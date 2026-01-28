Asturias extiende la historia social única: estos son los ayuntamientos que se incorporan al nuevo sistema para ganar agilidad

Asturias avanza en la implantación de la historia social única (HSUE). La Consejería de Derechos Sociales, dirigida por Marta del Arco, ha rubricado los convenios de colaboración con veintiséis ayuntamientos para que puedan tener acceso ya a la plataforma digital que simplificará y agilizará la tramitación de prestaciones.

El Boletín Oficial del Principado (Bopa) publicó este miércoles los convenios firmados con los ayuntamientos de Coaña, Aller, Castrillón, Colunga, Corvera, Cudillero, Degaña, El Franco, Grado, Grandas de Salime, Morcín, Navia, Pesoz, Piloña, Pola de Lena, Ponga, Salas, San Martín del Rey Aurelio, San Tirso de Abres, Somiedo, Tapia de Casariego, Taramundi, Sobrescobio, Tineo, Villaviciosa y Villayón.

Por el momento, el convenio tendrá una duración de cuatro años, pudiendo prorrogarse por otros cuatro en cualquier momento si ambas administraciones están de acuerdo. Asimismo, se contempla la creación de una comisión de seguimiento, para asegurar su cumplimiento.

Esta herramienta tiene un planteamiento similar al de la historia clínica electrónica en el ámbito sanitario, pues su objetivo es centralizar la información sobre las prestaciones que cada persona recibe de las administraciones públicas, ya sea la autonómica, estatal o municipal.

La historia social única incorpora todos los datos relevantes sobre las personas usuarias de los servicios sociales e identifica a los profesionales que las asisten. Su objetivo es agilizar el acceso de la ciudadanía a las prestaciones y dotar a las administraciones de procedimientos más rápidos y fiables para el reconocimiento de derechos y el control de ayudas.

Los ayuntamientos tendrán acceso a la aplicación informática para poder usar la información dentro del ámbito de los servicios sociales. Por su parte, ellos se comprometen a facilitar la información necesaria para la explotación de datos de la Consejería de Derechos Sociales. Esta se enviará anonimizada y agregada a efectos exclusivamente estadísticos, no incluyendo datos personales.

El sistema integra, entre otros datos, prestaciones como las pensiones básicas o complementarias, contributivas, no contributivas o asistenciales; subsidios de incapacidad temporal, por nacimiento o cuidado de un menor, por riesgo durante el embarazo y la lactancia; protección familiar, rentas mínimas, rentas de integración y ayudas de pago único.