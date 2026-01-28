Asturias es la región que menos ha progresado en el combate del fraude del IRPF
La región pasó de liderar el cumplimiento fiscal en 2003 a una posición intermedia en 2022
Asturias fue la comunidad autónoma donde más lentamente ha evolucionado el combate del fraude en el impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF) en las últimas dos décadas, según un estudio realizado por el centro de estudios económicos Fedea, dirigido por el asturiano Ángel de la Fuente.
El informe analiza la evolución del cumplimiento fiscal en las comunidades españolas entre los años 2003 y 2022. En este contexto, cumplimiento fiscal significa el porcentaje de la renta real que la población declara de verdad en el IRPF. La brecha de lo que no se declara no se explica únicamente por fraude intencionado, sino por motivos no punibles como desconocimiento de la obligación de declarar, errores involuntarios a la hora de hacer el borrador y "aprovechamiento de vacíos normativos", indica el estudio.
En el año 2003, Asturias era la región más ejemplar de España a la hora de reducir esa brecha. Su cumplimiento fiscal era del 77,7%, el mayor del país. Es decir, del conjunto de rentas percibidas por los asturianos en ese año (salarios, rentas de autónomos, alquileres...), el 77,7% estaba declarado en el IRPF.
No obstante, casi dos décadas después, en 2022, Asturias ha sido relegada de esa posición líder y actualmente ocupa un puesto medio en la clasificación autonómica, a tenor del estudio de Fedea. Si bien el porcentaje de cumplimiento de Asturias aumentó hasta el 83,3%, ese avance desde 2003 (de 5,62 puntos porcentuales), fue de los más modestos del país en el periodo analizado.
En 2022, la clasificación la lideró Madrid (88,6%) que, junto a Cataluña, Comunidad Valenciana y Cantabria, aparecen en las primeras posiciones de la tabla.
La atomización empresarial, una de las razones
El informe de Fedea sostiene que las reformas aprobadas por los distintos gobiernos entre 2003 y 2022 para mejorar el cumplimiento fiscal del IPRF, así como la mejora de las tecnologías de digitalización que también lo favorecen, "han tenido mayor impacto en los territorios que tenían un mayor margen inicial de mejora, mientras que persisten desafíos estructurales en regiones con alta atomización empresarial y menor trazabilidad". Una de ellas es Asturias, región efectivamente caracterizada por la dispersión geográfica y empresarial.
En 2022, la renta total en Asturias que no se declaró en el IRPF fue de unos 1.150 millones de euros, el equivalente al 3,84% del PIB regional. Según la simulación realizada por Fedea, fue la región que presentó una mayor proporción de renta no declarada en relación con el tamaño de su economía.
En el conjunto de España, la brecha fiscal del impuesto se cifró en unos 112.000 millones en 2022.
