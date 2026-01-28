El atasco burocrático que demora las reformas sanitarias de Asturias: la consejera de Salud alinea al Gobierno para agilizarlas

La consejera de Salud del Principado, Conchita Saavedra, mantendrá en los próximos días reuniones internas con otros miembros del Gobierno regional para pedirles coordinación y más agilidad en la tramitación de algunas normas que su departamento considera esenciales. Lo que Saavedra quiere establecer con el resto del Ejecutivo es un cronograma que permita avanzar hacia objetivos que llevan largo tiempo fijados e implementar acuerdos alcanzados con los sindicatos que acarrean cambios en las retribuciones o los gastos.

El caso más apremiante de normativa atascada en la burocracia gubernamental es la convocatoria de 57 puestos directivos del Servicio de Salud del Principado (Sespa), expediente que desde hace semanas reposa en los despachos de la Dirección General de Función Pública. Sin embargo, hay más normas que sufren importantes demoras, debidas por lo general a reticencias conceptuales o presupuestarias planteadas por Función Pública.

Un ejemplo palmario: el 26 de febrero de 2025, la Consejera anunció en la Cámara de Comercio de Oviedo –en el contexto de una conferencia sobre la reforma del mapa sanitario– que había tres normas complementarias que debían aprobarse antes de que terminase 2025: el decreto de puestos de difícil cobertura, la modificación del pacto de contrataciones y la nueva estructura de representación de los sindicatos en el territorio. Todo ello "tiene que estar en vigor a principios de 2026", señaló entonces Conchita Saavedra ante un nutrido grupo de empresarios y dirigentes sanitarios. A día de hoy, ninguna de estas tres normas está aprobada.

Ocho tipos de plazas directivas Los puestos directivos de las tras áreas de salud que serán convocados con más celeridad son de ocho niveles: gerencias, direcciones de atención sanitaria, direcciones económicas, direcciones de cuidados, direcciones de salud pública, direcciones de primaria, direcciones de hospitalaria y direcciones de atención sanitaria y coordinación territorial.

Según ha podido saber este periódico, el proyecto normativo que más recelo genera en Función Pública es la nueva estructura de representación sindical en las áreas sanitarias. Los sindicatos piden que haya ocho juntas de personal, tantas como hasta ahora, porque Asturias estaba distribuida en ocho áreas sanitarias. Entre tanto, Función Pública aboga por que, ya que se ha pasado de ocho áreas a tres, en adelante haya sólo tres juntas de personal. Pero los sindicatos estiman que con sólo tres juntas de personal, con sede en las cabeceras de las áreas (Oviedo, Gijón y Avilés), los trabajadores sanitarios de la periferia estarían muy alejados de sus representantes.

En relación a las convocatorias de los puestos directivos, los planes de la Consejería son que el Consejo de Gobierno de dentro de dos semanas –quizá el lunes 9 de febrero– apruebe la modificación de la plantilla orgánica y las correspondientes asignaciones retributivas. Y que, inmediatamente después, el Boletín Oficial del Principado (BOPA) publique las convocatorias de las plazas directivas de las tres nuevas áreas sanitarias, de manera que los principales puestos de gestión estén cubiertos "el 31 de marzo".

Esas plazas prioritarias son de ocho tipos: gerencias de áreas de salud, direcciones de atención sanitaria y evaluación, direcciones económicas y de profesionales, direcciones de cuidados y coordinación sociosanitaria, direcciones de salud pública, direcciones de atención primaria, direcciones de atención hospitalaria y direcciones de atención sanitaria y coordinación territorial. Todos sus titulares pasarán a percibir un complemento salarial de nivel 1, hasta la fecha reservado a los directivos del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

Los puestos de segundo nivel serán cubiertos más tarde, al igual que los puestos directivos de los servicios centrales del Sespa.