 17/2022, de 20 de septiembre, y persigue mantener el equilibrio entre generación y demanda, así como garantizar el adecuado nivel de reserva del sistema en caso de necesidad.

No obstante, no es el último eslabón de esta cadena, sino que hay otros después, por lo que su aplicación no significa que se esté en riesgo de que haya interrupciones del suministro por falta de generación para atender la demanda.