Asturias permite salir a por oricios por tercer año consecutivo: esto es lo que se puede pescar, cuándo, dónde y cómo hay que ir vestido (de forma obligatoria)

Por tercer año consecutivo se podrán capturar oricios en Asturias. La campaña comenzará en breve, el próximo lunes 2 de febrero, y se prolongará poco más de un mes, hasta el 19 de marzo. Pero serán solo 10 días los que se pueda faenar, coincidiendo con mareas inferiores a 70 centímetros de altura. Son las siguientes jornadas: 2, 3, 4, 5, 17 y 18 de febrero; y 2, 3, 4, 5, 18 y 19 de marzo. Este año son 140 las licencias que se expiden para salir a por oricios, 51 más que el año pasado.

Así figura en la normativa que este mismo miércoles publica el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA). La Dirección General de Pesca fija las horas diurnas, en el período comprendido entre las dos horas antes de la bajamar y una hora posterior a la bajamar, la franja para ir a por oricios.

Los mariscadores con su correspondiente licencia solo podrán capturar un máximo de 15 kilos al día. El total de extracción en Asturias se fija en 17.000 kilos (2.000 más que en 2025). Hay que hay que tener en cuenta que la especie ha estado vedada hasta 2023 debido al mal estado de conservación, por eso el plan de capturas se regula en función de los datos de cada año.

El aumento del número de mariscadores autorizados y del cupo indica que la especie ha mejorado su situación. También se regule la talla de las piezas: un mínimo de 55 mm. de diámetro mayor, sin púas.

Ropa y equipo

El arte de pesca autorizado será el gancho y los pescadores deberán llevar de forma obligatoria calzado antideslizante y traje de neopreno. Podrán utilizarse gafas y tubo, pero queda expresamente prohibida la extracción a buceo, no pudiendo utilizarse a tal efecto plomos.

En el BOPA también se fijan los ámbitos de marisqueo desde la ría del Eo hasta el río Espasa:

desde la ría del Eo hasta la margen izquierda de la desembocadura del río Barayo, con 57 mariscadores; desde aquí hasta la margen izquierda de la ría del Nalón (68 mariscadores); y desde aquí hasta la desembocadura del río Espasa (15 mariscadores).

El resto de pedreros quedan prohibidos y también si fijan zonas de veda en cada sector: Punta

Cascareira, Campiecho y Llumeres. Además, los días 2, 3 y 4 de febrero no se podrá faenar en

Pedrero de Ballota (Cudillero), Pedrero de La Casía (Coaña) y Pedrero de Santa Gadea (Tapia de Casariego).